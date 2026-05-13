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    Matthei critica llamado a movilizaciones del PC: “No está el horno para ese tipo de bollos”

    La excandidata presidencial de Chile Vamos cuestionó el emplazamiento de la diputada Lorena Pizarro en medio del debate por la megarreforma y advirtió sobre los efectos de “polarizar el país”.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    EVELYN MATTHEI - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

    La excandidata presidencial de Chile Vamos Evelyn Matthei entró de lleno al debate por el llamado a movilizarse realizado por la diputada comunista Lorena Pizarro en medio del debate por la megarreforma presentada por el gobierno.

    La parlamentaria del PC sostuvo este lunes que el Congreso no es el único espacio para resolver las demandas sociales y relevó el rol de las movilizaciones para impulsar cambios, lo que generó críticas desde La Moneda, incluyendo cuestionamientos del propio Presidente Kast y de la vocera de gobierno, Mara Sedini.

    En ese contexto, Matthei afirmó en Radio Pauta que “(...) cuando uno ve al Partido Comunista, que llama a salir a la calle, eso es justamente los efectos de polarizar el país y yo no creo en los países polarizados”.

    “Al final, lo que todo el mundo asocia con el Partido Comunista, justa o injustamente, no voy a calificar, es la violencia”, agregó la exalcaldesa de Providencia.

    Matthei sostuvo además que “yo creo que no está el horno para ese tipo de bollos. Hoy la gente no quiere desorden ni siquiera mucha manifestación”.

    Recuerdo del estallido social

    Durante la entrevista radial, la exabanderada presidencial también recordó su experiencia como alcaldesa de Providencia durante el estallido social de 2019.

    “Me tocó estar a cargo de la comuna que más sufrió con la violencia, eso fue terrible”, afirmó.

    Asimismo, cuestionó los daños ocurridos durante ese período. “Cuando ves que destruyeron hasta el Museo de Violeta Parra y dos bibliotecas gratuitas que teníamos para los vecinos. Eso era irracional”, complementó.

    Más sobre:Evelyn MattheiPartido ComunistaMovilizacionesPlan de Reconstrucción

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