Reino Unido envía su buque destructor al Medio Oriente para una posible misión de protección al estrecho de Ormuz

Este sábado, Reino Unido ha anunciado el despliegue de su buque destructor, el HMS Dragon, al Medio Oriente en preparación para una posible operación con el objetivo de proteger el transporte marítimo en el estrecho de Ormuz, según han indicado, cuando las condiciones lo permitan.

El HMS Dragon, de la Marina Real británica, es un buque de defensa antiaérea, y en marzo pasado fue enviado al Mediterráneo oriental tras el inicio de la guerra con Irán para ayudar en la defensa de Chipre.

Esta estrategia formaría parte de una operación multinacional para proteger el transporte marítimo en el estrecho.

“ El preposicionamiento del HMS Dragon forma parte de una planificación prudente que garantizará que Reino Unido esté preparado , como parte de una coalición multinacional liderada conjuntamente por el Reino Unido y Francia, para asegurar el estrecho cuando las condiciones lo permitan ”, declaró al respecto un portavoz del Ministerio de Defensa británico, según recoge la agencia Reuters.

La protección del estrecho de Ormuz se ha convertido en uno de los temas centrales del conflicto, el cual inició el 28 de febrero pasado con los bombardeos israelí-estadounidenses a Irán.