Detienen a ciudadana argentina en el aeropuerto de Santiago por llevar munición en su maleta

Detectives del Departamento de Inspección Secundaria de la Policía de Investigaciones (PDI) detuvieron a una ciudadana argentina en el aeropuerto de Santiago por llevar munición no autorizada en su equipaje.

Desde la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) dieron aviso a la PDI tras haber detectado un cartucho balístico calibre 1.32L al interior del equipaje de una pasajera extranjera quien se disponía a volar hacia Argentina.

El subcomisario Miguel Gallardo, señaló que “con esta información personal de nuestro departamento concurrió al sector de Rayos X del Terminal Internacional, donde al verificar la información se constató que efectivamente la pasajera portaba un cartucho balístico sin autorización. Es por esto que se procedió a su detención por el delito de posesión, tenencia o porte de municiones”.

Además, pudieron verificar que la pasajera extranjera mantenía su situación migratoria regular en el país.

Según la institución la mujer les dijo a los detectives que encontró el cartucho en la calle y que lo había guardado para que su hijo se hiciera un collar.

El fiscal jefe de Flagrancia Occidente, Patricio Rosas indicó que la detenida pasó a control de detención, la cual se amplió para ser formalizada recientemente y “quedó con las medidas cautelares de arraigo nacional y se fijó una fecha para la exploración de una salida alternativa en un plazo de investigación de 60 días”.