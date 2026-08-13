Cencosud Shopping presenta proyecto de un nuevo centro comercial en la comuna de Puente Alto

Cencosud Inmobiliaria S.A. presentó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) una consulta de pertinencia para la construcción de un nuevo centro comercial en la comuna de Puente Alto, Región Metropolitana. Es decir que la firma estima que la iniciativa no debe pasar por la tramitación ambiental del SEIA.

La iniciativa “Centro Comercial El Peñón” considera una inversión de US$30 millones y se encontrará ubicada en la zona de la Hacienda El Peñón. En concreto en avenida La Hacienda N° 1560 y N° 1680.

En detalle, el proyecto se desarrollará en un terreno con una superficie total aproximada de 58.825,26 m² y contempla la habilitación de diversas áreas, entre las que se incluyen un supermercado, una zona destinada a la venta de materiales de construcción, 18 locales comerciales, un gimnasio y un restaurante, “además de áreas técnicas y áreas comunes necesarias para su adecuado funcionamiento”.

“El proyecto considera la ejecución de obras civiles asociadas a la preparación del terreno, construcción de edificaciones, urbanización interna, instalación de redes de servicios y habilitación de infraestructura complementaria. Asimismo, contempla su posterior operación, orientada a la atención de público y funcionamiento de los distintos recintos comerciales”, dijo la firma ante el SEIA.

Respecto a los plazos, entre las primeras obras y las últimas relacionadas con la urbanización, la firma proyecta que los trabajos tendrán una duración de 22 meses. En fechas, la firma espera comenzar en junio del 2027 y terminar en agosto del 2028.

Ante este contexto, se espera que la fase de operación comience en octubre del 2028.

Sobre la mano de obra requerida, la firma proyectó que en la construcción existiría un máximo de 330 personas contratadas. Mientras que en operación, la empresa dice que, con relación a la mantención general, “se estima un máximo de 150 personas (jefe de equipo, asistentes, conserje y personal de aseo)”.

A la fecha, Cencosud Shopping tiene 12 centros comerciales en Chile, presentes en las regiones de Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, La Araucanía y Los Lagos. En la Región Metropolitana, la firma opera siete centros comerciales en las comunas de Providencia, Las Condes, La Florida, Lo Barnechea, La Reina, Ñuñoa y San Miguel.