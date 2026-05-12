Universidad de La Serena suspende clases presenciales y activa su protocolo de seguridad tras nueva amenaza

La Universidad de La Serena anunció la suspensión de clases presenciales para este martes 12 de mayor ante la existencia “de un nuevo antecedente que podría afectar la seguridad de estudiantes, académicos y funcionarios”, activando así su protocolo institucional “de seguridad, en coordinación con las autoridades competentes“.

Según detallaron mediante un comunicado, las actividades académicas y administrativas en la casa de estudios, se realizarán en modalidad remota, “con excepción de las circunscritas al Campus Limarí y Departamento de Música”.

“La Universidad ha efectuado la denuncia formal correspondiente y pondrá a disposición todos los antecedentes disponibles para el desarrollo de las investigaciones por parte de los organismos competentes. Adicional, la Institución ejercerá las acciones administrativas y penales que correspondan en contra de quienes resulten responsables”, destallaron en el escrito.

Asimismo, indicaron que sumado a estas medidas, también realizarán “un control reforzado de acceso peatonal y vehicular en todos los Campus”, permitiéndose así únicamente el ingreso de personas debidamente autorizadas o convocadas.

“La situación continuará siendo monitoreada permanentemente y cualquier actualización relevante será comunicada oportunamente”, añadieron.

Esta no es la primera vez que ocurre un situación así en la universidad. La semana pasada la casa de estudios también anunció la suspensión de clases debido a un hecho similar.