Chomali advierte “polarización” en el país: “Chile saldrá adelante cuando dejemos de lado la beligerancia”

El arzobispo de Santiago, Fernando Chomali, manifestó preocupación por el tono adquirido el debate público en Chile y acusó un “clima de polarización”, esto justo en medio del escenario legislativo que rodea el proyecto de Reconstrucción Nacional anunciado por el gobierno de José Antonio Kast.

La autoridad eclesiástica apuntó directamente a la conducta de la clase política. “Chile saldrá adelante cuando dejemos de lado la beligerancia y reconozcamos adversarios políticos y no enemigos”.

" El ambiente de polarización sólo obstruye la razón, el buen juicio y la capacidad de dialogar" , afirmó a través de X.

“Urge examinar el lenguaje y los gestos utilizados. Los jóvenes repiten lo que ven de los mayores. En eso, estamos en deuda”, agregó.

Chile saldrá adelante cuando dejemos de lado la beligerancia y reconozcamos adversarios políticos y no enemigos. El ambiente de polarización sólo obstruye la razón, el buen juicio y la capacidad de dialogar. Urge examinar el lenguaje y los gestos utilizados. Los jóvenes repiten… — Card. Fernando Chomali (@FernandoChomali) May 9, 2026

Las declaraciones se dan justo en un escenario de tensiones luego de que figuras de la oposición anunciaran su intención de dilatar el avance del proyecto de Reconstrucción Nacional, aprobado recientemente de forma general en la Comisión de Hacienda del Congreso.