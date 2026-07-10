Messi vs. Haaland en Chile: estudio revela mayor simpatía por el Androide y un aumento de críticas a la FIFA por Argentina

Messi vs. Haaland: estudio revela mayor simpatía por el Androide y un aumento de críticas a la FIFA por Argentina. Foto: Xinhua

El deporte incrementa su presencia dentro de la conversación. Según el reciente estudio de Relato Digital, un trabajo colaborativo de Interpreta, Factor Crítico y Factoría Pública, el diálogo generado durante el Mundial detecta diferencias en la percepción de figuras como Erling Haaland y Lionel Messi.

En la clasificación temática, Deportes ocupó el sexto lugar entre las categorías con mayor volumen, representando un 2,7% del total de menciones. El acápite registró un aumento respecto de la medición anterior.

El listado fue encabezado por Cultura y Patrimonio con un 32,7%, seguido por Economía con un 29,4% y Seguridad e Interior con un 20,9%. Más atrás aparecieron Justicia y Derechos Humanos (4,6%), Desarrollo Social (4,5%), Deportes (2,7%), Educación (1,8%), Relaciones Exteriores y Defensa (1,2%), Medio Ambiente y Energía (1,0%), Institucional y Gestión (0,9%), Infraestructura y Territorio (0,4%) y Ciencia y Tecnología (0,1%).

Messi vs. Haaland

Uno de los apartados del estudio evaluó la simpatía generada por distintas figuras del Mundial, bajo la pregunta “¿Haaland o Messi?”.

Las preferencias eran de un 60% para Erling Haaland frente a un 37% para Lionel Messi. Según el informe, el nivel de simpatía hacia la Pulga descendió progresivamente desde un 58% hasta un 30%.

En la preferencia por el europeo se identificó el uso de su apodo (Androide), una imagen asociada a la humildad y la difusión de la historia sobre su decisión de representar a Noruega, pese a tener la posibilidad de jugar por Inglaterra.

Las estrellas del Mundial. Foto: FIFA.

En el caso de Messi, se identificó una conversación más polarizada. Entre los factores mencionados aparecen la histórica rivalidad entre Chile y Argentina, la presencia de usuarios que impulsan la comparación con Cristiano Ronaldo. Además de un supuesto favoritismo de la FIFA hacia la Albiceleste.

Otro de los temas analizados fue la percepción sobre Noruega durante el Mundial. El estudio concluyó que existe un importante nivel de simpatía hacia la selección nórdica. El informe vincula ese aumento con imágenes ampliamente compartidas del plantel celebrando junto a sus hinchas, el denominado “festejo vikingo”.

¿Quién ganará el Mundial?

El análisis también examinó la evolución de las preferencias sobre el eventual campeón del Mundial. Argentina encabezó las menciones con un 21,8%. No obstante, el estudio señala que gran parte de esas referencias estuvieron enmarcadas en críticas por el supuesto favoritismo. Detrás aparecieron Francia con un 10,1% y España con un 8,2%. Portugal (10,0%), Brasil (9,4%) y Alemania (8,4% ), también sumaron votos, pero ya fueron eliminados.

En los balances afectivos, el informe identificó a Noruega y Marruecos como las selecciones con mejores niveles de simpatía.

Finalmente, se observó una modificación en la conversación a medida que avanzó el torneo. Mientras en las primeras semanas de Mundial el interés se distribuía entre selecciones como Portugal, Brasil y España, en la etapa de cuartos de final el foco pasó a concentrarse en Argentina, cuya presencia aumentó desde un 14% hasta aproximadamente un 37% de las menciones.