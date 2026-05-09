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    Las Condes inicia proceso de restauración ecológica tras incendio de San Carlos de Apoquindo

    La recuperación del bosque esclerófilo está inserta en más de mil hectáreas que resultaron damnificadas en la emergencia.

    Por 
    Sofía Álvarez
    Las Condes inicia proceso de restauración ecológica tras incendio de San Carlos de Apoquindo

    Mediante un inicio con labores focalizadas en la recuperación de los suelos, la Municipalidad de Las Condes encabezó una jornada destinada a la restauración de los sectores afectados del Parque San Carlos de Apoquindo, tras el siniestro que se produjo en la comuna.

    Esto, por el incendio forestal que se desató a finales de diciembre del pasado 2025 en el San Carlos de Apoquindo; sitio clave para la biodiversidad. Asimismo, el sector representa un ecosistema estratégico para el equilibrio hídrico de la cuenca del río Maipo, fuente de agua potable para más del 80% de la Región Metropolitana.

    En este escenario, y en torno a las más de 1.000 hectáreas que resultaron afectadas, sobre 300 voluntarios acudieron a la jornada durante el 8 de mayo, centrados en la recuperación del suelo, una parte crítica en la restauración.

    “Vivimos una mañana esperanzadora para recuperar el bosque esclerófilo y un pulmón verde estratégico para nuestra ciudad. Jornadas como estas permiten fortalecer nuestro vínculo con el entorno, con la precordillera, y al mismo tiempo generar conciencia sobre la importancia de cuidarla entre todos”, valoró la alcaldesa de Las Condes y presidenta del directorio de la Asociación Parque Cordillera, Catalina San Martín.

    Mediante Obras de Conservación de Agua y Suelo (OCAS), el operativo se focalizó en frenar la erosión, restituir nutrientes y capturar agua en laderas, con el objetivo de propiciar las bases para que el ecosistema pueda regenerarse de manera sostenida.

    Durante el proceso se construyeron 240 metros de zanjas de infiltración y se protegieron al rededor de 100 árboles nativos damnificados por los siniestros, abarcando un área de 1.4 hectáreas.

    La directora ejecutiva de Fundación Reforestemos, Suzanne Wylie, indicó que “los incendios no solo destruyen la vegetación visible; dejan un daño profundo en el suelo que puede tardar décadas en revertirse. Actuar tempranamente es clave para evitar que estos territorios entren en un proceso irreversible de degradación. Esta jornada busca precisamente eso: recuperar funciones ecosistémicas esenciales y demostrar que la restauración también es una tarea colectiva”.

    La convocatoria se gestó mediante una labor conjunta de la Municipalidad de Las Condes, el Club Deportivo Universidad Católica, la Asociación Parque Cordillera, la Fundación Reforestemos, el voluntariado ciudadano y diversas empresas.

    “Ver cómo el fuego afectó más de mil hectáreas de bosque esclerófilo en cuatro de nuestros parques fue una situación compleja con momentos angustiantes. Hoy, gracias al apoyo de distintas instituciones y al compromiso de cientos de personas, estamos comenzando el proceso de restauración de este ecosistema tan valioso. Tenemos la esperanza de que el Parque San Carlos de Apoquindo pueda reabrir nuevamente, permitiendo que miles de personas se reencuentren con este espacio natural fundamental para la región Metropolitana”, indicó José Pedro Guilisasti Palacios, secretario ejecutivo de la Asociación Parque Cordillera.

    La jornada en el parque forma parte del Plan de Restauración 2026 de Fundación Reforestemos, para responder a las emergencias que generaron los incendios y sentar las bases para territorios más resilientes frente al cambio climático, pensando en la restauración ecológica como una inversión a largo plazo.

    Las Condes inicia proceso de restauración ecológica tras incendio de San Carlos de Apoquindo

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