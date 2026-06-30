“¿Los jugadores estaban cómodos conmigo? No”: las mejores frases de Marcelo Bielsa en su último día en Uruguay

Marcelo Bielsa ofreció una extensa rueda de prensa para despedirse de Uruguay. El rosarino lo hizo días después de la eliminación de la Celeste en la fase de grupos del Mundial y, fiel a su estilo, respondió a todas las consultas. La instancia duró 1 hora y 38 minutos en Montevideo.

El fracaso en el Mundial

“No puedo justificar la posición que obtuvimos. La gestión que hice con los recursos con que contaba no fue suficiente. Por supuesto que hicimos lo máximo, tanto yo como mis compañeros de trabajo y los jugadores, pero no alcanzó. Tengo la convicción de que si hubiera optado por caminos diferentes, no creo que pasara por esa opción revertir los resultados”.

La rebelión del plantel en el Mundial

“Eso no sucedió. De haber sucedido, sería algo que no hablaría bien de los jugadores. En la observación del partido con España claramente indica que jugamos de acuerdo a mis ideas, que siempre fueron las mismas”.

Las peticiones del plantel antes del Mundial

“Ellos hablaron sobre la reducción de charlas y entrenar todos juntos. Asumí un compromiso de considerar eso y así fue. Pero llegó en un momento en que no fue suficiente. También hubo charlas colectivas sobre los partidos anteriores. Eso fue algo que los jugadores querían reducir. Siempre pensé que corregir errores y resaltar virtudes era conveniente. También hubo charlas con la FIFA por el reglamento y una con los héroes de la cordillera, para la motivación. Todas las charlas eran menores a 10 minutos. Todo lo revisé, porque cuando hay un pedido de esta naturaleza, hice muchas consultas y para adaptarse había que hacer charlas más cortas y en días distintos, para no sobreexigir la atención de los jugadores. Hasta que me pidieron que eso se interrumpiera y así lo hice. El destinatario de un mensaje tiene derecho. Reduje todo a la mitad. Si los jugadores dicen que prefieren un descanso porque los satura mentalmente, no puedo ir en contra de una afirmación de ese tipo”.

Su relación con los jugadores

“¿Cautivé a los jugadores? No. ¿Los jugadores estaban cómodos conmigo? No. Digo no para no contradecir. Por supuesto que hay parte de los jugadores con los que tengo una relación de afecto. Lo único que dije es que la relación que tuve con los jugadores no fue un obstáculo para merecer aquello que era necesario. Nada más que eso".

Bielsa ante España. Li Muzi

No dejar nada en Uruguay

“¿Por qué digo que no dejo nada en Uruguay? Todo lo que yo sé, que no es mucho ni poco, ni demasiado, no sé lo que sé… pero todo lo que yo sé lo volqué a cualquier organización o persona que me lo pidió en estos tres años. Pero tengo la absoluta certeza que a nadie le importa lo que yo se. Yo me doy cuenta cuando a alguien le importa lo que yo se. Todo lo que yo quise transmitir nunca fue importante, a ningún nivel. Lo que yo sé, a los demás no les importa aprenderlo. Y no veo nada malo en eso, pero es así. Tengo clarísimo que no dejo nada”.

Federico Valverde

“Nunca tuve un problema con Valverde. Nunca hice más concesiones con un jugador que con Valverde, porque creo que las merece, por la cantidad de partidos que juega al año. Le dije que necesitaba que juegue de lateral. También le dije que puede jugar de extremo y también de volante interior. Su respuesta fue: ‘En el puesto que necesite’. Le tocaron minutos que no son los ideales. En el primer partido y en el segundo, dentro del escenario de opciones que yo manejaba, funcionó mejor de lo que él pensaba. Tuvo efecto en nuestro juego. Creo que no lo expuse, le demostré siempre un enorme respeto a la forma en que juega al fútbol. Si existe algún conflicto, ignoro el origen. Nunca he tenido un problema con Valverde. Siempre ha sabido del respeto que yo tengo por los minutos que juega en su equipo, con el 90% de los minutos máximos que tiene en la temporada y por el tipo de jugador que es. Mi ilusión, cuando tuve la posibilidad de dirigir a Uruguay, era dirigir a Darwin Núñez, Valverde, Bentancur. Luego conocí otro grupo al que aprendí a valorar. Por eso siempre creí que la gestión que yo hice de los jugadores que recibí de cara al Mundial la considero insuficiente”.

El legado de Tabárez

“Yo nunca eché a nadie, es mentira.. Defendí el patrimonio de la AUF como si fuera mi casa. Cuidé ese lugar muy por encima de lo que cuido lo propio. Si usted ve todo lo que está vinculado a Tabárez está recuperado, no ignorado. Todo lo que hizo Tabárez yo le saqué brillo por respeto a él, por haber construido ese lugar”.