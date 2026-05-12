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    Política

    Fidel Espinoza (PS) niega ingreso al Senado a subsecretaria de la Segpres: “Mientras yo esté, no va a poder entrar”

    El senador socialista estaría molesto con el titular de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, debido a diferencias por algunos acuerdos adoptados.

    Por 
    Nicolás Quiñones
     
    Cristóbal Palacios

    Hasta el Congreso en Valparaíso llegaron esta jornada los subsecretarios de Justicia, Luis Silva, y de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Constanza Castillo, para participar de la sesión del Senado en la que se discutiría el proyecto que crea un nuevo Juzgado del Trabajo en Santiago y fortalece los juzgados del trabajo de tres regiones.

    Sin embargo, la subsecretaria Castillo (RN) no pudo entrar a la discusión de la iniciativa -que ingresó con carácter de discusión inmediata-, debido a que el senador del Partido Socialista (PS) Fidel Espinoza, no otorgó la unanimidad para el ingreso de la autoridad a la Cámara Alta.

    “Mientras yo esté, no va a poder entrar”, sostuvo a La Tercera el parlamentario.

    Según ha trascendido, Espinoza estaría molesto con el titular de la Segpres, José García Ruminot, debido a que el ministro no habría cumplido con algunos acuerdos. La molestia del senador socialista se arrastra, además, desde que se presentara y se aprobara en general del proyecto de conmutación de penas.

    Cabe recordar que, de acuerdo con el reglamento del Senado, aunque los ministros de Estado pueden ingresar libremente a las sesiones, en el caso de los subsecretarios se requiere la autorización de la Sala, la que debe ser otorgada por la unanimidad de los senadores.

    Más sobre:SenadoFidel EspinozaSegpresConstanza Castillo

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