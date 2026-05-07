Escándalo en el vestuario del Real Madrid: Federico Valverde termina en el hospital tras una pelea con Tchouaméni

El Real Madrid explotó. El conjunto merengue atraviesa por una crisis que abarca múltiples flancos. A las críticas hacia Kylian Mbappé o la cachetada de Antonio Rüdiger a Álvaro Carreras, ahora se suma una nueva polémica que tensiona aún más el ambiente: una pelea entre Aurélien Tchouaméni y Federico Valverde terminó con el uruguayo en un hospital.

La grave situación ocurre justo previo a El Clásico ante el Barcelona, de este domingo 10 de mayo. Ambos elencos se medirán en el Camp Nou, donde el cuadro culé podría coronarse como campeón de LaLiga en la cara de su archirrival.

Ambos futbolistas ya habían protagonizado un encendido encontrón. Este miércoles, ambos futbolistas casi llegan a los golpes por una fuerte discusión producto de una falta en el entrenamiento, según informó Marca. Ambos se encararon y empujaron, extendiendo la discusión a los vestuarios.

La situación no escaló más, pero sí reflejó el deterioro interno y las tensiones que se viven en el club. En ese sentido, todo empeoraría un día después. Este jueves, ocurrió “un incidente que ha sido calificado como el más grave jamás vivido en Valdebebas”, reveló el medio citado.

Una crisis sin precedentes

Luego del episodio del miércoles, Valverde se negó a darle la mano a Tchouaméni en el inicio de la práctica. Esto, sumado a las duras entradas en el entrenamiento, principalmente por parte del charrúa, generó un ambiente hostil y terminó por tensionar la relación entre ambos. Una vez finalizada la sesión, todo terminaría en una pelea en el camarín.

En el enfrentamiento entre ambos, el uruguayo sufrió una fuerte contusión que le provocó una herida en la cabeza. La acción, conforme lo señalado por Marca, no fue provocado por un golpe del francés, sino que fue involuntario, en medio del incidente.

Según informan, el charrúa se resbaló en medio de la discusión y se golpeó con una mesa central, lo que provocó que fuera llevado al recinto médico. Valverde fue acompañado por el técnico Álvaro Arbeloa a Blua Sanitas, donde se le hicieron los exámenes correspondientes. Una vez confirmado que no tenía nada de gravedad, el volante regresó a su domicilio.

La gravedad de lo ocurrido desató la preocupación en el Real Madrid, que tiene un clima tensionado nunca antes visto. A los pocos minutos se llevó a cabo una reunión de emergencia en el vestuario, que contó con José Ángel Sánchez, director general del equipo. Se abrió un expediente a los dos jugadores, que son el notorio reflejo de la división interna que existe y la crisis que hay al interior del club merengue.