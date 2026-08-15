Dos caminos distintos

La decisión de Alexis Sánchez para dar un salto en su carrera es la correcta. La MLS es una liga que se está llenando de muchos jugadores estrellas, que quizás van a terminar sus carreras, pero lo hacen cuando todavía les queda un nivel muy alto, que lo traducen en rendimiento. Los clubes, muchas veces, les ofrecen un contrato de nivel de estrellas, para reconocer sus trayectorias, como pasa en este caso con el Montreal, el equipo al que va Sánchez. Los hacen sentir importantes.

Hay más beneficios, que trascienden el campo de juego. Después, pueden obtener la residencia o la green card, lo que les permite tener una estabilidad, un futuro distinto. Allá lo ven como un tema familiar. Por eso, insisto, me parece una buena decisión. Está bien pensada.

El rendimiento de Alexis todavía le permite seguir jugando a un alto nivel. Lo ha demostrado en Europa. La MLS es una liga muy física y que ha mejorado mucho en lo futbolístico. Cuenta con los proyectos, los equipos, las canchas de entrenamiento, las condiciones al más alto nivel para poder desempeñar su actividad. Eso es un ejemplo para los clubes: tienen muy buenos estadios.

La mayoría de los equipos juega siempre a estadio lleno. Y realizan un trabajo comercial y de marketing muy grande. Entonces, el desarrollo va más allá de lo futbolístico. Todo funciona muy bien. Es un modelo digno de imitarse.

Arturo Vidal optó por un camino distinto. Quizás, en su caso, pesó mucho el tema familiar. Sus hijos estaban en Chile. Le resultaba muy difícil separarse de ellos. Y cuando decidió volver al país, estaba la posibilidad de venir a Colo Colo, con una oferta económica importante, lo que le permitía terminar su carrera en el club que lo formó. Entonces, creo que su opción también es muy válida.

Espero que a Alexis le vaya bien en la MLS. Que tenga un tremendo desempeño, como el que tuvo Felipe Mora hace muy poco, que le permite salir siendo reconocido como un jugador importante en el Portland Timbers. La que adopta es una buena decisión en todo sentido, pensando también en su familia y en extender su carrera en el extranjero. Está dando un gran paso.

Por Luis Marín, presidente del Sifup y exjugador del Sporting Kansas City.