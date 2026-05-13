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    AIE advierte que las reservas de petróleo caen “a un ritmo récord” y reafirma shock de oferta “sin precedentes” por la guerra

    La agencia proyecta una caída de la demanda global de 420.000 barriles diarios este año y estima que las pérdidas de suministro ya superan los 1.000 millones de barriles acumulados desde el inicio del conflicto en Medio Oriente.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    El bloqueo del Estrecho de Ormuz, por donde transitaba más de un 20% del petróleo del mundo, ha afectado gravemente al mercado. CENTCOM

    La Agencia Internacional de Energía (AIE) advirtió que el mercado petrolero mundial seguirá en déficit hasta el último trimestre de 2026, con los inventarios globales reduciéndose “a un ritmo récord” ante las interrupciones al tráfico de buques a través del Estrecho de Hormuz, que ya acumulan más de diez semanas.

    En su último informe mensual del mercado del petróleo, el organismo proyectó que la demanda global caerá 420.000 barriles por día (kb/d) en términos interanuales durante 2026, hasta 104 millones de barriles diarios (mb/d), cifra que es 1,3 mb/d inferior a sus previsiones anteriores al conflicto.

    El mayor golpe se concentra en el segundo trimestre del año, con una caída de 2,45 mb/d, de la cual los países de la OCDE explican 930 kb/d y los no pertenecientes al bloque, 1,5 mb/d.

    Hay que recordar que los precios del petróleo se dispararon tras la invasión conjunta de Estados Unidos e Israel a Irán el pasado 28 de febrero. Los barriles llegaron a rozar los US$ 130, un nivel especialmente sensible para Chile que es un importador neto de crudo.

    Pérdidas sin precedentes en el suministro

    La AIE describió el shock de oferta como “sin precedentes”. La producción de los países del Golfo afectados por el cierre del Estrecho de Ormuz se encuentra 14,4 mb/d por debajo de los niveles previos a la guerra, y las pérdidas acumuladas de suministro desde los productores de la región ya superan los 1.000 millones de barriles.

    La guerra y el bloqueo del Estrecho de Ormuz ha disparado los precios del petróleo Ramon Espinosa

    El suministro global cayó 1,8 mb/d adicionales en abril, hasta 95,1 mb/d, acumulando pérdidas totales desde febrero de 12,8 mb/d.

    Asumiendo que los flujos por el Estrecho se reanudan gradualmente a partir de junio, la AIE proyecta que la oferta global promediará una caída de 3,9 mb/d durante 2026, hasta 102,2 mb/d.

    En respuesta, los inventarios mundiales observados cayeron 129 millones de barriles (mb) en marzo y otros 117 mb en abril según datos preliminares.

    Las existencias terrestres retrocedieron 170 mb (equivalente a 5,7 mb/d) solo en abril. Los stocks en tierra de los países de la OCDE se desplomaron 146 mb (4,9 mb/d), mientras que los inventarios visibles fuera de la OCDE bajaron 24 mb.

    En total, los inventarios globales, incluido el petróleo en tránsito marítimo, se redujeron 250 mb entre marzo y abril, o 4 mb/d.

    Refinación y productos bajo presión

    Los procesamientos de crudo en refinerías se desplomarán 4,5 mb/d en el segundo trimestre de 2026, hasta 78,7 mb/d, y 1,6 mb/d en el promedio del año, hasta 82,3 mb/d, a medida que los operadores enfrentan “daños en infraestructura, restricciones a las exportaciones y menor disponibilidad de materia prima”, indicó la AIE.

    Los márgenes de refinación permanecen en niveles históricamente altos, sostenidos por grietas récord en destilados medios. Las importaciones marítimas chinas de crudo cayeron 3,6 mb/d entre febrero y abril, según datos de Kpler.

    Reducciones significativas también se registraron en Japón (1,9 mb/d), Corea del Sur (1 mb/d) e India (760 kb/d).

    Sectores más afectados y perspectivas

    Los sectores petroquímico y de aviación son los más golpeados por la restricción de disponibilidad de materias primas, advirtió la AIE. El precio del combustible de aviación casi se triplicó tras el corte de exportaciones de Medio Oriente.

    “Los precios más altos, el deterioro del entorno económico y las medidas de ahorro de demanda pesarán adicionalmente sobre el consumo global de petróleo”, señaló el organismo.

    Fuera de la región en conflicto, la producción ha respondido al alza: las exportaciones de crudo de la Cuenca del Atlántico, dirigidas principalmente a los mercados del este de Asia, aumentaron 3,5 mb/d desde febrero, con alzas notables de Estados Unidos, Brasil, Canadá, Kazajistán y Venezuela.

    Estrecho de Ormuz. Imagen @MarioNawfal en X.

    Las expectativas de crecimiento de suministro desde las Américas para 2026 se revisaron al alza en más de 600 kb/d desde inicio de año, hasta 1,5 mb/d en promedio.

    Si bien la demanda podría recuperarse hacia fin de año si se acuerda un cese al fuego que permita reanudar gradualmente los flujos por el Estrecho de Ormuz desde el tercer trimestre, la agencia advirtió que “la oferta probablemente se recuperará más lentamente”.

    En ese escenario, el mercado seguirá en déficit hasta el último trimestre.

    “Con los inventarios globales reduciéndose ya a un ritmo récord, es probable que haya mayor volatilidad de precios antes del período de máxima demanda estival”, concluyó la AIE.

    Más sobre:PetróleoMedio OrienteEstrecho de OrmuzIránBencinasGasolinasAIE

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