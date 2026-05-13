Más de 181 kilos de droga han sido decomisados en la Región de La Araucanía durante 2026

Dos sujetos fueron detenidos por personal del OS7 de Carabineros en la ciudad de Temuco, en un procedimiento que permitió decomisar más de 6 kilos de marihuana. Con este operativo, la institución informó que durante 2026 ya se han incautado más de 181 kilos de drogas en la Región de La Araucanía.

El más reciente procedimiento se desarrolló en el sector norte de Temuco, donde fueron capturados dos individuos que mantenían en su poder un total de 6 kilos 390 gramos de marihuana elaborada.

Uno de los detenidos corresponde a un ciudadano venezolano que se encuentra en situación migratoria irregular y que además registra antecedentes por tráfico de drogas.

El general Miguel Herrera, jefe de Zona de Carabineros “Araucanía”, destacó las cifras de decomisos y señaló que “en comparación al año pasado, llevamos una mayor cantidad de droga decomisada. Eso habla del trabajo que está realizando principalmente esta sección, junto a los canes detectores de droga y los controles vehiculares que se están efectuando en la Ruta 5 Sur”.

A este operativo se suman otros dos procedimientos realizados durante el reciente fin de semana. En el primero, Carabineros detuvo a un sujeto por conducción temeraria y tráfico de drogas, logrando incautar 12 kilos de cocaína que mantenía ocultos en la rueda de repuesto de su vehículo.

En tanto, en un segundo procedimiento, dos sujetos fueron detenidos tras ingresar por un paso no habilitado en la frontera con Argentina. En el operativo se incautaron 12 mil cajetillas de cigarrillos de contrabando.