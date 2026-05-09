Aduanas activa plan preventivo contra la falsificación de productos por el Mundial 2026

Con capacitaciones de la FIFA y marcas: Aduanas se adelanta a flujo de falsificaciones por el mundial

A casi un mes del arranque de la Copa Mundial de Fútbol 2026, el Servicio Nacional de Aduanas se anticipó a las falsificaciones de productos mediante capacitaciones teóricas y prácticas.

Con el foco de adelantarse ante una eventual alza en el ingreso de mercancías fraudulentas asociadas a eventos deportivos de alcance global, Aduanas se concentró en robustecer las capacidades de fiscalización en torno a la propiedad intelectual.

Esto, mediante jornadas de capacitación para funcionarios que desempeñan labores de fiscalización y revisión en pasos fronterizos, en especial para aquellos de Aduanas en Valparaíso, San Antonio y Metropolitana.

Aduanas activa plan preventivo contra la falsificación de productos del Mundial 2026

“Nos preocupamos de que los fiscalizadores tengan el conocimiento para detectar mercancías que puedan ser falsificadas en el contexto de un evento mundial, marcando una ruta de preparación anticipada para su labor”, reforzó el jefe del Departamento de Fiscalización y Control de Tráficos Ilícitos, Patricio González.

Esto, mediante un taller especializado, impartido por la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), además de representantes de las marcas deportivas Puma y Nike. Las jornadas se enfocan en recomendaciones prácticas para distinguir mercancía auténtica, con ahínco en las principales características de los productos originales, como embalaje, elementos distintivos y etiquetado.

Con un enfoque preventivo, las sesiones forman parte de la planificación 2026 que desarrolla Aduanas, del Programa Integrado de Fiscalización (PIF) de Propiedad Intelectual.

La primera jornada del ciclo específico de preparación para el Mundial se llevó a cabo en San Antonio y la segunda en Valparaíso. El operativo de capacitación en torno a la copa global culminará a inicios de junio en la Región Metropolitana.