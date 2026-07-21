Jorge Vargas se apresta para un nuevo desafío. Potencia busca dar el salto como entrenador y consolidarse en el fútbol italiano, donde como futbolista consiguió su mayor figuración. El exdefensor de Universidad Católica, Huachipato y la Roja partirá desde abajo: el Vigor Lamezia, que actúa en la Serie D, la cuarta categoría del fútbol chileno.

No es primera vez que el chileno se vincula a la entidad. Ya había ocupado el cargo en las temporada 2021-22. Como entrenador, también trabajó en el Aurora Reggio, entre 2017 y 2018, y en el Aurora Pro Patria 1919, entre 2022 y 2023.

El gran salto de Jorge Vargas: Potencia vuelve a dirigir en el fútbol italiano

El club de Lamezia Terme, ciudad que forma parte de la provincia de Catanzaro, en Calabria, celebra su regreso y apuesta a su experiencia. "Aporta una extraordinaria experiencia internacional y un profundo conocimiento del fútbol italiano, adquirido en más de 200 partidos como jugador en la Serie A (con Reggina, Empoli y Livorno) y como figura clave en la selección chilena”, describe en sus plataformas oficiales, en las que ha compartido profusamente la contratación del exseleccionado chileno.

La referencia también alude a su experiencia en la banca. “Como entrenador, ya ha demostrado gran carisma y solidez táctica, más recientemente como entrenador del Pro Patria, además de haber sido asistente técnico de Roberto Donadoni en el extranjero”, profundiza el club, antes de los habituales buenos deseos durante su permanencia en la escuadra.

Con el exseleccionador italiano trabajó en el Shenzhen FC de China. "Donadoni no ha conseguido equipo de su agrado, entonces casi todo el staff quedó un poco parado y cada uno buscó equipo por su cuenta para dirigir y trabajar”, explicó el año pasado, en la radio ADN, respecto de la apertura de caminos con el exentrenador de la Azzurra.