SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Capitalizar, no retirar, no endeudar

    Tomás CasanegraPor 
    Tomás Casanegra
    Fachada de Codelco

    Existen dos razones por las cuales un accionista normal no querría recibir dividendos, una alegre y una triste. La alegre es que la empresa no sólo genera flujos, sino que es capaz además de reinvertirlos en nuevos proyectos que producirán flujos aún mayores en el futuro: cada dólar no retirado hoy se transformará en más de un dólar a ser retirado en el futuro. Obviamente, por muy rentable que sean las posibilidades de reinversión de la empresa, el accionista normal evaluará esa rentabilidad contra su propio costo de oportunidad. Por ejemplo, a Warren Buffett le encanta tener filiales que son buenas pagadoras de dividendos, pero no le gusta que su holding, Berkshire Hathaway, haga lo mismo. Sesenta años haciendo rentar los dividendos que recibe Berkshire a un 20% anual pone la vara muy alta a cualquier plan de reinversión por parte de sus filiales.

    Vamos ahora al caso que nos compete, la razón triste por la cual un accionista normal no querría oír hablar de repartir dividendos. Es bien triste: no hay nada para repartir. Y en este caso lo único que queda para forzar una distribución de utilidades (no realizadas) es endeudar la compañía. Sin embargo, poner en riesgo con ello la posibilidad que tiene la empresa de generar algún flujo en el futuro, e incluso, arriesgar su insolvencia, no es cosa que vaya a querer hacer un accionista normal. Como verá, el Fisco de Chile en su calidad de dueño de Codelco no se había comportado como un dueño normal, hasta ahora.

    Las utilidades reportadas por Codelco, las que requieren incorporar todo tipo de supuestos desde anotarse ganancias futuras (Litio) hasta no anotarse salidas de caja que se consideran inversión, han promediado los US$700 millones por año en los últimos quince años. Son ganancias buenas hasta que las tratas de agarrar, ahí desaparecen. Ya que el Fisco había decidido agarrar a la fuerza esas ganancias devengadas, no realizadas, de papel, o como quiera llamarlas, de una empresa con flujo de caja libre sistemáticamente negativo, la deuda de Codelco se ha disparado. De US$9.000 millones a US$26.000 millones en los últimos quince años, incrementándose a una tasa de US$3.000 millones por año últimamente.

    Este juego de “hagamos como que la plata ya se ganó para gastarla” se venía jugando hace demasiado tiempo. El Gobierno, como lo haría cualquier dueño normal, decidió felizmente pararlo, capitalizando las utilidades de US$2.400 millones de 2025. Si bien esto no soluciona el problema estructural de Codelco, sí permite a la compañía endeudarse por US$2.400 millones menos, dándole una oportunidad futura. El problema estructural, sin embargo, requerirá un esfuerzo de gestión titánico, y se traduce en que Codelco por una parte produce caro, casi al doble que la competencia; y por otra parte invierte mal, invierte un monto que duplica la depreciación de sus activos sin que eso se traduzca en una mayor producción (la ha reducido).

    Una pena que siendo un país que mayoritariamente quiere ser dueño de Codelco (Codelco da más votos que plata), llevemos tantos años actuando como que no lo fuéramos. Miramos para arriba, para el lado y el otro lado. Repetimos como loros que Codelco es un activo estratégico, destacamos los excedentes que genera (deuda que toma) y no queremos saber de venta de activos, incorporación de socios, y para qué decir privatización. Hay un elefante en la joyería que hasta ahora no ha roto la estantería porque el precio del cobre está en el cielo. Pero en commodities, lamentablemente, el fin de los precios en el cielo suele ser provocado por los mismos precios en el cielo. Hay gente por ahí que se las va a arreglar para producir.

    El autor es Ingeniero Civil PUC y MBA The Wharton School (@tomcasanegra)

    Más sobre:CodelcoNegocios

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Bombardeo israelí en Líbano deja siete fallecidos

    Ariana Grande, la extrema delgadez y el “no se habla de cuerpos ajenos”

    Reseña de libros: de Enrique Lihn a Lula Almeyda

    Subcomisario PDI que iba al teatro con su familia detiene a dos sujetos por robo de vehículo

    Ricardo Ffrench Davis: “El gran error de la izquierda es haber descuidado el crecimiento económico, pero el crecimiento no es bajar impuestos”

    Carabinero dispara contra vehículo que intentó atropellarlo durante fiscalización en Santiago: un detenido resultó herido

    Lo más leído

    1.
    Qué hacer con el pesimismo

    Qué hacer con el pesimismo

    2.
    Dos caminos distintos

    Dos caminos distintos

    3.
    Invertir no es lo mismo que crear empleo

    Invertir no es lo mismo que crear empleo

    4.
    En vez del pesimismo (en la centroizquierda)

    En vez del pesimismo (en la centroizquierda)

    5.
    El riesgo de sobregirar la victoria

    El riesgo de sobregirar la victoria

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Las regiones donde más lloverá durante el nuevo sistema frontal, según el pronóstico

    Las regiones donde más lloverá durante el nuevo sistema frontal, según el pronóstico

    Cómo leer La Tercera gratis en el Metro de Santiago y sin restricciones
    gratis

    Cómo leer La Tercera gratis en el Metro de Santiago y sin restricciones

    ¿Qué es más dañino, el cigarro convencional o el tabaco para armar? Esto dice la ciencia

    ¿Qué es más dañino, el cigarro convencional o el tabaco para armar? Esto dice la ciencia

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Servicios

    Así funciona la red de Metro este sábado 15 de agosto: toda la red se encuentra operativa

    Así funciona la red de Metro este sábado 15 de agosto: toda la red se encuentra operativa

    Temblor hoy, sábado 15 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 15 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Dónde y a qué hora ver a Las Diablas contra Países Bajos por el Mundial de Hockey en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Las Diablas contra Países Bajos por el Mundial de Hockey en TV y streaming

    Subcomisario PDI que iba al teatro con su familia detiene a dos sujetos por robo de vehículo
    Chile

    Subcomisario PDI que iba al teatro con su familia detiene a dos sujetos por robo de vehículo

    Carabinero dispara contra vehículo que intentó atropellarlo durante fiscalización en Santiago: un detenido resultó herido

    Así funciona la red de Metro este sábado 15 de agosto: toda la red se encuentra operativa

    Capitalizar, no retirar, no endeudar
    Negocios

    Capitalizar, no retirar, no endeudar

    Ricardo Ffrench Davis: “El gran error de la izquierda es haber descuidado el crecimiento económico, pero el crecimiento no es bajar impuestos”

    La fórmula de Santander Consumer, la mayor firma de financiamiento automotriz del país, para crecer a tasas de dos dígitos

    Todas las regiones de Chile que tendrán lluvia este sábado, según el pronóstico
    Tendencias

    Todas las regiones de Chile que tendrán lluvia este sábado, según el pronóstico

    Matt Sanders: “Es inútil pensar que podemos resolver los problemas de violencia juvenil con enfoques más punitivos”

    Cuándo será el día más intenso del sistema frontal que afecta a gran parte de Chile

    Arranca LaLiga en España, un torneo que cada vez tiene menos presencia chilena
    El Deportivo

    Arranca LaLiga en España, un torneo que cada vez tiene menos presencia chilena

    Las 20 Diablas que van por la gloria en el Mundial de Países Bajos y Bélgica

    Mundial Vóleibol Femenino U17: las Guerreras Rojas se hicieron fuertes ante Argelia en San Felipe

    Review de los Sony 1000X The Collexion: el salto definitivo al audio de lujo
    Tecnología

    Review de los Sony 1000X The Collexion: el salto definitivo al audio de lujo

    Presentan refrigerador con IA, empotrable y con ventana hacia el interior: llega a Chile el Bespoke AI con AutoView

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Reseña de libros: de Enrique Lihn a Lula Almeyda
    Cultura y entretención

    Reseña de libros: de Enrique Lihn a Lula Almeyda

    Catalina y las Bordonas de Oro: “Queremos entregar a la gente algo de calidad, con narrativa, no lanzar por lanzar”

    El libro recomendado: cuando Alfonso Alcalde siguió a los sicópatas de Viña

    Cinco años de yugo talibán: la peor crisis de derechos de las mujeres en el mundo
    Mundo

    Cinco años de yugo talibán: la peor crisis de derechos de las mujeres en el mundo

    Cooperación entre Teherán y Moscú “fusiona” conflictos en Irán y Ucrania

    Canciller de Filipinas: “El próximo secretario general de la ONU debe ser mujer y de América Latina”

    Ariana Grande, la extrema delgadez y el “no se habla de cuerpos ajenos”
    Paula

    Ariana Grande, la extrema delgadez y el “no se habla de cuerpos ajenos”

    El peso de la carga mental también puede afectar al corazón

    Menopausia y trabajo: cuando las desigualdades acumuladas pasan la cuenta