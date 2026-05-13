Los indicios de la Fiscalía que abrieron la hipótesis de posible suicidio en caso de carabinero fallecido en Puerto Varas

Hace dos meses, la muerte del sargento de Carabineros Javier Figueroa enlutó, en parte, lo que fue el cambio de mando del pasado 11 de marzo. Ese día, mientras toda la atención estaba puesta en la asunción al poder del Presidente José Antonio Kast, desde Puerto Varas llegó la trágica noticia de que había muerto un integrante de la policía uniformada, de 36 años.

Lo primero que se supo fue que ese miércoles 11 de marzo, a las seis de la mañana, funcionarios de Carabineros de la Primera Comisaría de Puerto Varas, recibieron un llamado por ruidos molestos, luego de que, supuestamente, en el sector de la línea férrea de esa ciudad un grupo de sujetos se mantuviera consumiendo alcohol.

El que llegó a ese procedimiento fue Figueroa y lo que en teoría era un control policial normal, terminó con el sargento con una bala en el cráneo. Producto de esto quedó gravemente hospitalizado en el Hospital Base de Puerto Montt y, días después, falleció.

La muerte de Figueroa hizo que el mismo Kast, desde Cerro Castillo, condenara el hecho. Incluso movilizó a la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, ese miércoles, quien llegó hasta Puerto Montt para monitorear el caso, acompañada de la máxima autoridad de Carabineros, general Marcelo Araya. El hecho provocó consternación en la policía uniformada, institución que días después de su muerte lo ascendió póstumamente al grado de suboficial mayor.

La Fiscalía de Los Lagos, junto a la PDI, en un inicio investigaron el hecho como un homicidio calificado. De hecho el gobierno, a través del Ministerio de Seguridad, se querelló invocando el mismo tipo penal. Sin embargo, en las últimas semanas el caso dio un giro.

La pista principal -revelada el lunes por T13- llegó en un informe policial en que se acreditaba que el llamado que originó el procedimiento en el que participó Figueroa se hizo desde un teléfono asociado a la misma víctima. Un celular que luego se encontró en la mochila que quedó en el vehículo en que se movilizó ese día.

El Ministerio Público junto a la PDI comenzaron a tirar de ese hilo y así fue como empezaron a indagar la hipótesis de que no se trataría de un homicidio, sino que de un eventual suicidio.

Fuentes del caso, según pudo constatar La Tercera, afirman que por ahora la tesis del suicidio es la que más peso ha adquirido en las últimas semanas. Algo que ronda hace rato entre las altas autoridades de Carabineros e incluso del gobierno.

Por eso es que las últimas diligencias han estado orientadas a corroborar la posibilidad de que Figueroa se haya suicidado. Para eso se está analizando el arma del funcionario fallecido, los residuos de pólvora encontrados y la dinámica de los disparos que hubo ese día.

Junto con las pericias balísticas, hay otro elemento esencial que se está despejando y que tiene que ver con el análisis de la llamada al 133 que se recibió ese día. El objetivo es periciar la voz de la llamada.

Fuentes que saben de lo ocurrido comentan que en caso de que la hipótesis de suicidio se termine confirmando, el asunto implicará que Carabineros tome algunas decisiones administrativas, sobre todo por el tema de la pensión que recibiría la familia de un uniformado fallecido. Algo que en todo caso no se ha entregado aún, ya que existe un sumario abierto en la institución en el que se indaga, en sede administrativa, lo ocurrido con el sargento Figueroa.

La fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer. Gustavo Pineda

La fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, evitó referirse a la indagatoria. “Es importante señalar que se trata de una investigación de carácter reservada y que mientras la investigación se mantenga en esa condición, como Fiscalía no entregaremos antecedentes sobre esta”, manifestó la persecutora.

Lo mismo hizo la ministra Steinert. “Les pido esperar y tener cautela. Mientras no sea una conclusión firme por parte del Ministerio Público en cuanto a las peticiones a realizar ante el tribunal, yo prefiero ser más cauta”, dijo la secretaria de Estado.

La familia, en tanto, rechazó el posible giro que adquirió el caso en términos de las hipótesis investigativas que baraja el Ministerio Público y la PDI. Por eso mismo insistieron en que el caso ha sido doloroso y volvieron a decir que a Figueroa lo mataron, descartando así que se haya suicidado.