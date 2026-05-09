SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Chomali advierte “polarización” en el país: “Chile saldrá adelante cuando dejemos de lado la beligerancia”

    La autoridad eclesiástica apuntó directamente a la conducta de la clase política.

    Por 
    Javiera Ortiz
    DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    El arzobispo de Santiago, Fernando Chomali, manifestó preocupación por el tono adquirido el debate público en Chile y acusó un “clima de polarización”, esto justo en medio del escenario legislativo que rodea el proyecto de Reconstrucción Nacional anunciado por el gobierno de José Antonio Kast.

    La autoridad eclesiástica apuntó directamente a la conducta de la clase política. “Chile saldrá adelante cuando dejemos de lado la beligerancia y reconozcamos adversarios políticos y no enemigos”.

    "El ambiente de polarización sólo obstruye la razón, el buen juicio y la capacidad de dialogar", afirmó a través de X.

    “Urge examinar el lenguaje y los gestos utilizados. Los jóvenes repiten lo que ven de los mayores. En eso, estamos en deuda”, agregó.

    Las declaraciones se dan justo en un escenario de tensiones luego de que figuras de la oposición anunciaran su intención de dilatar el avance del proyecto de Reconstrucción Nacional, aprobado recientemente de forma general en la Comisión de Hacienda del Congreso.

    Lee también:

    Más sobre:Fernando ChomaliArzobispo de SantiagoJosé Antonio KastMegareforma

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Trump abre la puerta a trasladar tropas desde Alemania a Polonia tras retiro anunciado por EE.UU.

    Detienen a ciudadana argentina en el aeropuerto por llevar munición en su maleta

    Gendarmería justifica envíos de Lavín León y Domínguez a distintos recintos por “clasificación y segmentación”

    Reseña de libros: de Julieta Venegas a Natalia Ginzburg

    Schalper emplaza a la oposición por “tsunami” de indicaciones a megarreforma: “Se han puesto del lado de la obstrucción”

    Director general de la OMS llama a la calma a residentes de Tenerife por evacuación de crucero con contagios de hantavirus

    Lo más leído

    1.
    Gobierno realiza segundo vuelo de expulsados con 40 personas: tendrán como destinos Colombia, Haití y República Dominicana

    Gobierno realiza segundo vuelo de expulsados con 40 personas: tendrán como destinos Colombia, Haití y República Dominicana

    2.
    Duro revés para el gobierno en querella por agresión a Lincolao: corte confirma que Steinert no tiene facultades para invocar la Ley de Seguridad del Estado

    Duro revés para el gobierno en querella por agresión a Lincolao: corte confirma que Steinert no tiene facultades para invocar la Ley de Seguridad del Estado

    3.
    Primero Quiroz, luego Arzola y ahora Rabat: Desbordes pasa a la primera línea de ofensivas contra el gobierno de Kast

    Primero Quiroz, luego Arzola y ahora Rabat: Desbordes pasa a la primera línea de ofensivas contra el gobierno de Kast

    4.
    Juez Urrutia dará a conocer este viernes decisión sobre solicitud de prisión preventiva para el exdiputado Joaquín Lavín

    Juez Urrutia dará a conocer este viernes decisión sobre solicitud de prisión preventiva para el exdiputado Joaquín Lavín

    5.
    Sernac emite alerta de seguridad por botellas de acero inoxidable: problemas de presión en tapas podrían causar un accidente

    Sernac emite alerta de seguridad por botellas de acero inoxidable: problemas de presión en tapas podrían causar un accidente

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo es la nueva terapia contra la depresión que se enfoca en encontrar caminos hacia la alegría

    Cómo es la nueva terapia contra la depresión que se enfoca en encontrar caminos hacia la alegría

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    Cómo la prohibición de celulares en los colegios afectó las calificaciones y asistencias de los niños, según un estudio

    Cómo la prohibición de celulares en los colegios afectó las calificaciones y asistencias de los niños, según un estudio

    No solo les importa el sueldo: qué prioriza la Generación Z en su trabajo, según un estudio

    No solo les importa el sueldo: qué prioriza la Generación Z en su trabajo, según un estudio

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Brentford en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Brentford en TV y streaming

    Temblor hoy, sábado 9 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 9 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Espanyol en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Espanyol en TV y streaming

    Chomali advierte “polarización” en el país: “Chile saldrá adelante cuando dejemos de lado la beligerancia”
    Chile

    Chomali advierte “polarización” en el país: “Chile saldrá adelante cuando dejemos de lado la beligerancia”

    Detienen a ciudadana argentina en el aeropuerto por llevar munición en su maleta

    Gendarmería justifica envíos de Lavín León y Domínguez a distintos recintos por “clasificación y segmentación”

    Crecimiento y responsabilidad fiscal: una agenda inseparable
    Negocios

    Crecimiento y responsabilidad fiscal: una agenda inseparable

    IPC de abril sube menos de lo esperado y se enfría la opción de que el BC suba la tasa de interés en junio

    Un tercio de los proyectos de los nuevos centros comerciales son outlet

    Qué se sabe del ciberataque a Canvas que afectó a miles de escuelas y universidades en EEUU
    Tendencias

    Qué se sabe del ciberataque a Canvas que afectó a miles de escuelas y universidades en EEUU

    Las regiones que tendrán lluvia este fin de semana, según el pronóstico

    Pentágono libera nuevos archivos sobre ovnis: los registros más llamativos tras la desclasificación

    Un poco más de oxígeno: Elche de Lucas Cepeda rescata un punto contra Alavés en un duelo clave por la lucha del descenso
    El Deportivo

    Un poco más de oxígeno: Elche de Lucas Cepeda rescata un punto contra Alavés en un duelo clave por la lucha del descenso

    En vivo: el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo se enfrenta a Espanyol con la necesidad de escapar del descenso

    Sufrirá una caída en el ranking ATP: Christian Garin se desmorona ante Davidovich Fokina y dice adiós al Masters de Roma

    El clásico Star Fox 64 renace para la Nintendo Switch 2
    Tecnología

    El clásico Star Fox 64 renace para la Nintendo Switch 2

    Review del Omni Ring de Kinegun: ¿Para qué sirve un anillo inteligente?

    El ex Lenovo João Bortone asume las riendas de Intel en América Latina en plena era de la IA

    Reseña de libros: de Julieta Venegas a Natalia Ginzburg
    Cultura y entretención

    Reseña de libros: de Julieta Venegas a Natalia Ginzburg

    Euphoria 3 en voz de una de sus actrices: “Me sorprendió todo de Zendaya”

    Reseñas de discos/singles: la protesta de Hesse Kassel, la ambición de Masquemusica y la eternidad de los Rolling Stones

    Trump abre la puerta a trasladar tropas desde Alemania a Polonia tras retiro anunciado por EE.UU.
    Mundo

    Trump abre la puerta a trasladar tropas desde Alemania a Polonia tras retiro anunciado por EE.UU.

    Director general de la OMS llama a la calma a residentes de Tenerife por evacuación de crucero con contagios de hantavirus

    Líbano denuncia varios fallecidos por ataques israelíes durante las últimas horas

    ¿Y si el problema no son las mujeres, sino la maternidad?
    Paula

    ¿Y si el problema no son las mujeres, sino la maternidad?

    Semáforo alimentario: lo que realmente aprenden los niños cuando clasificamos alimentos

    Patas y Letras: cuando un perro transforma la vida de un niño