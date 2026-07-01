6 mil calorías al día y severa rutina: los secretos de Haaland, el Androide de Noruega que amenaza a Brasil en el Mundial

Erling Haaland será uno de los focos de atención en los octavos de final del Mundial 2026. Noruega avanzó a la ronda de los 16 mejores tras vencer por 2-1 a Costa de Marfil, igualando la mejor posición obtenida por la escuadra escandinava en el Mundial de Francia 1938 y Francia 1998. Ahora enfrentará a Brasil, dirigido por Carlo Ancelotti. El Androide es la principal referencia ofensiva de los Vikingos.

El atacante marcó el gol de la victoria ante los africanos y llegó a cinco conquistas en el torneo. Tras el encuentro, describió el momento que vive su selección. “Es una locura. Es simplemente ser feliz. Es un recorrido que da náuseas”, señaló.

Luego profundizó sobre la clasificación. “Es increíble. Han pasado 28 años desde la última vez que Noruega participó en el Mundial. Es un evento enorme y emocionante formar parte de él. Es genial que signifique tanto para toda Noruega. Creo que esto cambiará la historia de Noruega para siempre”, afirmó.

Su excepcional rendimiento se explica en una preparación física y nutricional que desde hace años genera interés dentro del alto rendimiento. Tiene un programa diseñado especialmente para él con el que busca sostener las exigencias para un delantero que combina potencia, velocidad y resistencia pese a medir 1,94 metros.

Erling Haaland se puso altas metas.

Una dieta rigida

Uno de los pilares del método de Haaland es la alimentación. El noruego consume 6.000 calorías al día, una cifra que duplica el requerimiento energético habitual de muchos futbolistas. El objetivo es cubrir el gasto que implica su entrenamiento y mantener la masa muscular.

En el documental Haaland: The Big Decision, el atacante explica que busca una alimentación basada en productos poco procesados. “Prefiero comer como lo hacían nuestros antepasados”, sostuvo.

Entre las comidas que forman parte de su dieta aparecen hígado y corazón de vaca. Ambos destacan por su alta concentración de vitamina A, hierro, vitaminas del complejo B y coenzima Q10. Son alimentos distintos a lo tradicional de las dietas de deportistas centradas en carnes magras. “Me ayudan a rendir al máximo”, comentó Haaland.

Antes de los partidos mantiene otra costumbre. Su padre, el exfutbolista Alfie Haaland, le prepara una lasaña que el delantero consume como parte de la carga previa al encuentro. El plato combina pasta, carne y queso para aumentar las reservas de glucógeno antes de la competencia. “Me da energía para todo el encuentro”, explicó.

Ese procedimiento responde a la denominada sincronización de carbohidratos. En jornadas alejadas de la competencia, la dieta incorpora principalmente arroz jazmín y pan de masa madre.

También existen particularidades en la hidratación: el delantero consume leche sin pasteurizar y agua ultrafiltrada. “El agua corriente contiene sustancias que no desea incorporar, como microplásticos y químicos que no quiero en mi cuerpo”, declaró. Claro que su elección también genera debate. En el caso de la leche cruda, algunos detractores indican que aumenta el riesgo de infecciones. En las infusiones, Haaland reemplaza el azúcar por miel cruda o jarabe de arce, incluso para beber café.

Haaland fue el héroe de Noruega ante Costa de Marfil. Jia Haocheng

Estricta preparación

El crecimiento corporal del delantero comenzó durante su etapa en el club Molde FK bajo la dirección del preparador físico Erling Steenslid. Según explicó el especialista, Haaland aumentó más de 12 kilos en músculo en un período de 15 meses.

Después de ese proceso, el trabajo cambió de enfoque para evitar la pérdida de movilidad que suele acompañar un incremento de masa muscular. “No se trata de levantar el máximo peso, sino de ser más fuerte por kilo de peso corporal”, explicó Steenslid.

Actualmente, su preparación incluye ejercicios articulares como sentadillas profundas y peso muerto, además de rutinas de calistenia con dominadas, fondos y flexiones para fortalecer el tren superior. El trabajo del denominado “core” también ocupa un espacio importante. Planchas, ejercicios con poleas y estabilidad buscan mejorar la transferencia de fuerza entre las piernas y el tren superior durante los remates, cambios de dirección y disputas físicas.

Una parte importante de la rutina diaria está destinada a la movilidad. El delantero dedica hasta 45 minutos exclusivamente a ejercicios orientados a mejorar su movimiento de cadera. Ese trabajo busca disminuir el riesgo de lesiones en zonas exigidas en futbolistas de gran estatura que realizan aceleraciones constantes.

Otro componente relevante es el entrenamiento pliométrico. Saltos, apoyos y caídas controladas permiten mejorar la capacidad de tendones y músculos para almacenar y liberar energía en acciones explosivas. La revista especializada Men’s Fitness destacó precisamente ese aspecto de su preparación.

Por otro lado, descanso también forma parte de la rutina. El delantero monitorea diariamente la calidad de su sueño mediante dispositivos electrónicos que registran distintas variables fisiológicas. Con esa información ajusta horarios.

Tres horas antes de acostarse utiliza gafas con filtro de luz azul para reducir la exposición a pantallas y favorecer la producción natural de melatonina. Además, aplica una técnica conocida como mouth-taping, que consiste en colocar una cinta médica sobre los labios durante la noche para favorecer la respiración nasal mientras duerme. Sin embargo, la evidencia científica disponible sobre sus beneficios sigue siendo limitada y especialistas recomiendan utilizarlo con precaución.

Después de los partidos alterna sesiones de crioterapia en cámaras que alcanzan temperaturas cercanas a los -110 °C con baños de hielo destinados a disminuir inflamación y molestias musculares tras esfuerzos de alta intensidad.

Algunos, sin embargo, lo han acusado de malas prácticas. En el 2023, León Goretzka, volante del Bayern Múnich, lo acusó tras una derrota del equipo alemán frente al Manchester City, por la Champions League. “No tiene respeto por el oponente ni por el fútbol. Se tiraba un pedo cada vez que nos acercábamos a él”, expuso el teutón, dando cuenta de la repulsiva costumbre del atacante.

Todas estas rutinas se integran dentro de un programa diseñado para sostener un alto nivel competitivo durante toda la temporada. Frente a Brasil, en la Copa del Mundo, el delantero volverá a poner a prueba su modelo personalizado de preparación.