SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Cencosud Shopping presenta proyecto de un nuevo centro comercial en la comuna de Puente Alto

    La iniciativa se desarrollaría bajo el nombre de Centro Comercial El Peñon y considera una inversión de US$30 millones.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    Andres Perez

    Cencosud Inmobiliaria S.A. presentó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) una consulta de pertinencia para la construcción de un nuevo centro comercial en la comuna de Puente Alto, Región Metropolitana. Es decir que la firma estima que la iniciativa no debe pasar por la tramitación ambiental del SEIA.

    La iniciativa “Centro Comercial El Peñón” considera una inversión de US$30 millones y se encontrará ubicada en la zona de la Hacienda El Peñón. En concreto en avenida La Hacienda N° 1560 y N° 1680.

    En detalle, el proyecto se desarrollará en un terreno con una superficie total aproximada de 58.825,26 m² y contempla la habilitación de diversas áreas, entre las que se incluyen un supermercado, una zona destinada a la venta de materiales de construcción, 18 locales comerciales, un gimnasio y un restaurante, “además de áreas técnicas y áreas comunes necesarias para su adecuado funcionamiento”.

    “El proyecto considera la ejecución de obras civiles asociadas a la preparación del terreno, construcción de edificaciones, urbanización interna, instalación de redes de servicios y habilitación de infraestructura complementaria. Asimismo, contempla su posterior operación, orientada a la atención de público y funcionamiento de los distintos recintos comerciales”, dijo la firma ante el SEIA.

    Respecto a los plazos, entre las primeras obras y las últimas relacionadas con la urbanización, la firma proyecta que los trabajos tendrán una duración de 22 meses. En fechas, la firma espera comenzar en junio del 2027 y terminar en agosto del 2028.

    Ante este contexto, se espera que la fase de operación comience en octubre del 2028.

    Sobre la mano de obra requerida, la firma proyectó que en la construcción existiría un máximo de 330 personas contratadas. Mientras que en operación, la empresa dice que, con relación a la mantención general, “se estima un máximo de 150 personas (jefe de equipo, asistentes, conserje y personal de aseo)”.

    A la fecha, Cencosud Shopping tiene 12 centros comerciales en Chile, presentes en las regiones de Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, La Araucanía y Los Lagos. En la Región Metropolitana, la firma opera siete centros comerciales en las comunas de Providencia, Las Condes, La Florida, Lo Barnechea, La Reina, Ñuñoa y San Miguel.

    Más sobre:ComercioCentros comercialesCencosud ShoppingCencosud

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Avión de la FACH parte con casi 10 toneladas de ayuda humanitaria a Colombia tras devastador terremoto

    El alegato de Jorge Correa Sutil ante el TC contra la megarreforma: “El legislador no puede hacer lo que quiera”

    Circe Maia y la belleza de lo cotidiano: tras los pasos de la ganadora del Premio Pablo Neruda 2026

    Habilitan pista izquierda de avenida España de Viña del Mar para transporte público y de carga

    Los duros reparos de libertarios a la reforma constitucional de seguridad y las condiciones al gobierno

    Subsecretario de Educación defiende reforma al SAE y cuestiona a quienes hablan de “retroceso”

    Lo más leído

    1.
    Ganancias del brazo minero del grupo Luksic se disparan a junio y paga al Estado más de US$ 920 millones en impuestos

    Ganancias del brazo minero del grupo Luksic se disparan a junio y paga al Estado más de US$ 920 millones en impuestos

    2.
    Crisis laboral: más del 75% de los trabajadores está dispuesto a tomar un empleo temporal para complementar ingresos

    Crisis laboral: más del 75% de los trabajadores está dispuesto a tomar un empleo temporal para complementar ingresos

    3.
    Petróleo cae pese a tensión en Ormuz por señales de menor demanda global

    Petróleo cae pese a tensión en Ormuz por señales de menor demanda global

    4.
    Las actas de Toesca por el caso Sartor: fichaje de abogados, gestiones en Miami y la negativa de las auditoras

    Las actas de Toesca por el caso Sartor: fichaje de abogados, gestiones en Miami y la negativa de las auditoras

    5.
    La dotación de Falabella y Cencosud se reduce en 5 mil trabajadores este año en los países donde operan

    La dotación de Falabella y Cencosud se reduce en 5 mil trabajadores este año en los países donde operan

    6.
    Collahuasi: el debut de Patricio Hidalgo como CEO y los últimos cambios ejecutivos tras partida de Gómez a Codelco

    Collahuasi: el debut de Patricio Hidalgo como CEO y los últimos cambios ejecutivos tras partida de Gómez a Codelco

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Llueve en todo Chile: revisa cuándo comienzan las precipitaciones en cada región

    Llueve en todo Chile: revisa cuándo comienzan las precipitaciones en cada región

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Estos son los factores de riesgo que puedes controlar para prevenir la demencia, según un estudio

    Estos son los factores de riesgo que puedes controlar para prevenir la demencia, según un estudio

    El plegable que por fin tiene una cámara a la altura de su precio

    El plegable que por fin tiene una cámara a la altura de su precio

    Servicios

    BancoEstado amplía el acceso de la CuentaRUT: ¿Quiénes podrán acceder?

    BancoEstado amplía el acceso de la CuentaRUT: ¿Quiénes podrán acceder?

    Rating del miércoles 12 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 12 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Últimos días para apelar a los resultados del FUAS de becas estudiantiles y gratuidad

    Últimos días para apelar a los resultados del FUAS de becas estudiantiles y gratuidad

    Avión de la FACH parte con casi 10 toneladas de ayuda humanitaria a Colombia tras devastador terremoto
    Chile

    Avión de la FACH parte con casi 10 toneladas de ayuda humanitaria a Colombia tras devastador terremoto

    El alegato de Jorge Correa Sutil ante el TC contra la megarreforma: “El legislador no puede hacer lo que quiera”

    Habilitan pista izquierda de avenida España de Viña del Mar para transporte público y de carga

    Cencosud Shopping presenta proyecto de un nuevo centro comercial en la comuna de Puente Alto
    Negocios

    Cencosud Shopping presenta proyecto de un nuevo centro comercial en la comuna de Puente Alto

    Megarreforma, impuestos y certezas: gigantes de la minería ponen el foco en las inversiones para responder a la demanda de cobre

    Las actas de Toesca por el caso Sartor: fichaje de abogados, gestiones en Miami y la negativa de las auditoras

    A qué hora comienza la lluvia hoy en Santiago, según el pronóstico
    Tendencias

    A qué hora comienza la lluvia hoy en Santiago, según el pronóstico

    Comienza la inestabilidad en Santiago: revisa los sectores de la RM que tendrán lluvia desde hoy hasta el fin de semana

    ¿Qué es más dañino, el cigarro convencional o el tabaco para armar? Esto dice la ciencia

    Solo faltan los exámenes médicos: la UC anuncia acuerdo con Agustín García Basso
    El Deportivo

    Solo faltan los exámenes médicos: la UC anuncia acuerdo con Agustín García Basso

    Para la FIFA, Vozinha es una pieza de museo: el homenaje de Zúrich al nuevo arquero de Colo Colo

    La reacción de Martín Palermo ante el penal atajado por Mono Sánchez por Coquimbo ante Platense

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero
    Tecnología

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Así son los nuevos accesorios y consola inspirados en Marvel’s Wolverine

    El plegable que por fin tiene una cámara a la altura de su precio

    Circe Maia y la belleza de lo cotidiano: tras los pasos de la ganadora del Premio Pablo Neruda 2026
    Cultura y entretención

    Circe Maia y la belleza de lo cotidiano: tras los pasos de la ganadora del Premio Pablo Neruda 2026

    Anttonias presenta el primer adelanto de su nuevo disco

    Hannah Einbinder y su elogiada cinta: “Es un espacio para reivindicar la marginación de las personas queer”

    Embajador de EE.UU. en Israel califica de “terrorismo” el acoso de colonos a palestinos en Cisjordania
    Mundo

    Embajador de EE.UU. en Israel califica de “terrorismo” el acoso de colonos a palestinos en Cisjordania

    Sheinbaum aclara que Colombia denegó el despliegue de rescatistas mexicanos para ayudar tras el terremoto

    EE.UU. presiona a aliados de la región por salida de la CPI y no descarta intervención militar en Cuba

    Datos Paula: las obras infantiles imperdibles del FAMFEST 2026
    Paula

    Datos Paula: las obras infantiles imperdibles del FAMFEST 2026

    Cazuela de cerdo

    Hablemos de amor: mi primer amor