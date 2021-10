Jorge Vargas y el presente de Alexis en Italia: “Ningún jugador tiene la titularidad asegurada por contrato, ni Cristiano ni Messi”

Jorge Vargas está a la espera de su próximo capítulo en el fútbol. Todavía en el staff de Roberto Donadoni de larga trayectoria, quien según las palabras de Potencia “estuvo cerca de dirigir a Chile”. En conversación con El Deportivo, el ex central de la Roja analizó a sus compatriotas en el calcio. Destacó a Arturo Vidal de Inter y, sobre todo, a Erick Pulgar en la Fiorentina. Le pidió a paciencia a Alexis Sánchez y reparó en la importancia de Gary Medel en Bologna.

¿Cómo fue esa experiencia como técnico del Vigor Lamezia, de la quinta división?

Estuve sólo dos meses, era más que nada para no estar parado. Fuimos el equipo menos goleado y el que más anotó. Pero, sinceramente, no quiero dirigir esas categorías, me gusta llegar a clubes más importantes.

¿Sigue trabajando como ayudante de Roberto Donadoni?

Claro, ahí estamos viendo. Depende de donde vaya dirigir el profe. Sé que cuenta conmigo y estamos conversando siempre. Tenemos una buena relación.

¿Es cierto que Donadoni estuvo cerca de dirigir a Chile?

Fue una posibilidad. Lo contactaron algunos intermediarios, pero nadie de la federación.

¿Usted tiene representante?

Lamentablemente, no trabajo con representantes. Toda la gente que yo conozco en el fútbol, son jóvenes todavía y no he tenido oportunidad de contactarlos.

¿Sigue el fútbol chileno?

Sigo al Vial, conozco a la gente que tiene la propiedad de club y es un equipo que siempre me gustó, desde cuando jugaba en Huachipato. No sé, por el color de la camiseta. Siempre estoy atento a los partidos. Pero también sigo a Wanderers, sería lamentable que bajara, siempre ha tenidos buenos jugadores. Es una buena plaza para el fútbol.

Ahora regresó Reinaldo Sánchez

Reinaldo Sánchez lo hará bien. En su primera administración sacó harto talento, con el equipo peleando arriba. Sabe hacer la pega y ahora trabaja con familiares que, de seguro, lo pueden ayudar.

¿Le gusta el fútbol chileno?

Me gusta que La Calera esté peleando el campeonato. Me gusta que Colo Colo ahora esté primero después de casi haber bajado, que Everton llegara a la final de Copa Chile con un plantel no tan exquisito en nombres y con Sensini en la banca. El torneo es atractivo, tiene jugadores interesantes.

Marcelo Salas dijo que el torneo no tiene jerarquía…

Como presidente de un club tiene todo el derecho de decir lo que vive porque está al ciento por ciento, diariamente. Tal vez lo decía por la B.

Lo decía por el fútbol chileno en general…

Quizás los clubes han invertido mal en refuerzos, eso sí se lo doy. Con todo el dinero que han gastado podrían haber traído extranjeros de nivel en algunos clubes. No en todos, porque creo que algunos como Cobresal lo han hecho bien. Por ejemplo, Buonanotte los besos en la camiseta, ese tipo de cosas que a la gente le gusta y a lo mejor por eso todavía juega en Católica. Pero por rendimiento tendría que haberse ido hace dos años. Me refiero a un equipo grande. Pero Marcelo Salas tiene más argumentos que yo para reconocer eso.

¿Cómo ha visto la temporada de Arturo Vidal?

Que Arturo Vidal ha repuntado, que está mejor físicamente, que lo ha hecho bien cuando ha entrado. Yo creo que el técnico lo tiene considerado.

¿Vio las imágenes donde salía en una fiesta en Como?

No las vi… Bueno, pero si ha rendido en todos estos años, en los mejores del mundo… Es una máquina, nunca tenido grandes problemas físicos, siempre al mejor nivel.

¿Y a Alexis Sánchez?

Alexis ha jugado poco, de eso no hay duda.

Insinuó que se quería marchar, a través de sus redes sociales…

No creo que sea tan así. Trajeron a Edin Dzeko y a Lautaro Martínez que están haciendo goles y, de repente, en un equipo grande no es fácil. Cuando una dupla comienza a funcionar es complicado cambiar. Las lesiones te pueden pasar la cuenta al final, sobre todo si el equipo empieza a ganar con otros jugadores.

Pero de alguna manera lo transparentó…

Tiene todo el derecho a manifestar su malestar, pero estuvo mucho tiempo lesionado. No es fácil tener a un jugador de ese contrato, un contrato altísimo. Se requiere paciencia, como todas las cosas y cuando entras tienes que romperla.

¿Le daría algún consejo?

Paciencia, entrenar bien y estar siempre a tiro de cañón. Pero bueno, si se fue Cristiano Ronaldo de la Juventus por que tenía problemas con el funcionamiento cuando lo dejaron en la banca… Yo creo que ningún jugador tiene la titularidad asegurada por contrato, ni Cristiano ni Messi.

¿Cuál es el mejor jugador chileno hoy en la Serie A?

El más regular ha sido Erick Pulgar. Pese a la lesión, ha sido titular inamovible y el técnico lo hace jugar en su misma posición. Pero también he visto muy bien a Gary Medel también en Bologna.

Sinisa Mihajlovic tiene como fijo al Pitbull…

Ha jugado como volante de contención y también como defensa central. Está haciendo una buena temporada.

A inicios de temporada se decía que podía partir…

Si Medel se va de Bologna, el equipo desciende. El equipo no va a encontrar jugadores de esas características en el mercado en tan poco tiempo y a bajo precio. Bologna no es un equipo que tenga tanta disponibilidad económica y así es difícil encontrar un sustituto para Medel.

¿Cree que Chile llegará a Qatar 2022?

Lo único que interesa es que vaya al mundial. Está complicada la cosa, pero hay que tener confianza. No podemos ser pesimistas. Aparte de que llegó Big Ben y el tipo anda en racha.