El capitán de la U descarta conspiración contra Valencia: “Queremos respaldarlo dentro de la cancha”

Tras caer ante Melipilla y sumar su cuarta derrota consecutiva, el ambiente en Universidad de Chile se enrareció. Su técnico, Esteban Valencia, puso su cargo a disposición y parte de la hinchada azul acusó a los jugadores de estar “haciéndole la cama” al adiestrador.

Sin embargo, el paso de las horas y la intervención del gerente deportivo, Luis Roggiero, controlaron el incendio. El mismo que terminó de apagar el capitán de la U, Fernando De Paul. “Creo que todas las partes que conformamos la institución estábamos de acuerdo en que tenía que continuar Esteban. Hoy lo vimos muy bien, con mucha fuerza. El vino en un momento complicado, volvió a estar en un momento complicado y no merecía irse en este momento”, aseguró el portero.

Luego agregó: “A Esteban lo debemos respaldar dentro de la cancha y hoy, en representación de todo el grupo de jugadores, digo que estamos muy contentos de que siga al mando del equipo. Por lo mismo, conseguiremos los resultados esperados y terminaremos lo más arriba posible en la tabla”.

Sobre las acusaciones que se le hizo al plantel, a través de rayados y lienzos, De Paul fue enfático: “Cada uno decide manifestarse de la manera que cree correcta, el hincha quiere resultados y no los estamos consiguiendo y por eso llegamos un momento donde pasan estas cosas. Lamentablemente, el ambiente donde nos movemos es así. El fútbol tienes estas cosas: en una semana está todo bien y a la otra está todo mal”. “Sabemos que el hincha quiere resultados y haremos lo posible para conseguir los tres puntos contra Curicó, porque la realidad dice que no podemos pensar más allá”, enfatizó.

“Estamos preocupados de encontrar un funcionamiento para dominar al rival y la autocrítica que nos hacemos es que los niveles individuales y grupales no están siendo los mejores”, agrega el guardameta. Finalmente, el ex portero de San Luis asevera que “en estos momentos te van a pegar de todos lados”. Y concluye: “Los responsables siempre fuimos nosotros. Somos nosotros los que debemos responder dentro de la cancha y es injusto decir que no asumimos la responsabilidad”.