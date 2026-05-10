Más de 30 sociedades científicas responden a dichos de Kast sobre investigación y financiamiento público

Más de 30 sociedades científicas y académicas difundieron una carta abierta titulada “Ciencia, conocimiento y medio ambiente: bienes que Chile no puede sacrificar”, en respuesta a las declaraciones realizadas esta semana por el Presidente José Antonio Kast sobre el financiamiento de investigaciones académicas.

La declaración surge luego de que el Mandatario cuestionara, durante una actividad en Puerto Montt, el impacto concreto de algunas investigaciones financiadas con recursos públicos.

“A veces 100 millones, 500 millones, para una investigación que termina en un libro precioso, empastado, en la biblioteca. ¿Cuántos trabajos generó? Ninguno” , señaló Kast durante uno de sus encuentros “Presidente Presente”.

Sociedades científicas publican carta abierta tras dichos de Kast sobre investigación y libros MARIO TELLEZ

En el mismo espacio, el Presidente sostuvo además que los recursos destinados a investigación debían tener un “encadenamiento productivo” y propuso revisar el resultado de los fondos entregados a centros de educación.

Frente a ello, las organizaciones firmantes advirtieron que las recientes señales y decisiones de política pública reflejan “una comprensión parcial y preocupantemente reduccionista del conocimiento, de los ecosistemas y del rol del Estado en el desarrollo de la sociedad”.

La carta sostiene que el conocimiento científico “no surge espontáneamente ni se sostiene por inercia”, sino que requiere financiamiento estable, instituciones sólidas y trabajo acumulado durante años.

“Detrás de cada avance que hoy damos por sentado —un tratamiento médico, una variedad agrícola resistente a la sequía, un protocolo de manejo de aguas— hay décadas de investigación acumulada”, señala el texto.

Sociedades científicas publican carta abierta tras dichos de Kast sobre investigación y libros

Las entidades también cuestionaron medir el aporte de la investigación únicamente en términos de empleos directos o beneficios inmediatos.

“Reducir el valor de la investigación académica a los empleos directos que genera en el corto plazo es una confusión de escala temporal con consecuencias reales”, afirma la declaración.

Asimismo, plantearon que libros, artículos y publicaciones científicas “no son adornos del sistema académico”, sino mecanismos de validación, memoria y transferencia de conocimiento.

“La única salida estructural requiere una inversión sostenida en ciencia, educación e innovación”, agrega la carta.

Críticas desde universidades y académicos

Las declaraciones del Presidente también provocaron reacciones desde universidades y centros académicos.

Uno de los cuestionamientos provino de Pablo Ruiz-Tagle, decano de Derecho y candidato a rector de la Universidad de Chile, quien calificó las palabras de Kast como “lamentables” y representativas de un “anti intelectualismo”.

“Un libro, en verdad, da trabajo al que lo escribe, al que lo imprime, al que hace el estante para la biblioteca (...)”, sostuvo durante un debate organizado por La Tercera.

En la misma instancia, Francisco Martínez, decano de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, afirmó que la visión expresada por Kast pone el foco únicamente en el empleo inmediato y no en el desarrollo futuro del país.

Sociedades científicas publican carta abierta tras dichos de Kast sobre investigación y libros

“A todos nos impactó. La referencia a un libro que no produce empleo (...) significa que nos interesa el hoy y no el mañana”, señaló.

También reaccionaron rectores universitarios, académicos y organizaciones de investigación, quienes defendieron el rol de la ciencia en áreas como salud, innovación, tecnología, agricultura y políticas públicas.

Entre los adherentes de la carta figuran la Sociedad de Microbiología de Chile, la Sociedad Chilena de Física, la Sociedad Chilena de Astronomía, la Sociedad de Matemática de Chile y la Sociedad de Biología de Chile, entre otras organizaciones científicas y académicas.