Detienen a ciudadana argentina en el aeropuerto de Santiago por llevar munición en su maleta
Tras su formalización, la mujer quedó con arraigo nacional y se estableció un plazo de 60 días para la investigación por delito de porte ilegal de munición.
Detectives del Departamento de Inspección Secundaria de la Policía de Investigaciones (PDI) detuvieron a una ciudadana argentina en el aeropuerto de Santiago por llevar munición no autorizada en su equipaje.
Desde la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) dieron aviso a la PDI tras haber detectado un cartucho balístico calibre 1.32L al interior del equipaje de una pasajera extranjera quien se disponía a volar hacia Argentina.
El subcomisario Miguel Gallardo, señaló que “con esta información personal de nuestro departamento concurrió al sector de Rayos X del Terminal Internacional, donde al verificar la información se constató que efectivamente la pasajera portaba un cartucho balístico sin autorización. Es por esto que se procedió a su detención por el delito de posesión, tenencia o porte de municiones”.
Además, pudieron verificar que la pasajera extranjera mantenía su situación migratoria regular en el país.
Según la institución la mujer les dijo a los detectives que encontró el cartucho en la calle y que lo había guardado para que su hijo se hiciera un collar.
El fiscal jefe de Flagrancia Occidente, Patricio Rosas indicó que la detenida pasó a control de detención, la cual se amplió para ser formalizada recientemente y “quedó con las medidas cautelares de arraigo nacional y se fijó una fecha para la exploración de una salida alternativa en un plazo de investigación de 60 días”.
Como mencionó el fiscal, se le imputa el delito de porte ilegal de munición.
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
3.
4.
Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.