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    Mundo

    Trump vuelve a tensionar relación con Venezuela al publicar imagen del país como el “estado 51” de EE.UU.

    El mandatario estadounidense difundió un mapa de Sudamérica donde el territorio venezolano aparece cubierto con la bandera de la nación norteamericana.

    Por 
    Roberto Martínez
     
    Europa Press
    Imagen publicada por Donald Trump en su cuenta de Truth Social

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a generar controversia internacional este martes luego de publicar en redes sociales una imagen en la que Venezuela aparece representada como el “51º estado” estadounidense.

    La publicación consistió únicamente en una imagen de un mapa del norte de Sudamérica donde el territorio de Venezuela figura cubierto con la bandera de Estados Unidos, mientras el resto de los países de la región aparecen en color gris.

    El mensaje reactivó una polémica idea que el mandatario republicano ya había deslizado en ocasiones anteriores y que ha provocado rechazo desde sectores políticos venezolanos y preocupación en el escenario internacional.

    Trump e idea de anexar Venezuela

    No es la primera vez que Trump hace referencia a incorporar a Venezuela como parte del territorio estadounidense. En marzo pasado, luego de que la selección venezolana derrotara a Italia durante el Clásico Mundial de Béisbol, el mandatario publicó un mensaje en el que escribió: “¿Estado #51, alguien?”, insinuando nuevamente la idea de anexión.

    La propuesta volvió a cobrar fuerza esta semana luego de que el propio Trump señalara en una entrevista con la cadena Fox News que está “considerando seriamente” convertir a Venezuela en un nuevo estado del país que él lidera.

    Durante esa conversación, el mandatario republicano destacó el potencial económico de Venezuela, particularmente por sus reservas petroleras, las que estimó en cerca de 40 billones de dólares.

    Venezuela adora a Trump”, aseguró el mandatario estadounidense, según consignó la cadena conservadora.

    El petróleo como eje de la estrategia

    El interés de Trump por Venezuela se ha intensificado desde comienzos de 2026, especialmente tras la invasión militar estadounidense ejecutada en territorio venezolano, en la cual fueron capturados el exmandatario Nicolás Maduro y la ex primera dama Cilia Flores.

    Tras esa operación, Washington comenzó a desempeñar un rol central en la administración transitoria del país sudamericano junto al gobierno encabezado por Delcy Rodríguez.

    En ese contexto, Trump ha sostenido reiteradamente que el control de los recursos energéticos venezolanos representa una pieza estratégica para la economía estadounidense y para la estabilidad regional.

    Rechazo desde Venezuela

    Las declaraciones del mandatario republicano ya habían sido rechazadas previamente por Delcy Rodríguez, quien descartó de plano cualquier posibilidad de anexión.

    Eso no está previsto, jamás estaría previsto, porque si algo tenemos los venezolanos es que amamos nuestro proceso de independencia”, declaró recientemente la autoridad venezolana desde La Haya.

    Rodríguez defendió la soberanía venezolana y enfatizó que el país “no es una colonia”, sino una nación independiente construida tras siglos de lucha política y militar.

    Más sobre:Donald TrumpVenezuelaEE.UU.Delcy RodríguezPetróleoMundo

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