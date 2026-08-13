Aire fresco en el debate latinoamericano

Es innegable. América Latina vive momentos delicados. Predominan la fragmentación, la polarización, los desencuentros. Las alternancias políticas que han tenido lugar en años recientes, apuntan en direcciones radicalmente opuestas a los anteriores gobiernos de signo progresista. Priman en la actualidad las alternancias destructivas. Esto tiene su reflejo en un debate áspero que no ayuda a identificar caminos para superar la situación de marginalidad e irrelevancia internacional que afecta a la región.

En este cuadro, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) acaba de lanzar el Informe “Rupturas y oportunidades. Propuestas para que América Latina y el Caribe prospere en la nueva era geopolítica”. Se trata de un riguroso estudio del nuevo cuadro geopolítico mundial que provee un marco de análisis que identifica las principales rupturas que han tenido lugar durante las últimas décadas en el orden internacional. A partir de ese análisis se construyen los escenarios futuros más probables. El Informe no se queda en los diagnósticos. Un aporte novedoso y extremadamente útil es la identificación de los importantes activos de los que dispone la región. Estos van desde alimentos saludables hasta las industrias creativas, pasando por la biodiversidad, minerales críticos como cobre, litio y tierras raras, reservas de agua dulce hasta energías convencionales y no convencionales, y la posibilidad de llegar a ser un importante productor de hidrógeno verde. La conclusión es fundamental: la región dispone de buena parte de los recursos que el mundo necesita. Somos más imprescindibles que nunca. Es una enorme fortaleza que hay que aprovechar inteligentemente.

Pero, las oportunidades no se transforman en progresos tangibles de manera automática. Se requieren estrategias consistentes que partan de la necesidad de restablecer la confianza y la legitimidad institucional, así como de la construcción de consensos mínimos en un escenario político polarizado. Asimismo, es fundamental resistir las presiones para alinearse con una u otra de las grandes potencias que disputan la hegemonía global.

Este informe moviliza una gran cantidad de evidencia empírica para fundamentar una propuesta pragmática que bien puede ser acogida por gobiernos y fuerzas sociales y políticas de muy distinto signo. Este era un objetivo explícitamente buscado, coherente con la composición de la comisión de alto nivel que lo suscribe. Esta estuvo integrada por 12 representantes de las principales regiones del mundo (América Latina y el Caribe, América del Norte, Europa, China, África) liderados por la ex Presidenta de Chile Michelle Bachelet e Iván Duque ex Presidente de Colombia. El hecho que ambos se sitúen en lugares distintos del espectro político le confiere al informe un amplio respaldo. La calidad técnica, el peso intelectual de los comisionados y la amplitud política de su representación hacen de este informe la mayor contribución en décadas de CEPAL. La buena acogida a esta propuesta CEPAL.0 ayudará a abrir nuevos horizontes en una región donde prima el pesimismo y se necesitan nuevas ideas.

Por Carlos Ominami, Pdte. de Chile 21 y del Foro Permanente de Política Exterior