Detención preventiva para narcomilitar colombiano con notificación roja de Interpol: quedó a la espera de extradición

Con la medida cautelar de detención preventiva quedó un narcomilitar colombiano integrante del Grupo Delincuencial Organizado (GDO) “Renacer ERPAC” detenido el pasado viernes en la comuna de Quinta Normal, Región Metropolitana.

La Fiscalía Centro Norte acudió a la audiencia de Control de detención, donde el tribunal determinó que el imputado cumplirá su detención al interior del Centro de Cumplimiento Penitenciario Especial de Máxima Seguridad (REPAS) de Gendarmería de Chile, a la espera de la audiencia de extradición pasiva requerida por la República de Colombia.

En el marco de una fiscalización, el OS9 de Carabineros detuvo al imputado de nacionalidad colombiana que mantenía vigente una Notificación Roja de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) y un requerimiento judicial con fines de extradición hacia Colombia por el delito de concierto para delinquir agravado.

Según precisó el funcionario del OS9 de Carabineros, Felipe Cortés, el imputado fue identificado como Cristian David Amú Díaz, alias “Motosierra”; quien cumpliría funciones asociadas al abastecimiento, movilidad, armamento y otros requerimientos logísticos de la estructura criminal en Renacer ERPAC.

Asimismo, la Fiscalía General de la Nación de Colombia lo vincula con un homicidio ocurrido en diciembre de 2022, antecedente que se mantiene sujeto a la investigación de las autoridades de dicho país.