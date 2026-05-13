Diputado Leiva (PS) critica al gobierno por manejo del “tsunami” al megaproyecto: “El Ejecutivo debe tener un estándar mayor”

La comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados ha trabajo de forma maratónica enfrentando el denominado “tsunami” de enmiendas que han presentado diversos parlamentarios al megaproyecto de reconstrucción y reactivación económica del Presidente José Antonio Kast.

De momento, se han presentado cerca de 1.300 indicaciones. En consecuencia, el gobierno busca no retrasar la tramitación, por lo que puso en marcha un plan defensivo que consiste en instalar un paquete de indicaciones sustitutivas. Si estas son aprobadas, automáticamente se desecharía gran parte de las enmiendas opositoras.

La medida, sin embargo, ha recibido críticas. El martes, el diputado y jefe de bancada del Partido Socialista (PS), Raúl Leiva, apuntó a un “fraude constitucional” de parte del gobierno.

En diálogo con radio Duna, el diputado ahondó en su postura, y remarcó que le parece “complejo” llenar de indicaciones el megaproyecto, pero señaló que, lo que le “genera una complejidad mayor o agudiza la problemática es la respuesta del Ejecutivo”.

Para Leiva, el gobierno estaría cayendo “en la misma suerte de estos parlamentarios, que inundan de indicaciones para obstruir el desarrollo del proceso ”.

“El presentar indicaciones sustitutivas equivalentes o marginalmente diferentes a las que planteaban su proyecto original, a objeto de evadir un adecuado debate respecto de las propuestas que otros parlamentarios, de manera legítima habían planteado al proyecto para discutir cuestiones de fondo”, indicó.

En ese sentido, planteó que, a su parecer, “ el Ejecutivo debe tener, y particularmente la Presidencia de la República y el Ministerio de Hacienda, un estándar mucho mayor que uno o varios diputados que pretenda obstaculizar el desarrollo del proceso legislativo”.

“El Ejecutivo no puede contestar de la misma manera evadiendo la discusión y entrando en el barro con un subterfugio, que al igual que este tsunami, permite coartar o inhibir el desarrollo del debate. Por eso hablábamos de un fraude democrático constitucional", sostuvo.

En ese sentido, acusó que “el gobierno cae en el mismo juego del obstruccionismo, pero del lado distinto, es decir, algo que tanto criticó vuelve a caer en lo mismo”.