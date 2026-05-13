SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    La Global Sumud Flotilla anuncia que retomará su misión a Gaza con 54 embarcaciones

    Desde el grupo señalaron que tienen “muy claros los riesgos” que pueden “enfrentar como movimiento y como participantes” de la iniciativa.

    Por 
    Europa Press
    Embarcaciones de la Global Sumud Flotilla. Foto: Prensa GSF.

    La Global Sumud Flotilla ha anunciado este miércoles que retomará su misión a Gaza con 54 embarcaciones que buscarán llegar a las costas del enclave palestino solo unos días después de que fueran puestos en libertad los últimos activistas retenidos por Israel que se encuadraban en la anterior iniciativa.

    “Estoy aquí para anunciar oficialmente que mañana nuestra misión continuará hacia Gaza. 54 barcos, incluidos cinco barcos de nuestros colegas de la Coalición de la Flotilla de la Libertad, con más de 500 almas valientes, partirán desde Marmaris”, ha indicado el activista español de origen palestino, Saif Abukeshek, que fue encarcelado 10 días en la prisión de Shikma, en Ascalón en Israel tras la intercepción de las autoridades israelíes de la última iniciativa humanitaria para hacer llegar ayuda humanitaria a las costas de Gaza.

    En un acto desde Marmaris, en Turquía, Abukeshek ha señalado que el grupo tiene “muy claros los riesgos” que puede “enfrentar como movimiento y como participantes” de la iniciativa humanitaria. “Tenemos muy clara la brutalidad de este gobierno genocida. Lo hemos visto suceder una y otra vez. Y tenemos clara nuestra respuesta ante ello”, ha señalado.

    De todos modos, ha incidido en que “el peligro y el riesgo de no actuar son mucho mayores”. “Estamos haciendo lo correcto”, ha subrayado el activista español, tras volver a denunciar que Israel actúa de esta forma porque cuenta con el aval de Estados Unidos y la inacción de la Unión Europea.

    De esta forma, ha insistido en retomar la operación para visibilizar la situación que atraviesa Gaza y la población palestina. “No nos equivoquemos: lo que Israel ha estado haciendo en los últimos 3 años, lo ha estado haciendo durante los últimos 78 años. Han dedicado su tiempo, esfuerzo y energía a eliminar al pueblo palestino”, ha denunciado.

    Así ha recordado que la Flotilla volverá a zarpar con destino a Gaza, justo un día antes de la jornada que conmemora todos los años la Nakba, o éxodo palestino entre 1946 y 1948 que supuso el desplazamiento permanente de la mayoría de los árabes palestinos tras la creación del Estado de Israel.

    Según ha dicho, esta simbólica fecha se usará “no para conmemorar el aniversario de la Nakba, sino para actuar frente a ella”. “Celebrar aniversarios no impide que ocurran crímenes; actuar sí. Zarpamos en este día porque Israel está implementando intencionalmente un genocidio lento que está matando de hambre al pueblo palestino en Gaza”, ha denunciado.

    Abukeshek, retenido por su participación en la flotilla, viene denunciado que las autoridades israelíes “ha vulnerado multitud de leyes”, incluyendo el secuestro de 180 personas en aguas internacionales, agresiones físicas, dejar barcos flotando en medio del mar y abandonar a personas dentro de otro barco que ya no podía navegar.

    Más sobre:GazaGlobal Sumud FlotillaIsrael

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Hacienda se compromete a potenciar crédito al empleo en mujeres y jóvenes, y logra apoyo de la DC y de Carlos Bianchi

    Trump arriba a Beijing para reunión con Xi Jinping

    Diputado Leiva (PS) critica al gobierno por manejo del “tsunami” al megaproyecto: “El Ejecutivo debe tener un estándar mayor”

    Más de 181 kilos de droga han sido decomisados en la Región de La Araucanía durante 2026

    Cómo tener un perro puede aumentar tu longevidad y mejorar tu bienestar, según investigaciones

    Confinan a 1.700 personas en un crucero en Burdeos tras muerte de pasajero y sospecha de brote de norovirus

    Lo más leído

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Del “paraíso del pop” a La Moneda: Valentina Palavecino lanza fotolibro con su primera década de imágenes

    Del “paraíso del pop” a La Moneda: Valentina Palavecino lanza fotolibro con su primera década de imágenes

    ¿Qué canción escuchaste por primera vez? Spotify lanza un “Wrapped” sobre tu historial musical

    ¿Qué canción escuchaste por primera vez? Spotify lanza un “Wrapped” sobre tu historial musical

    Qué es Daraxonrasib, el prometedor fármaco contra el cáncer de páncreas disponible para algunos pacientes terminales

    Qué es Daraxonrasib, el prometedor fármaco contra el cáncer de páncreas disponible para algunos pacientes terminales

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    Servicios

    Temblor hoy, miércoles 13 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 13 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Cómo recibir el Bono por Formalización del Trabajo y cuál es el monto para 2026

    Cómo recibir el Bono por Formalización del Trabajo y cuál es el monto para 2026

    Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Diputado Leiva (PS) critica al gobierno por manejo del “tsunami” al megaproyecto: “El Ejecutivo debe tener un estándar mayor”
    Chile

    Diputado Leiva (PS) critica al gobierno por manejo del “tsunami” al megaproyecto: “El Ejecutivo debe tener un estándar mayor”

    Más de 181 kilos de droga han sido decomisados en la Región de La Araucanía durante 2026

    Detienen a tres sujetos por intento de estafa en sucursales de BancoEstado: simularon un desmayo y un artefacto explosivo

    Hacienda se compromete a potenciar crédito al empleo en mujeres y jóvenes, y logra apoyo de la DC y de Carlos Bianchi
    Negocios

    Hacienda se compromete a potenciar crédito al empleo en mujeres y jóvenes, y logra apoyo de la DC y de Carlos Bianchi

    AIE advierte que las reservas de petróleo caen “a un ritmo récord” y reafirma shock de oferta “sin precedentes” por la guerra

    Mercado laboral no repunta: ofertas de empleo encadenan seis meses de caídas consecutivas

    Cómo tener un perro puede aumentar tu longevidad y mejorar tu bienestar, según investigaciones
    Tendencias

    Cómo tener un perro puede aumentar tu longevidad y mejorar tu bienestar, según investigaciones

    Qué es el trastorno dismórfico corporal, síntomas y cómo tratarlo

    El plan del gobierno de Colombia para sacrificar a los hipopótamos de Pablo Escobar

    Con un Cristiano Ronaldo desconsolado: el error que posterga el primer título de liga del portugués en Arabia Saudita
    El Deportivo

    Con un Cristiano Ronaldo desconsolado: el error que posterga el primer título de liga del portugués en Arabia Saudita

    Con un jugador de la U entre los convocados: Paraguay entrega su lista larga para el Mundial

    Una fortuna y años ligado a los merengues: qué se necesita para presentarse como presidente de Real Madrid

    Battlefield 6 inicia su Temporada 3 con el rediseño de mapas clásicos y el debut de las partidas clasificatorias
    Tecnología

    Battlefield 6 inicia su Temporada 3 con el rediseño de mapas clásicos y el debut de las partidas clasificatorias

    Review de los Huawei FreeBuds Pro 5: el salto técnico hacia el silencio de doble driver

    Dos décadas de confianza: por qué la confiabilidad es la característica premium definitiva en Latinoamérica

    La Quintrala y el Cristo de Mayo: el mito que Benjamín Vicuña Mackenna hizo realidad
    Cultura y entretención

    La Quintrala y el Cristo de Mayo: el mito que Benjamín Vicuña Mackenna hizo realidad

    Cumbia, selva y guitarras: Los Mirlos suman a Los Bunkers en su nuevo disco

    Evento con Los Tres, María José Quintanilla y Los Jaivas: Vendimia del Valle del Maipo 2026 tendrá tarjeta Bip! oficial

    Trump arriba a Beijing para reunión con Xi Jinping
    Mundo

    Trump arriba a Beijing para reunión con Xi Jinping

    Confinan a 1.700 personas en un crucero en Burdeos tras muerte de pasajero y sospecha de brote de norovirus

    Rusia defiende y destaca positivamente el ensayo de su misil nuclear “Sarmat”: “Es el sistema más poderoso del mundo”

    Hablemos de amor: relaciones que viven en un chat
    Paula

    Hablemos de amor: relaciones que viven en un chat

    La penalización invisible: lo que cambia en el trabajo después de tener hijos

    Del “paraíso del pop” a La Moneda: Valentina Palavecino lanza fotolibro con su primera década de imágenes