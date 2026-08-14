SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Invertir no es lo mismo que crear empleo

    Nicolás MarshallPor 
    Nicolás Marshall
    MARCELO HERNANDEZ/ATON CHILE

    Durante buena parte del siglo XX, Michigan fue el corazón industrial de Estados Unidos. La industria automotriz levantó fábricas, proveedores y ciudades enteras alrededor de Detroit. En su apogeo, la planta River Rouge de Ford llegó a emplear a cerca de 100 mil personas.

    La automatización y la competencia internacional cambiaron esa realidad. Hoy Michigan busca recuperar su dinamismo y generar buenos empleos.

    En Saline Township, una pequeña comunidad rural de Michigan, se construye uno de los mayores centros de datos de Estados Unidos, vinculado a Oracle y OpenAI, con una inversión anunciada de US$16.000 millones. Para poner la cifra en perspectiva, en Chile son excepcionales los proyectos que superan los US$1.000 millones y solo se vislumbran tres por sobre los US$4.000 millones en los próximos años, según la Corporación de Bienes de Capital (CBC).

    Michigan hizo esfuerzos para atraer este tipo de inversiones y modificó su legislación para ofrecerles beneficios tributarios. Pero cuando el proyecto llegó a Saline, parte de la comunidad se organizó para rechazarlo y oponerse a nuevas inversiones similares.

    Las razones de los opositores: la demanda eléctrica, el uso de agua, el ruido y la transformación de terrenos agrícolas. En la vereda contraria, los promotores: el aumento de la recaudación tributaria local y el crecimiento. Pero más allá de la tradicional tensión, hay una inquietud adicional: ¿qué queda en la comunidad cuando se instala una inversión de US$16.000 millones?

    El centro de datos generará alrededor de 450 empleos permanentes. Es un tipo de inversión muy distinto al que Michigan conoció durante su auge industrial. No requiere grandes cantidades de trabajadores ni construye necesariamente un ecosistema local de proveedores, empleos y salarios alrededor de la planta.

    La relación inversión-empleo es cada vez menos directa.

    En Chile, donde todas las esperanzas se han depositado en acelerar y atraer grandes proyectos, este desacople entre inversión y empleo también ocurre, y se seguirá profundizando.

    Por ejemplo, cerca de la mitad de la inversión anunciada corresponde a proyectos mineros o energéticos (CBC). Ambos sectores son cada vez más intensivos en capital y menos en trabajo.

    Según Reporte Minero y Energético, más del 40% de la gran minería ya opera faenas a cientos de kilómetros de distancia. Esto ha permitido automatizar tareas críticas y avanzar hacia una reconfiguración tecnológica de la producción.

    Los proyectos de generación y transmisión eléctrica tienen el mismo patrón. Según los datos reportados (SEA), el proyecto Volta de hidrógeno verde en Mejillones contempla una inversión de US$1.250 millones y generará 297 puestos de trabajo en su etapa de operación. La línea de transmisión Kimal-Lo Aguirre, con una inversión de US$1.480 millones, generará alrededor de 30.

    Podemos, en el mejor de los casos, generar un boom de inversión minera y energética sin generar un boom equivalente de buenos empleos.

    Eso no significa que esas inversiones sean menos importantes. Una minería competitiva y una energía abundante y barata pueden elevar la productividad y crear condiciones para que aparezcan nuevas actividades económicas.

    Pero al igual que Saline, Chile enfrenta varios problemas económicos y no todos se resolverán con el mismo botón. Para crecer, debemos seguir facilitando las inversiones que nuestras ventajas permiten atraer, pero también preguntarnos qué inversiones necesitamos para enfrentar otros desafíos, como la creación de buenos empleos.

    *El autor de la columna es socio en Marshall | Johnson

    Más sobre:OpiniónEmpleoInversión

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Continúa el “caos” en Santiago: vuelven las tormentas eléctricas y la lluvia a esta hora

    Alvarado evita profundizar en motivos de salida de Duco del gabinete y abre puerta a exlanzadora “en algún otro desafío futuro”

    Moreno y reforma constitucional en seguridad: “Una persona que es un peligro para la sociedad se justifica que pierda ciertos derechos”

    Revisa todas las regiones de Chile que tendrán lluvia este viernes, según el pronóstico

    Estados Unidos declara su apoyo total a Japón en la crisis con Rusia tras la visita de Putin a las Kuriles

    La evaluación de Christian Alveal por operación Cancerbero: “Hay aspectos de seguridad que siempre se tienen que proteger”

    Lo más leído

    1.
    Señal de alerta

    Señal de alerta

    2.
    El nuevo Plan Laboral 2.0 revestido de modernidad, pero orientado nuevamente a disminuir derechos

    El nuevo Plan Laboral 2.0 revestido de modernidad, pero orientado nuevamente a disminuir derechos

    3.
    Cuidar las Humanidades, Artes y Ciencias Sociales

    Cuidar las Humanidades, Artes y Ciencias Sociales

    4.
    Límites a las reformas constitucionales

    Límites a las reformas constitucionales

    5.
    Registro de Organizaciones Criminales: aspectos a tener en consideración en el contexto de la ACOT

    Registro de Organizaciones Criminales: aspectos a tener en consideración en el contexto de la ACOT

    6.
    Por qué no soy de izquierda (una respuesta a Mauro Salazar)

    Por qué no soy de izquierda (una respuesta a Mauro Salazar)

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Las regiones donde más lloverá durante el nuevo sistema frontal, según el pronóstico

    Las regiones donde más lloverá durante el nuevo sistema frontal, según el pronóstico

    Cómo leer La Tercera gratis en el Metro de Santiago y sin restricciones
    gratis

    Cómo leer La Tercera gratis en el Metro de Santiago y sin restricciones

    ¿Qué es más dañino, el cigarro convencional o el tabaco para armar? Esto dice la ciencia

    ¿Qué es más dañino, el cigarro convencional o el tabaco para armar? Esto dice la ciencia

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Servicios

    Rating del jueves 13 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 13 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Admisión Escolar 2027: ¿Hasta cuándo se puede postular a los colegios?

    Admisión Escolar 2027: ¿Hasta cuándo se puede postular a los colegios?

    Temblor hoy, viernes 14 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 14 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Alvarado evita profundizar en motivos de salida de Duco del gabinete y abre puerta a exlanzadora “en algún otro desafío futuro”
    Chile

    Alvarado evita profundizar en motivos de salida de Duco del gabinete y abre puerta a exlanzadora “en algún otro desafío futuro”

    Moreno y reforma constitucional en seguridad: “Una persona que es un peligro para la sociedad se justifica que pierda ciertos derechos”

    Rating del jueves 13 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Invertir no es lo mismo que crear empleo
    Negocios

    Invertir no es lo mismo que crear empleo

    Ingevec muestra fuerte salto en utilidades e ingresos en el segundo trimestre

    “Es inequívocamente satisfactorio”: ministro Quiroz celebra decisión del TC por la invariabilidad tributaria

    Continúa el “caos” en Santiago: vuelven las tormentas eléctricas y la lluvia a esta hora
    Tendencias

    Continúa el “caos” en Santiago: vuelven las tormentas eléctricas y la lluvia a esta hora

    Revisa todas las regiones de Chile que tendrán lluvia este viernes, según el pronóstico

    Burundanga: ¿puede hacerte perder la conciencia con solo tocarla? Lo que dice la evidencia científica

    Los candidatos que se barajan para reemplazar a Natalia Duco en el Ministerio del Deporte
    El Deportivo

    Los candidatos que se barajan para reemplazar a Natalia Duco en el Ministerio del Deporte

    Exjugador de la Generación Dorada de la Roja: “Marcelo Díaz no era el sapo, era otro”

    Despedida en el Nacional y embajador de los 100 años: los homenajes que prepara la U para Marcelo Díaz tras anunciar su retiro

    Review de los Sony 1000X The Collexion: el salto definitivo al audio de lujo
    Tecnología

    Review de los Sony 1000X The Collexion: el salto definitivo al audio de lujo

    Presentan refrigerador con IA, empotrable y con ventana hacia el interior: llega a Chile el Bespoke AI con AutoView

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Gianluca no suelta el trap: “Siento que este disco es lo mejor que he hecho”
    Cultura y entretención

    Gianluca no suelta el trap: “Siento que este disco es lo mejor que he hecho”

    “Inquisitivo” y “conmovedor”: así es el documental de Maite Alberdi sobre un insólito caso mexicano

    Circe Maia y la belleza de lo cotidiano: tras los pasos de la ganadora del Premio Pablo Neruda 2026

    Estados Unidos declara su apoyo total a Japón en la crisis con Rusia tras la visita de Putin a las Kuriles
    Mundo

    Estados Unidos declara su apoyo total a Japón en la crisis con Rusia tras la visita de Putin a las Kuriles

    Ceuta: Madrid y Rabat anuncian medidas ante rumores de un inminente ingreso de marroquíes

    Revés para Macron: Tribunal Constitucional francés bloquea la prohibición de las redes sociales para menores de 15 años

    Menopausia y trabajo: cuando las desigualdades acumuladas pasan la cuenta
    Paula

    Menopausia y trabajo: cuando las desigualdades acumuladas pasan la cuenta

    Datos Paula: las obras infantiles imperdibles del FAMFEST 2026

    Cazuela de cerdo