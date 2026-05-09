Cementerios de grupo Nuestros Parques proyecta más de 100 mil asistentes a recintos por el Día de la Madre

Para este domingo 10 de mayo, en que se conmemora el Día de la Madre en Chile, el grupo Nuestros Parques proyecta la asistencia de más de 100 mil personas a los distintos cementerios a lo largo del país.

La empresa cuenta con cinco parques que son: el Parque El Prado de Puente Alto, Parque El Manantial de Maipú; Parque Canaán de Pudahuel, Parque Santiago de Huechuraba y Parque La Foresta en La Serena.

Durante el fin de semana estos lugares funcionarán en horario normal, de 9.00 a 18.00 horas, pero en ellos habrá también ceremonias religiosas, participación de emprendedores comunales, zonas de entretención para los niños, y un mural conmemorativo donde los asistentes podrán dejar mensajes en recuerdo de sus madres.

Desde las 16:30 de este domingo, el cementerio de Parque El Manantia l, ubicado en Los Agricultores 60 en Maipú, contará con la presentación de grupo Natalino.

Asimismo, en el Parque La Foresta , en La Serena, ese mismo día, desde las 15.30 horas se presentará un concierto tributo a Luis Fonsi.

La gerente general de la compañía, Ericha Sandrock, dijo que “el propósito de grupo Nuestros Parques es ser un espacio de encuentro para honrar la vida y la memoria de nuestros seres queridos, brindando además una experiencia integral para que las familias compartan un momento de reflexión y recuerdo”.

Además, comentó que “esta es una fecha muy emotiva y que históricamente, en flujo de público, incluso supera al tradicional feriado del Día de Todos los Santos. Este es un hábito que se intensificó posterior a la pandemia, ya que las familias fortalecieron el rito de visitar los parques y rendir homenaje a cada madre”.