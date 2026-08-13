Ecuador: La represión de Daniel Noboa en una encrucijada

Por Will Freeman, Ph.D. y miembro de estudios sobre América Latina en el Consejo de Relaciones Exteriores (CFR). Artículo originalmente publicado en Americas Quarterly.

En un campo de tiro privado en las afueras de la ciudad más grande de Ecuador, aterrizaron helicópteros y funcionarios del gobierno descendieron de camionetas deportivas negras. El exministro del gabinete del gobierno de Daniel Noboa, José de la Gasca, vestido con equipo táctico color canela, apuntó a una diana y disparó. Detrás de la línea de tiro, al lado de un bar cuyo letrero decía No llamamos al 911, usamos COLT, un campeón de tiro deportivo me dijo que su empresa de chalecos antibalas estaba prosperando.

Esa misma tarde, a 20 minutos de distancia, las familias se reunieron para almorzar en un patio trasero bajo un cartel diferente: ¿Dónde Están? Habían venido de todo el país para ayudarse mutuamente en la búsqueda de familiares que, según dijeron, habían sido desaparecidos por la policía o el Ejército. Sara Castillo me habló de su hijo con discapacidad intelectual, Bruno Rodríguez, que había estado cavando una zanja de drenaje afuera de su casa en la ciudad costera de Esmeraldas cuando una patrulla militar se los llevó a él y a su cuñado, Fardi Muñoz. Nunca aparecieron en ninguna cárcel. Cuando Castillo buscó registros oficiales de sus arrestos o paradero, le dijeron que estaban clasificados. Ella nunca había dejado de buscar. “Nadie más los tomó”, dijo. “Fue el Estado”.

Estos son los rostros del Ecuador bajo el presidente Daniel Noboa mientras su ofensiva de seguridad avanza hacia su tercer año. Un Estado militarizado, con la ayuda de Estados Unidos, ha decapitado a algunas de las pandillas responsables de la tasa de homicidios más alta de América del Sur y ha reducido los asesinatos en un 11% respecto al año pasado, según estadísticas oficiales. Pero estos avances tentativos no coinciden con las preocupaciones sobre la erosión democrática, los abusos de los derechos humanos y la impunidad no resuelta: el factor que, más que cualquier otro además de la demanda internacional de drogas, permite que la criminalidad prospere en Ecuador.

Noboa, de 38 años, asumió el cargo en una elección especial en 2023 y fue reelegido el año pasado, heredando un país que había pasado de ser uno de los más seguros de Sudamérica a uno de los más violentos en la última década, mientras las pandillas luchaban por sus rutas de tráfico. Tras haber prometido pacificar la nación e impulsar el crecimiento, los partidarios de Noboa (alrededor del 40% del país) creen que ahora puede estar avanzando poco a poco hacia el éxito. El año pasado se vio la captura o muerte de aproximadamente 14 líderes de pandillas importantes en el país y en el extranjero, y las masacres en prisión, que alguna vez fueron comunes, han disminuido.

Estados Unidos está enviando asesores militares y mayor asistencia de seguridad, mientras que Italia apoya la reforma penitenciaria. Mientras tanto, la economía de Ecuador, que lleva mucho tiempo en dificultades, ha mostrado signos de recuperación luego de una pronunciada recesión en 2024: el crecimiento fue del 3,7% el año pasado y el FMI proyecta un 2,5% este año. El riesgo país, una medida de la salud financiera, ha caído de más de 2.000 en el momento de la reelección de Noboa a menos de 400 en la actualidad, y su gobierno ha reducido sustancialmente los subsidios al gas que durante mucho tiempo fueron intocables.

Sin embargo, incluso con los asesinatos aparentemente reducidos, 2026 todavía está en camino de ser el segundo año más mortífero de la historia de Ecuador. Los despliegues rotativos de las fuerzas de seguridad ecuatorianas pueden estar simplemente fragmentando y dispersando a las pandillas, no desmantelándolas, como indicó el comando conjunto del Ejército de Ecuador en febrero.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa. Foto: Europa Press PRESIDENCIA DE ECUADOR EN X

El Ecuador de Noboa ha sido comparado con El Salvador de Nayib Bukele. Por ahora, los dos modelos son más diferentes que similares. Bukele desmanteló todos los controles y contrapesos del poder ejecutivo, eliminó el debido proceso y logró que las cárceles de su país dejaran de ser puertas giratorias, triplicando aproximadamente su población y liberando a menos de una décima parte de todos los detenidos originalmente durante su represión. Noboa no tiene el mismo control total de todas las ramas del gobierno, ha levantado menos garantías legales y su gobierno ha liberado a la mayoría de los detenidos en redadas por falta de pruebas, aumentando la población carcelaria de Ecuador, en términos netos, en sólo unos pocos miles durante su mandato.

Aún así, Ecuador enfrenta la pregunta: ¿qué pasa si la represión no mejora realmente la seguridad, mientras que las libertades civiles y la democracia se desvanecen en el proceso?

Los costos de la represión

Durante el segundo mandato de Noboa, escándalos inquietantes han quedado sin respuesta: ahora mueren más reclusos de hambre, tuberculosis y otras causas en las cárceles (más de 1.000 el año pasado) que en los peores años de las masacres. El Ministro del Interior, John Reimberg, consideró que la muerte en junio de la activista anticorrupción Monika Silva fue un suicidio antes de que una autopsia mostrara que había sido golpeada y estrangulada. Un juez, Carlos Serrano, huyó al exilio después de rechazar la presión del jefe del poder judicial para que fuera indulgente con un blanqueador de dinero serbio (ante la presión, Noboa pidió más tarde la renuncia del jefe, la cual presentó). Las tripulaciones de pescadores están siendo rastreadas por misteriosos aviones extranjeros, bombardeadas y desaparecidas frente a la costa de Ecuador (los sobrevivientes creen que por el Ejército estadounidense o contratistas militares privados) sin una investigación interna significativa para determinar qué está sucediendo. La lista continúa.

Las dudas sobre el rumbo del país se extienden más allá de la oposición de izquierda. Luis Altamirano, un general retirado que alguna vez estuvo al mando del ejército, dijo a Americas Quarterly que teme que la guerra contra las pandillas se haya convertido en un fin en sí mismo: un medio que se perpetúa a sí mismo para justificar presupuestos opacos y crecientes sin una estrategia más amplia. “Nos venden la idea de caminar hacia el horizonte”, dijo, “pero a cada paso que das, el horizonte se mantiene a la misma distancia”.

Mientras tanto, Ecuador está pagando un costo. La ONU documentó al menos 51 presuntos casos de desapariciones forzadas a manos de fuerzas de seguridad del Estado en 2024 y 2025. Solo un conjunto de casos (el de cuatro menores en Guayaquil cuyos cuerpos quemados fueron encontrados más tarde) condujo a la condena de 16 miembros del personal de la Fuerza Aérea. Después de haber culpado inicialmente a las pandillas de su desaparición, el gobierno luego tomó el control del sistema de cámaras municipales que había capturado pruebas clave.

Retroceso democrático

La democracia se está erosionando en múltiples frentes, con poca resistencia. Esta primavera, tres partidos de oposición, incluido Revolución Ciudadana, el partido del expresidente Rafael Correa (2007-2017) y el bloque más grande en el Congreso, fueron suspendidos o disueltos por presuntas irregularidades o investigaciones penales, y un cuarto está bajo investigación. Luego, la autoridad electoral adelantó las elecciones locales hasta noviembre, bloqueando efectivamente la participación de estas organizaciones políticas.

Miembros del Ejército ecuatoriano controlan a los conductores en un puesto de control antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en Durán, el 14 de octubre de 2023. SANTIAGO ARCOS

Los fiscales allanaron, citaron y encarcelaron a los alcaldes de Cuenca, Quito y Esmeraldas, respectivamente; El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, se encuentra en una prisión de máxima seguridad desde febrero, luego de prometer exponer “la verdad sobre el narcotráfico y los puertos” en la ciudad. Muchos interpretaron esto como una referencia a las repetidas incautaciones de cocaína en los envíos de plátanos de la empresa familiar Noboa y la posible participación del presidente. Noboa insiste en que él y su familia no estaban al tanto de los contenedores contaminados y cooperaron con la policía. Algunos de estos casos pueden tener mérito, pero su oportunidad sugiere un esfuerzo por eliminar la competencia.

La Corte Constitucional, el máximo tribunal de revisión constitucional del país y un raro control del poder ejecutivo, también está bajo presión, desde que un contralor alineado con el gobierno anunció auditorías de sus jueces, dos de los cuales ahora enfrentan investigaciones penales.

Ecuador alguna vez fue una nación que protestó, derrocó a varios presidentes en las décadas de 1990 y 2000 y paralizó al país repetidamente desde entonces. Menos últimamente. El gobierno respondió a las grandes manifestaciones de octubre pasado con procesamientos de líderes de la sociedad civil, congelaciones de activos y una respuesta policial que dejó decenas de heridos. Desde entonces no ha habido protestas igualmente grandes. El miedo puede ser un factor. Otra es que la oposición requiere energía, y con más de 300.000 ecuatorianos desplazados internamente (el tercer total más alto en las Américas) e innumerables más lidiando con la extorsión y la violencia diarias, esa cantidad es cada vez menor.

Noboa puede ser reivindicado si bajan los homicidios, las extorsiones y las desapariciones. Lo que parece una militarización sin rumbo y una mera fragmentación de pandillas puede resultar ser el comienzo de una lenta pacificación. Y si los candidatos de la oposición ganan ciudades importantes en las elecciones de noviembre y el gobierno respeta esos resultados, la democracia de Ecuador puede ser más resiliente de lo que parece.

Pero si aún más críticos son encarcelados, más periodistas huyen y más personas como el hijo de Sara Castillo desaparecen, Noboa puede terminar emulando las partes más criticadas del modelo de Bukele sin ninguno de sus beneficios.