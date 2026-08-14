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    Señal de alerta

    Manuel VicuñaPor 
    Manuel Vicuña

    En las últimas semanas nos hemos enterado de recortes presupuestarios y de la definición de áreas prioritarias para la investigación universitaria que le restarán espacio al trabajo de las ciencias sociales y las humanidades. Está claro que no se trata de áreas del saber que maravillen a los integrantes del nuevo gobierno. Todo indica que, al menos en el caso de las humanidades, se las juzga como meramente ornamentales, lujitos de una élite que no reditúa en términos prácticos: más empleo, por ejemplo. Aquí me interesa abogar por esas disciplinas explicitando algunos de los atributos que las constituyen en bienes públicos.

    En su mejor versión, las ciencias sociales y las humanidades no solo generan conocimiento e indagan en cuestiones vitales sobre la condición humana, sin omitir su profunda ambivalencia y diversidad de expresiones. Distan de limitarse a ofrecer análisis con sustento empírico sobre la existencia social. Junto con ser piezas fundamentales de la transmisión cultural, apuntalan y, a la vez, cuestionan los marcos éticos de la vida en común. Y permiten escuchar lo inaudible. Hacer visible lo que escapa al primer golpe de vista. Y problematizar lo que damos por sentado, ampliando el ámbito de nuestra atención consciente.

    En efecto, las ciencias sociales y las humanidades se destacan por su inclinación a interrogar el sentido común o las verdades establecidas. Por lo mismo, se distinguen por su capacidad para apartarnos de los estereotipos que encasillan nuestra comprensión del mundo, de los otros y de nosotros mismos. Poseen un fino aparato perceptivo. Este identifica los puntos ciegos de la cultura, eso que traba, sin que lo advirtamos, nuestra capacidad reflexiva y la apertura de nuestra sensibilidad a otros puntos de vista, e incluso a lo que desacomoda nuestras convicciones más profundas.

    Esta capacidad para desnaturalizar lo que juzgamos evidente es una de las manifestaciones más altas de pensamiento crítico, una disposición intelectual relevante para el ejercicio de la ciudadanía democrática que no queda obsoleta al verse confrontada con los aceleradísimos avances tecnológicos del presente. Solo consideremos el caso de la conciencia histórica. Ella ensancha nuestro horizonte intelectual y emocional más allá de los límites que nos impone lo actual. Nos recuerda que el universo de todas nuestras categorías (ya sean morales, estéticas, sociales o políticas) son contingentes. Con esto quiero decir que están ligadas de modo indisoluble al paso del tiempo y están condicionadas por el tenor particular de cada sociedad o grupo de referencia. Así, las ciencias sociales y las humanidades nos preparan para distinguir eso que es propio de nuestro tiempo y de nuestras sociedades. En ese sentido, pulen nuestro sentido de lo particular y, asimismo, nos ayudan a tomar distancia de lo inmediato.

    Además, las ciencias sociales y, ante todo, las humanidades pueden hacer de custodias de legados culturales y, no conformes con esa tarea de preservación, cuestionarlos y reacomodarlos al compás de las preocupaciones de cada época. De esta manera permiten contrarrestar el provincialismo del presente y la ilusión de que nuestras circunstancias, configuradas por las inercias y el dinamismo de la historia, agotan las posibilidades del pensamiento, las modalidades de la vida en común y la manera en que nos concebimos como individuos o ciudadanos.

    Esta disposición a preguntar, a examinar los fundamentos de nuestras certezas, es lo que vuelve indispensables a las ciencias sociales y las humanidades. Como digo, a menudo nos enseñan a ir más allá de lo evidente, a resguardarnos del dogmatismo y a imaginar otros mapas para dar cuenta de la realidad y, por lo tanto, intervenir en ella sin precipitarnos, reflexivamente. No es poco, convengamos.

    Por Manuel Vicuña, decano Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades UDP

    Más sobre:HumanidadesCiencias socialesComprensión del mundoTransmisión cultural

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