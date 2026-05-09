Arbeloa aborda la pelea entre Valverde y Tchouaméni: “He tenido un compañero que le ha metido un palazo de golf a otro”

Álvaro Arbeloa tuvo su rueda de prensa más compleja. El técnico del Real Madrid salió al paso y se refirió por primera vez al escándalo entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni. Ambos protagonizaron una pelea que terminó con el uruguayo en el hospital.

El entrenador reflexionó sobre el polémico hecho que significó un millonario castigo para los jugadores: “Tengo que decir dos cosas. Primero, que estoy muy orgulloso de la contundencia, la rapidez y la transparencia con la que ha actuado el club. Dos, que los jugadores han expresado ya su arrepentimiento, han reconocido su error, han asumido las consecuencias de lo que han hecho y han pedido perdón al club, a la afición, al vestuario y a mí. Con eso me sirve. Lo que no voy a hacer es quemar a mis jugadores en una hoguera pública porque no se lo merecen, ninguno de los dos”, comenzó señalando en una extensa conferencia.

Arbeloa recordó el controversial incidente de Juanito, que pisó la cabeza de Lothar Matthaüs en un duelo ante el Bayern Múnich en la Champions de 1987. “Para mí, hay un jugador que representa y es el paradigma de lo que es un jugador del Real Madrid, que es Juanito. ¿Juanito no se equivocó nunca? Yo creo que los madridistas estamos muy orgullosos de que sea el único jugador que le cantamos cada partido porque entendió lo que es el Real Madrid. No solo era un jugador con un talento descomunal, sino que defendió siempre este escudo, se dejó el alma por este escudo cada partido y cómo no me voy a poder equivocar yo”, indicó.

“Y jamás me pondría a su altura pero si por algo le queremos es porque sentimos que era uno de los nuestros y también se equivocó como cualquier persona se puede equivocar. Pero creo que Fede Valverde y Aurélien Tchouaméni son dos jugadores que representan muy bien lo que es el Real Madrid y que merecen que pasemos página y les demos una oportunidad para seguir peleando por este club. Dos jugadores que son campeones de Europa con el Real Madrid, no todos los jugadores que han pasado por aquí pueden decir lo mismo. Y yo estoy muy orgulloso de ellos, muy muy orgulloso. No voy a permitir tampoco que se aproveche todo esto para poner en duda la profesionalidad de mis jugadores porque se están diciendo muchas mentiras”, añadió.

Polémico recuerdo y filtraciones

Arbeloa también rememoró un incidente protagonizado por Craig Bellamy, que golpeó con un palo de golf al noruego Jon Arne Riise en un hotel de Portugal, previo una eliminatoria de Champions ante el Barcelona, en 2007. Curiosamente, el día después, el galés anotó y celebró simulando un swing en el Camp Nou.

“Tenía un compañero que cogió un palo de golf y le dio un palazo a otro. Es que, para mí, lo más grave y lo que más me duele, se lo he dicho a mis jugadores, es que lo que pasa en el vestuario del Madrid debería quedarse en el vestuario del Madrid”, recordó.

“Eso es lo que más me duele. Situaciones que, evidentemente, no representan al Real Madrid ni cuando ocurren en ningún club representan a ese club porque son situaciones que no deben darse entre compañeros. Han sucedido siempre, en todos lados, y con esto no lo estoy justificando ni mucho menos, pero claro que he vivido situaciones incluso peores. Y lo que pasó ayer, también fue un incidente que al final tuvimos la muy mala suerte de que acabara con Fede con una brecha pero fue un incidente que tiene más que ver con la poca fortuna que con lo que pasó realmente”, complementó.

El técnico merengue también cuestionó las filtraciones a la prensa: “Vuelvo a repetir, igual no he sido muy claro. Que se filtren cosas que pasan en el vestuario me parece una traición al Real Madrid. Una absoluta deslealtad por este escudo y es algo que me entristece mucho”, señaló

“No trabajo en la CIA ni nada por el estilo. En el vestuario del Real Madrid no estoy acusando a los jugadores ni a nadie porque no puedo hacerlo. Hay mucha gente alrededor del primer equipo del Real Madrid y no estoy aquí para poner el dedo acusatorio ante nadie. Intento dar ejemplo y, lo que pasa en mis conversaciones privadas con los jugadores, se van a quedar siempre entre ellos y yo y creo que es la manera que tengo de actuar y de sentir lo que debe ser este vestuario y dar ejemplo a mis jugadores y a todo el club”, cerró.