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    “Fue la gota que rebalsó el vaso”: Araos desmiente versión de Lincolao y afirma que plan de desvinculaciones masivas “es real”

    El exsubsecretario de Ciencia aseguró, en declaración entregada a Chilevisión Noticias, que existieron instrucciones para ejecutar despidos al interior de la cartera y atribuyó su salida a profundas diferencias "de forma y fondo" con la ministra de la cartera.

    Por 
    Roberto Martínez
    SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    La crisis al interior del Ministerio de Ciencia sumó la noche de este martes un nuevo capítulo, luego de que el exsubsecretario Rafael Araos refutara la versión entregada por la ministra Ximena Lincolao respecto de las razones que provocaron su salida del cargo.

    En declaraciones emitidas a Chilevisión Noticias, Araos afirmó que sí existió una instrucción para elaborar un plan de desvinculaciones masivas al interior de la repartición, desmintiendo las declaraciones realizadas por la secretaria de Estado, quien negó la existencia de una crisis interna relacionada a despidos.

    “Puedo confirmar por este medio que la orden de diseñar y ejecutar un plan de desvinculaciones masivo es real y hay testigos. Además, ¿por qué inventaría yo o terceros algo tan grotesco?”, fue uno de los mensajes del ahora exsubsecretario que se exhibió en el noticiario.

    “La gota que rebalsó el vaso”

    El médico infectólogo también profundizó en las causas de su salida y aseguró que el conflicto no se limitó únicamente al tema de las desvinculaciones.

    “¿Fue la única razón por la que renuncié? No, fue la gota que rebalsó el vaso. ¿Qué vaso? Profundas diferencias de fondo y forma acerca de cómo enfrentar un mismo desafío”, afirmó.

    El origen del conflicto

    La tensión entre Araos y Lincolao se venía incubando desde fines de abril, cuando -según distintas fuentes ligadas a la cartera- la ministra habría solicitado al entonces subsecretario implementar un proceso de despidos dentro del ministerio.

    De acuerdo con versiones surgidas desde el entorno de Araos, las órdenes impartidas por la secretaria de Estado no tendrían sustento técnico ni jurídico suficiente, situación que habría provocado fuertes cuestionamientos internos.

    El conflicto escaló progresivamente hasta concretarse este lunes la salida definitiva del subsecretario, hecho que además derivó en la renuncia de cargos clave en su equipo.

    Entre quienes abandonaron la repartición se encuentran la jefa de gabinete, Camila Skewes, y la jefa de la División Jurídica, Alejandra Tagle.

    Rafael Araos y Ximena Lincolao al asumir el Ministerio de Ciencias.

    La situación generó preocupación entre funcionarios del ministerio, donde comenzó a instalarse el temor a una ola de despidos masivos en medio de la política de ajuste fiscal impulsada por el gobierno.

    La versión de la ministra

    Horas antes de las declaraciones de Araos, la ministra Ximena Lincolao había intentado bajar el tono a la controversia.

    En conversación con radio Infinita, la secretaria de Estado descartó la existencia de un plan masivo de desvinculaciones y atribuyó la salida del subsecretario a diferencias personales y de estilo de trabajo. “Eso no es real”, afirmó respecto de los despidos.

    “Lo que ocurrió acá era que son dos estilos diferentes de trabajo, el investigador Rafael Araos viene de la academia y yo vengo del mundo de la investigación, de la innovación, de la tecnología”, sostuvo.

    Lincolao agregó que entre ambos “había un poco de diferencia” y calificó la salida como “una decisión mutua”.

    Más sobre:Rafael AraosMinisterio de CienciaXimena LincolaoRenunciaDesvinculacionesNacional

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