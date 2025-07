Reseña de libros: de Bob Dylan a Leslie Jamison

Freewheelin’ Time: En el Camino con Bob Dylan, de Suze Rotolo (Barlin Libros)

Era una fría mañana de invierno de 1962. Unos días antes había nevado y la calle estaba cubierta de nieve a medio derretir. Bob Dylan se puso una chaqueta de gamuza ligera y con las manos en los bolsillos caminó por una calle del Village junto a su novia, Suze Rotolo, acurrucada a su lado. Captada por el fotógrafo Don Hunstein, la imagen se convirtió en la portada del álbum Freewheelin’, publicado en 1963 y que hizo despegar la trayectoria y la fama del músico en forma meteórica. Suze y Dylan se conocieron en un concierto en la iglesia de Riverside, en 1961. Artista, lectora de Rimbaud y los beatniks y activista por los derechos civiles, Suze tuvo gran influencia en la primera etapa del compositor y a ella están dedicados varios temas de esta época. “Era gracioso, atento, intenso y, sobre todo, persistente. Estas palabras definen cómo fue durante todo el tiempo en que estuvimos juntos”, escribe ella en este libro que narra cómo el chico que llegó desde Minnesota con el sueño de ser cantante folk se convirtió en Dylan. El mismo período que abarca el filme Un completo desconocido. “Él no era lineal; era extravagante e inquieto, receptivo a todo lo que le rodeaba”, cuenta Suze. El libro releva su historia personal y ofrece un retrato vivaz de la efervescente escena cultural y política de la época, así como el fulgurante ascenso de Dylan, la irrupción de Joan Baez en su vida, la ruptura entre ambos y “el embriagador efecto de la fama”.

Gritar, Arder, Sofocar las Llamas, de Leslie Jamison (Anagrama)

En su brazo tiene tatuada la leyenda: “Nada humano me es ajeno”. Ciertamente, la frase de Terencio inspira el trabajo de no ficción de Leslie Jamison, una de las ensayistas norteamericanas más destacadas de hoy. Autora de los ensayos El anzuelo del diablo y la memoria La huella de los días, en este volumen reúne una colección de historias definidas por lo inusual, entre ellas, la ballena más sola del mundo, que canta en una frecuencia que las demás no pueden oír; el proyecto de una fotógrafa norteamericana que hace 25 años retrata a una familia mexicana; los sueños de un niño que parecen salir de un bombardero de la Segunda Guerra Mundial o los objetos que conserva el Museo de Relaciones Rotas de Croacia. Cronista perspicaz, reflexiva y sensible, Jamison reconoce que siente una propensión a escribir sobre vidas o creencias que otros descartarían; se pregunta, también, si ello esconde un sesgo de superioridad y trata de mantenerse a distancia de esto. Dividida en tres partes, con el deseo y la obsesión como el invisible hilo conductor, la última sección del libro reserva historias más personales y en ella escribe sobre el divorcio de sus padres, sus propias rupturas, la maternidad y el nacimiento de su hija: “Ahí estabas: una llegada, un grito, el comienzo de otro mundo”.

Una Joven en Tokio, de Aki Shimazaki (Tusquets)

Kyoko dejó la pequeña ciudad de Yonago, donde vive su familia, para trabajar en Tokio. Ella tiene 35 años, es una exitosa secretaria de dirección en una compañía de cosméticos norteamericana y valora mucho su soltería. Es una mujer segura, resuelta y autónoma, y prefiere vivir libre de relaciones que la aten. Por eso, dice, prefiere salir con hombres casados, pero no aquellos que atraviesan crisis. “Busco hombres que estén contentos con su matrimonio”, dice. “Elijo hombres que visten con elegancia. Y que les guste salir a cenar. Y pasear en coche”, cuenta. Su hermana, en cambio, es una ceramista divorciada y con un hijo adolescente que aún vive cerca de sus padres. A Kyoko le gustan las grandes ciudades de noche, vestir a la moda y coleccionar ropa cara. Si hay algo que la inquieta es perder la juventud. “No temo la muerte, pero no soporto la idea de envejecer”, dice. Cuando el director de la compañía debe viajar a Estados Unidos y ser reemplazado debido a la enfermedad de su esposa, la seguridad de Kyoko comienza a tambalear. El señor Green, el nuevo director, desafiará sus estándares. Nacida en Japón, Aki Shimazaki vive en Montreal y publica en Francia. La novela es la tercera entrega de una exitosa saga dedicada a la familia de Kyoko.