En el regreso a la Copa Libertadores tras 34 años: Coquimbo Unido tiene premio y logra un agónico empate con Nacional

La eterna espera de los piratas tuvo su fin. Pasaron 34 años para volver a ver a Coquimbo Unido en la Copa Libertadores. Hasta ahora, su única participación era la de 1992, con José Sulantay en la banca. Toda una generación no había visto a los aurinegros en la máxima cita del continente. Su retorno fue con el parche de campeón nacional en el pecho, como local, y alcanzando un agónico empate 1-1 ante Nacional de Uruguay.

Independiente a los matices futbolísticos, donde se marcaba una gran diferencia era en la experiencia internacional de uno y otro. El Bolso es un elenco histórico dentro del certamen, aunque la última vez que ganó el cetro fue en 1988. El Coquimbo de Hernán Caputto debía competir ante la raigambre copera del Tricolor, que contaba además con futbolistas de experiencia internacional, quienes justamente desnivelaron el juego.

Sin Guido Vadalá, quien llegó este año para ocupar el vacío que dejó Matías Palavecino, el enlace fue Benjamín Chandía, saliendo de su posición más recurrente. Con ello, Alejandro Azócar fue el puntero izquierdo. En la derecha, Cristián Zavala. El objetivo era asistir a Nicolás Johansen, quien debía ir al choque ante los espigados centrales charrúas: Sebastián Coates (1,96 m) y Agustín Rogel (1,91 m).

El campeón del fútbol chileno tuvo un arranque prometedor, donde buscó imponer sus términos. De hecho, encontró un gol en los 7′, sin embargo se anuló por una falta de Manuel Fernández contra el portero Suárez. Coquimbo cargó sus avances por afuera. Quizás haya sido por la ausencia de un enganche de mayor peso, pero contaba con juego más lateral que por el centro. Las pasadas de Salinas y Cornejo sirvieron también de ganzúa. Le costó entrar en sintonía a Chandía.

En 2025, los piratas tuvieron en el balón detenido a un aliado ofensivo. Justamente, esa variante fue la preferida por Nacional para generar riesgo en el arco de Diego Sánchez. Así llegó el 1-0. Tiro de esquina de Nicolás Lodeiro y Coates ganó por arriba para clavar el testazo y abrir el marcador. La pegada del experimentado volante zurdo, ex Boca Juniors, fue factor en la pelota detenida.

Coquimbo era competitivo, sin embargo le faltaba una pizca de mayor peso en ofensiva. Las acciones de balón parado eran prácticamente las únicas llegadas con relativo peligro que creaba en el área del Bolso. En los 55′, lo tuvo Manuel Fernández, tras un envío de Zavala. Tres minutos antes, el ex Colo Colo lanzó un remate que despejó Suárez.

Con el resultado a su favor, Nacional no tuvo complejos en cederle la pelota a los chilenos. Los aurinegros han exhibido su mejor versión, entre 2025 y lo que va de 2026, con transiciones rápidas y aprovechando espacios; no precisamente contando con la posesión en más del 60%. Coquimbo tomó el rol protagónico, pero le costaba encontrar espacios. Antes que ubicar a otro punta como Lucas Pratto, Caputto optó por Martín Mundaca, en lugar de Azócar. Para el cuarto de hora final entraría el Oso, por Johansen.

En los 79′, casi llega el empate. Otra vez mediante la cabeza de Fernández, pero Coates rechazó en la línea. Toto se convirtió en un delantero más. A punta de empuje y fuerza, llegó al empate. Fue al filo. En el quinto minuto añadido, aprovechó un rebote del golero visitante y convirtió el 1-1 para desatar la algarabía. Un premio para los piratas.

La segunda presentación de Coquimbo en el grupo B será este martes 14, visitando a Universitario de Lima. Los peruanos debutaron empatando con Tolima, en Colombia.