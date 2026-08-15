SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Así operaban los jóvenes que se transformaron en los capos de las armas 3D

    Más de 14 grupos en aplicaciones de mensajería administrados por cinco imputados habilitaron una de las más grandes redes de tráfico de armamento de la que se tenga registro. La edad de los cabecillas iba desde los 17 hasta los 38 años.

    Por 
    Juan Pablo Andrews
     
    María Catalina Batarce

    “Hermano, yo tengo cualquier experiencia con la impresora 3D”. Era febrero de 2025 cuando Bastián Guzmán Leiton (19), alias el “Clearmiel”, mantuvo una conversación telefónica que para la PDI fue clave para conocer su rol en una de las más relevantes asociaciones criminales dedicada al tráfico de armas en Chile. En ese diálogo, junto con hacer alarde de su maestría, le comentaba a su interlocutor que había terminado recién una nueva pistola que vendería.

    Guzmán, con residencia en Iquique, fue uno de los más vanguardistas en la confección de armas 3D. Usando la chapa Manolo_920, se movía por cuatro chats de venta de armas y coordinaba entregas con otros imputados.

    Sin embargo, tuvo un desenlace que ni la policía esperaba. El 7 de marzo de este año, luego de mantener una discusión con su pareja, tomó la decisión de quitarse la vida con una de las armas que él mismo hizo, una Harlet calibre .22. Pese a que el arma funcionó, el sujeto no falleció, quedando en estado vegetal.

    “Fue uno de los primeros armeros 3D. Además, uno de los primeros en hacer un nuevo modelo que es casi una subametralladora”, comenta el inspector de la Brigada Contra Crimen Organizado (Brico) de la PDI Matías Morales.

    “Clearmiel” es uno de los más de 59 imputados en una extensa red que incluía varios menores de edad y que involucró a una carabinera activa y un exfuncionario de Ejército. La investigación, que está llevando la Fiscalía Supraterritorial, tuvo su primer hito hace algunos días, cuando 48 imputados quedaron en prisión preventiva, ocho en internación provisoria en centros de menores y tres con medidas menos gravosas.

    Los “certeros”

    Guzmán no era el único que tenía un rol destacado en la orgánica. Para los investigadores era vital el trabajo que cumplían los cinco administradores respecto de 14 chats de WhatsApp y Telegram. Entre ellos estaba Maximiliano Seguel Aravena (18), apodado el “Gollo”, panadero oriundo de Los Ángeles.

    La particularidad de este sujeto está dada porque era uno de los más férreos encargados de los chats. En su caso, era administrador de cuatro grupos y, al alero de ellos, vendió, compró o celebró convenciones respecto de una serie de armas y municiones.

    El “Gollo”, como los otros administradores, controlaba quién entraba y quién no a los canales, eliminaba a quienes no cumplían y hacía notar su experiencia. “Oe, pónganse serios y no me funen el grupo kl, va pa to”, se lee en los mensajes que los investigadores le interceptaron.

    Un término habitual entre los imputados para referirse a quienes podrían sumarse a los diferentes grupos era “certeros”, que correspondía a aquellos sujetos que probaron que estaban realmente interesados en transar distintos elementos.

    Otro de los coordinadores era Juan Norambuena Díaz (19), alias “Positivo 6.5″ o “Sengy”. Manejaba tres chats y participaba de otros siete. Se acreditó que, junto a otro imputado, vendió a un agente revelador un arma de fabricación 3D, modelo “Harlet” calibre .22, y que también comercializó municiones.

    También en ese rol estaba Freddy Carreño Guzmán (26), conocido como “FF”. Administraba otros cuatro grupos. Un agente revelador logró que le vendiera más de 40 cartuchos calibre 9mm, se advirtió que retiró una pistola a fogueo que le envió otro imputado, y que envió por Starken otras dos pistolas a fogueo.

    El mayor de todos los administradores era Pablo Rodríguez Valderrama (38), conocido en el rubro como “Paranoia”. El imputado controlaba dos grupos y participaba activamente de cinco más. Entre los hechos que se le atribuyen está la venta a un agente revelador de 50 cartuchos calibre 7.62, la venta de 75 cartuchos calibre 12 y también la compra de municiones.

    El quinto administrador, el único menor de edad, era J.L.O.H. (17), alias “Anti Yuta” o “Amaxis”, quien operaba junto a Carreño en varios grupos. Se le atribuye la creación de dos grupos en WhatsApp. “Anti Yuta” era igual de duro para sacar a quienes incumplían con las reglas del chat.

    Estos cinco imputados asoman como la base de una organización horizontal. Manejaban los grupos, establecían las reglas, se aseguraban de que no ingresaran sapos y validaban quiénes eran confiables -los “certeros”- para que pudiesen sumarse a las redes. Parte importante de la ganancia que tenían era situarse como “referentes” del tráfico.

    Un antes y un después

    Fueron más de dos mil los sujetos que circularon por 14 chats privados donde se comercializaban las armas. No solo eran armas digitales, también había armas convencionales. Dos de ellas, de acuerdo a los informes policiales, pudieron ser robadas en Argentina. Desde octubre de 2024, cuando se inició la investigación, hasta el 15 de julio de 2026 se incautaron 90 armas. Catorce de ellas creadas en impresoras 3D.

    El fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial, Miguel Ángel Orellana, destaca las particularidades que tuvo esta causa: “Esta robusta investigación demostró la existencia de un fenómeno que se produce en un ambiente en el que normalmente no se comercializan elementos ilícitos. Habla de un mundo total y absolutamente digital, que no tiene vinculación física, en que los partícipes no se conectan físicamente, no se dieron la mano, no se entregaron dinero”.

    El persecutor destaca la resolución del Juzgado de Garantía de San Bernardo al considerar que no es necesario que los integrantes se conocieran entre sí para acreditar que se trataba de una asociación criminal. “La organización puede ser horizontal, flexible y estar compuesta por miembros fungibles, bastando con que cada uno realice un aporte funcional a la consecución del plan común”, señaló la jueza Marilyn Neira.

    Para el jefe de la Brico, subprefecto Cristián Sepúlveda, esta investigación marca un antes y un después. “Es una de las investigaciones más grandes de tráfico de armas en Chile. Primero por el período de tiempo y luego por detectar un fenómeno emergente. Esta investigación marca un antes y un después”.

    Cuando “Clearmiel” dejó de manifestarse en los chats, sus colegas empezaron a preguntar por él. Después de todo, sus armas eran bien cotizadas. “Cuando uno de los integrantes del chat dejaba de participar, los demás suponían que había caído preso”, remata el inspector Morales.

    Más sobre:Armas 3DPDIFiscalía SupraterritorialOperación 3DMiguel Ángel OrellanaBricoLT SábadoLa Tercera Sábado

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Todas las regiones de Chile que tendrán lluvia este sábado, según el pronóstico

    Registro de Vándalos: propuesta del gobierno sería inédita en restricciones a nivel mundial

    Catalina y las Bordonas de Oro: “Queremos entregar a la gente algo de calidad, con narrativa, no lanzar por lanzar”

    La ruta de las moscas: del Ártico a la Antártica

    El Senado, la gran prueba de fuego para la agenda de seguridad de Kast

    FA define su nueva directiva: las horas decisivas para Martínez y Yeomans

    Lo más leído

    1.
    En Quinta Normal detienen a “narcomilitar” colombiano requerido por Interpol por múltiples delitos

    En Quinta Normal detienen a “narcomilitar” colombiano requerido por Interpol por múltiples delitos

    2.
    Operación “Imperio de Ámsterdam” deja 72 detenidos tras desbaratar red de tráfico de drogas a través de dispensarios medicinales

    Operación “Imperio de Ámsterdam” deja 72 detenidos tras desbaratar red de tráfico de drogas a través de dispensarios medicinales

    3.
    Agenda de seguridad: exministro Mañalich afirma que “es delicado” elevar a nivel constitucional restricciones de salud para condenados

    Agenda de seguridad: exministro Mañalich afirma que “es delicado” elevar a nivel constitucional restricciones de salud para condenados

    4.
    Funcionarios de Liceo Augusto D’Halmar afirman que “paro de lápices” de los estudiantes “se ha desarrollado de manera pacífica”

    Funcionarios de Liceo Augusto D’Halmar afirman que “paro de lápices” de los estudiantes “se ha desarrollado de manera pacífica”

    5.
    May Chomali, la ministra rebelde de Kast que contraría al gobierno y partidos

    May Chomali, la ministra rebelde de Kast que contraría al gobierno y partidos

    6.
    El mensaje de la ONU a la Suprema: los cuadernos de remoción por licencias “vulneran el debido proceso y la independencia”

    El mensaje de la ONU a la Suprema: los cuadernos de remoción por licencias “vulneran el debido proceso y la independencia”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Las regiones donde más lloverá durante el nuevo sistema frontal, según el pronóstico

    Las regiones donde más lloverá durante el nuevo sistema frontal, según el pronóstico

    Cómo leer La Tercera gratis en el Metro de Santiago y sin restricciones
    gratis

    Cómo leer La Tercera gratis en el Metro de Santiago y sin restricciones

    ¿Qué es más dañino, el cigarro convencional o el tabaco para armar? Esto dice la ciencia

    ¿Qué es más dañino, el cigarro convencional o el tabaco para armar? Esto dice la ciencia

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Las Diablas contra Países Bajos por el Mundial de Hockey en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Las Diablas contra Países Bajos por el Mundial de Hockey en TV y streaming

    Cómo funcionará el comercio durante el feriado del 15 de agosto

    Cómo funcionará el comercio durante el feriado del 15 de agosto

    Rating del jueves 13 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 13 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    El Senado, la gran prueba de fuego para la agenda de seguridad de Kast
    Chile

    El Senado, la gran prueba de fuego para la agenda de seguridad de Kast

    Registro de Vándalos: propuesta del gobierno sería inédita en restricciones a nivel mundial

    La ruta de las moscas: del Ártico a la Antártica

    Gremios salmoneros y rechazo en el TC de artículos vinculados al sector: “Se pierde una oportunidad para modernizar normas”
    Negocios

    Gremios salmoneros y rechazo en el TC de artículos vinculados al sector: “Se pierde una oportunidad para modernizar normas”

    Nuevo equipo ejecutivo liderado por Jorge Gómez aterriza en Codelco: Ex CEO de CMP y dos Collahuasi se suman a la estatal

    “No es una buena noticia para la pesca y la acuicultura”: la decepción de Mas con el TC por la microrrelocalizaciones

    Todas las regiones de Chile que tendrán lluvia este sábado, según el pronóstico
    Tendencias

    Todas las regiones de Chile que tendrán lluvia este sábado, según el pronóstico

    Matt Sanders: “Es inútil pensar que podemos resolver los problemas de violencia juvenil con enfoques más punitivos”

    Cuándo será el día más intenso del sistema frontal que afecta a gran parte de Chile

    Arranca LaLiga en España, un torneo que cada vez tiene menos presencia chilena
    El Deportivo

    Arranca LaLiga en España, un torneo que cada vez tiene menos presencia chilena

    Las 20 Diablas que van por la gloria en el Mundial de Países Bajos y Bélgica

    Mundial Vóleibol Femenino U17: las Guerreras Rojas se hicieron fuertes ante Argelia en San Felipe

    Review de los Sony 1000X The Collexion: el salto definitivo al audio de lujo
    Tecnología

    Review de los Sony 1000X The Collexion: el salto definitivo al audio de lujo

    Presentan refrigerador con IA, empotrable y con ventana hacia el interior: llega a Chile el Bespoke AI con AutoView

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Catalina y las Bordonas de Oro: “Queremos entregar a la gente algo de calidad, con narrativa, no lanzar por lanzar”
    Cultura y entretención

    Catalina y las Bordonas de Oro: “Queremos entregar a la gente algo de calidad, con narrativa, no lanzar por lanzar”

    Jodie Comer: “Killing Eve permitió que la gente me viera desde muchas perspectivas diferentes”

    Soledad Fariña: “Para mí la poesía es un impulso que no se puede reprimir”

    Cinco años de yugo talibán: la peor crisis de derechos de las mujeres del mundo
    Mundo

    Cinco años de yugo talibán: la peor crisis de derechos de las mujeres del mundo

    Cooperación entre Teherán y Moscú “fusiona” conflictos en Irán y Ucrania

    Canciller de Filipinas: “El próximo secretario general de la ONU debe ser mujer y de América Latina”

    El peso de la carga mental también puede afectar al corazón
    Paula

    El peso de la carga mental también puede afectar al corazón

    Menopausia y trabajo: cuando las desigualdades acumuladas pasan la cuenta

    Datos Paula: las obras infantiles imperdibles del FAMFEST 2026