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    Con 8°C y lluvia: qué hay detrás de las pausas de rehidratación que generaron las pifias de la UC en Copa Libertadores

    La interrupción se realiza una vez por cada período del partido. La FIFA la utilizó como ensayo en el Mundial de Clubes y la incorporará en la próxima Copa del Mundo, lo que impacta en la duración de los encuentros. En Sudamérica se ha hecho presente con interrupciones de 90 segundos.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica

    Minuto 22 en el Claro Arena. El árbitro Andrés Roja para el juego y cae una sonora silbatina en el estadio. La hinchada de Universidad Católica no está contenta con la detención, más cuando la lluvia y el frío azotan el sector precordillerano. Pero ya es parte del reglamento. La pausa de rehidratación se instala de forma permanente en el fútbol. Llegó a la Copa Libertadores y a la Copa Sudamericana y también será parte del próximo Mundial. La medida consiste en una interrupción obligatoria durante cada tiempo del partido.

    El procedimiento establece que el juez ordene parar el desarrollo del encuentro cerca de la mitad de cada período para permitir que los jugadores tomen agua y que los cuerpos técnicos entreguen indicaciones. En los torneos sudamericanos, la pausa tiene una duración aproximada de un minuto por tiempo, mientras que en los ensayos realizados en torneos organizados por la FIFA se ha extendido más.

    La implementación fue comunicada por la Conmebol a comienzos de la temporada. Desde entonces, la interrupción se ha repetido en todos los partidos, sin considerar necesariamente las condiciones climáticas del lugar donde se disputa el encuentro.

    De excepción a regla

    Históricamente, las pausas de hidratación se utilizaban en situaciones excepcionales, principalmente cuando la temperatura representaba un riesgo para la salud de los futbolistas. Ese criterio se mantiene en varios torneos.

    Sin embargo, el actual protocolo establece la interrupción de manera fija. En el encuentro entre Coquimbo Unido y Nacional de Uruguay, la semana pasada, por ejemplo, el termómetro marcaba 14 grados al momento de la detención. En otro caso, el partido entre Deportivo Cuenca y Santos se jugó con una temperatura cercana a los 13 grados.

    Situaciones similares se repitieron en otros estadios. En Cusco, durante el duelo ante Flamengo, la temperatura rondaba los ocho grados. Esto provocó críticas del Mengao en las redes sociales con un irónico mensaje.

    De acuerdo con registros de los partidos disputados, solo en Cartagena, en el enfrentamiento entre Junior y Palmeiras, se alcanzaron los 28 grados, una condición cercana al escenario tradicional en que se aplica la detención.

    Presente en el Mundial

    En 2025, durante el Mundial de Clubes, el organismo implementó la pausa obligatoria en cada tiempo, lo que en la práctica divide el partido en cuatro tramos.

    Ese ensayo fue interpretado como un anticipo de las modificaciones que se aplicarán en el Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. El impacto de la medida no se limita a la dinámica del juego. También modifica el cálculo del tiempo adicional. Cada interrupción se suma al tiempo que el árbitro debe compensar al final de cada período.

    El exjuez chileno y actual miembro del equipo de instructores de la FIFA, Enrique Osses, explicó ese efecto en diálogo con El Deportivo. “Sí, vamos a ver situaciones de mayor tiempo adicional. Ya hay tres minutos que son a la fuerza, debido a que van a haber pausas de hidratación en cada uno de los tiempos, entonces eso ya te da un margen de que lo mínimo. Y a partir de ahí, todo lo que sean sustituciones, revisiones del VAR y otras situaciones de juego”, dijo.

    La medida también introduce un nuevo momento operativo dentro del partido. Durante la interrupción, los entrenadores pueden reunir a sus jugadores y entregar instrucciones. En ese contexto, una imagen llamativa ocurrió en la Copa Libertadores, en el duelo entre Libertad y Universidad Central, cuando Francisco Arce aprovechó la pausa para hablar con sus dirigidos en guaraní.

    El interés de las cadenas televisivas en estos momentos de detención también forma parte del análisis sobre la expansión de la medida. La pausa genera un espacio para anuncios comerciales. Ocurrió en el amistoso entre Francia y Brasil.

    Tras ese partido, el seleccionador francés Didier Deschamps se manifestó en contra de la medida. “Eso cambia el fútbol tener esos tres minutos... Da igual el equipo, si está en su mejor momento, tres minutos lo rompen todo”, dijo.

    En esa línea, este tipo de interrupciones se suele relacionar con deportes en los que el tiempo de juego se divide en segmentos más cortos. En el fútbol americano, por ejemplo, existe una pausa reglamentaria de dos minutos al final del segundo y del cuarto período. En el básquetbol, el juego se organiza en cuartos y contempla tiempos muertos que permiten reorganizar el partido. El fútbol, en cambio, ha mantenido tradicionalmente un formato continuo.

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