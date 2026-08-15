En vivo: las Diablas enfrentan a Países Bajos en el Mundial de Hockey Césped
El conjunto nacional debuta en la Copa contra una de las grandes potencias de la especialidad.
Minuto a minuto
Países Bajos 0-0 Chile
Finaliza el primer cuarto del partido con el marcador igualado 0-0.
¡Comenzó el partido! Ya se enfrentan Países Bajos y Chile.
Esta vez les llevamos el debut de las Diablas en el Mundial de Hockey Césped contra Países Bajos.
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