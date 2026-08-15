Carabinero dispara contra vehículo que intentó atropellarlo durante fiscalización en Santiago: un detenido resultó herido. Imagen referencial.

Un procedimiento policial registrado durante la madrugada en la comuna de Santiago terminó con un hombre detenido y herido por un impacto balístico, luego de que un funcionario de Carabineros utilizara su arma de fuego ante un vehículo que intentó atropellarlo durante una fiscalización.

El teniente Bastián Macías, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Central, señaló que el hecho comenzó aproximadamente a la 1.00 de la madrugada, cuando personal policial ingresó a un servicentro ubicado en la intersección de las calles Portugal con Curicó.

Según explicó, en ese momento un vehículo realizó una maniobra evasiva, por lo que uno de los funcionarios procedió a fiscalizarlo. Cuando el carabinero descendió, el automóvil habría intentado atropellarlo.

Ante esa situación, el funcionario hizo uso de su arma de servicio en cinco oportunidades. El carabinero involucrado no resultó lesionado.

Carabinero dispara contra vehículo que intentó atropellarlo durante fiscalización en Santiago: un detenido resultó herido. Imagen referencial.

Tras los disparos, el vehículo huyó del lugar. Aproximadamente diez minutos después, Carabineros recibió una llamada al 133 en la que una persona informó sobre la ubicación de un automóvil y de una persona lesionada por impactos balísticos.

Al llegar al sector, personal policial corroboró que se trataba del mismo vehículo involucrado en el procedimiento anterior.

Un detenido por receptación

De acuerdo con Macías, hasta el momento existe una persona detenida por el delito de receptación, quien presentaba un impacto de bala en el muslo izquierdo, con salida de proyectil.

El detenido es un adulto de nacionalidad chilena, mantiene antecedentes policiales y se encuentra sin riesgo vital.

Carabineros estableció además que el vehículo mantenía placas patentes alteradas, que no correspondían al automóvil original. Mediante los grabados del móvil y otros antecedentes, se verificó que mantenía un encargo vigente por robo.

Respecto del número de involucrados, el oficial señaló que durante el procedimiento se alcanzó a observar a dos personas al interior del vehículo, aunque no descartó que puedan existir más participantes.

Macías agregó que, por instrucción de la Fiscalía, los equipos especializados revisarán los antecedentes disponibles, entre ellos los registros de cámaras existentes en el sector.