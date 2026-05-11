Carabineros confirma dos detenidos por agresión a diputado Javier Olivares en Olmué

Carabineros confirmó este lunes la detención de dos presuntos involucrados en la agresión que sufrió el diputado Javier Olivares (PDG) durante la madrugada del domingo en la comuna de Olmué, Región de Valparaíso.

Según informó el coronel Alex Oporto, efectivos de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 3ª Comisaría de la prefectura Marga Marga, en coordinación con la Fiscalía de Limache, concretaron cerca de las 18.00 horas las respectivas aprehensiones.

“Personal de la SIP efectuó las declaraciones, tanto del diputado como de su asesor, donde estas personas, en su calidad de víctimas, sindicaron a los autores de los mismos y procedieron luego a gestionar, por intermedio de la Fiscalía, con el Tribunal de Garantía, una orden de detención de ambos sujetos”, detalló.

“A raíz de esto -prosiguió-, se desplazaron al domicilio de uno de ellos y otro que se encontraba en un lugar determinado de la comuna de Limache, procediendo a su detención”.

Los sujetos fueron identificados con las iniciales F.E.P.P., de 37 años, y C.A.P.P., de 39 años, ambos -según Carabineros- registrarían antecedentes delictuales y diversas detenciones policiales anteriores.

“Es muy importante señalar que ambos detenidos son personas con un historial policial conocido, presentan un amplio prontuario con reiteraciones delictuales y uno de ellos incluso una condena cumplida recientemente”, detalló el jefe policial.

La agresión ocurrió en la sede del Club Deportivo Amateur Montevideo, ubicada en calle Alcalde Hugo Quinteros, donde el parlamentario del Partido de la Gente participaba en una actividad de aniversario acompañado por integrantes de su equipo.

Ataque ocurrió durante actividad

Según el parlamentario, el incidente se registró cerca de las 00.30 horas, cuando habría sido abordado sorpresivamente por un individuo que le propinó un golpe de puño en el rostro.

6 MAYO 2026 DIPUTADO JAVIER OLIVARES DURANTE PUNTO DE PRENSA. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

Posteriormente, un segundo sujeto lo habría empujado al suelo y le dio diversas patadas mientras se encontraba inmovilizado.

Durante el ataque, uno de los asesores del legislador intentó auxiliarlo, siendo también golpeado.

Tras el incidente, tanto el diputado como su colaborador fueron trasladados hasta el Hospital de Limache, donde se les diagnosticaron lesiones de carácter leve.

Diputado acusó ataque político y anunció querella

Horas después de la agresión, la oficina parlamentaria de Olivares difundió un comunicado en el que calificó lo ocurrido como un acto de violencia política.

Según la declaración, el legislador habría sido “cobardemente agredido por la espalda” por un jugador del club deportivo, agregando que el atacante le gritó: “La izquierda siempre vive”, para luego darse a la fuga.

Posteriormente, el propio Olivares publicó un mensaje en redes sociales donde aseguró encontrarse en buen estado de salud y calificó el episodio como “un hecho aislado, pero no carente de extrema gravedad”, asegurando que perseguirá judicialmente “a los dos cobardes extremistas que pretendieron asustarnos”.

Junto con ello, este lunes anunció que interpondría una querella criminal contra los responsables de la agresión.

Surgen versiones contrapuestas

Durante la jornada de este lunes también comenzaron a difundirse testimonios de asistentes a la actividad, quienes contradijeron parte de la versión entregada por el parlamentario.

Así llegó al Congreso el diputado Javier Olivares tras agresión en su contra. (Fotos: Aton)

Según dichas declaraciones, Olivares habría protagonizado previamente provocaciones dentro del recinto, situación que -afirman- habría derivado en el altercado posterior.

Además, testigos señalaron que existirían registros audiovisuales del momento, antecedentes que ahora deberán ser revisados por la Fiscalía para determinar la dinámica exacta de los hechos y las eventuales responsabilidades.

Desde el Congreso Nacional, el diputado insistió en su versión y descartó haber participado en provocaciones previas.

“Nosotros estuvimos seis minutos exclusivamente en ese lugar y nos fuimos. Por tanto, es imposible que digan que yo llegué tomado”, sostuvo.