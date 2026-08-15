Tras insistencia del tribunal: Gendarmería concreta traslado de exasesor de Lavín León desde Santiago 1 a Capitán Yáber

Catorce días pasaron para que Gendarmería cumpliera con lo ordenado por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago respecto del lugar en que el imputado Arnaldo Domínguez debía cumplir la prisión preventiva que le fue impuesta.

Y es que si bien el 31 de julio el tribunal había dispuesto el traslado del exmano derecha del exdiputado Joaquín Lavín León desde la cárcel Santiago 1 al Anexo Penitenciario Capitán Yáber, eso recién se concretó la noche de ayer viernes.

De acuerdo con antecedentes recabados por La Tercera, el traslado se efectuó pasadas las 22.00 horas del 14 de agosto, tras cumplirse el nuevo plazo de tres días que le fijó el juzgado a la institución penitenciaria.

Fue la jornada del 11 de agosto que la jueza Carolina Gajardo reiteró a Gendarmería la orden emanada el 31 de julio, insistiendo en que Domínguez debía ser conducido hasta el citado recinto carcelario.

“Sin perjuicio de constar recurso de apelación interpuesto por Gendarmería de Chile respecto de lo ordenado, dicho recurso fue concedido en el efecto devolutivo, por tanto, no suspende el traslado de recinto penal ordenado, el cual deberá efectuarse dentro de tercer día. Asimismo, se solicita remitir informe dando cuenta del traslado de recinto penal realizado”, sostuvo la magistrada en su pronunciamiento.

La defensa del imputado, representada por el abogado Esteban Olivares, había hecho presente la situación que afectaba a su cliente, apuntado directamente en contra del actuar de Gendarmería.

“Vengo a solicitar que se oficie a la brevedad a Gendarmería de Chile, o que se fije una audiencia, a fin de verificar las condiciones carcelarias del defendido en prisión preventiva”, se lee en el documento que ingresó el penalista durante la presente semana.

“Hemos tomado conocimiento de que nuestro representado sigue en dependencias del establecimiento penitenciario Santiago 1, sin dar cumplimiento a lo resuelto en la audiencia del 31 de julio de 2026, que accedió al traslado al Anexo Penitenciario Capitán Yáber”, agregó el profesional.

Aunque la defensa reconoce que Gendarmería apeló sobre la disposición, Olivares señaló que sólo tiene efecto devolutivo, lo que no impedía que su representado sea trasladado mientras se resolvía el recurso.

Por medio del mismo escrito, cabe hacer presente, Olivares solicitó que se fije audiencia de revisión de medida cautelar de prisión preventiva, ya que -como expresó- “han variado de manera fundamental las circunstancias que ameritaron en su oportunidad la imposición de tan gravosa medida”.

Ante esto último, la jueza fijó audiencia para el próximo 1 de septiembre, instancia donde también se debatirá sobre el aumento de plazo de investigación, tal como solicitó la fiscal de Alta Complejidad Oriente, Constanza Encina.

Domínguez se encuentra en prisión preventiva luego de ser formalizado junto a Lavín León, por delitos de fraude al Fisco durante el período del exdiputado en la Cámara de Diputados.

Si bien el otrora congresista también se mantuvo privado de libertad en Yáber, por tres meses, el pasado 6 de agosto la Corte de Apelaciones de Santiago accedió a la solicitud de su defensa y dispuso a su respecto arresto domiciliario total.