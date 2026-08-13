Las actas de Toesca por el caso Sartor: fichaje de abogados, gestiones en Miami y la negativa de las auditoras

En agosto de 2025, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) encargó a Toesca la liquidación de varios fondos de la fallida Sartor AGF. Su misión: recuperar y devolver el dinero a los inversionistas.

En esta línea, Toesca asumió la gestión de varios fondos públicos, como los fondos Proyección, Leasing, Tactico y Capital Efectivo. Pero además asumió la obligación de perseguir responsabilidades legales, para lo cual ha presentado numerosas querellas por delitos como administración desleal y negociación incompatible. En esas causas, Toesca ha trabajado con el penalista Sergio Rodríguez.

En medio de la investigación, el 27 de julio, Toesca AGF respondió a un oficio de la Fiscalía que solicitó una serie de documentos. Entre otros antecedentes, Toesca entregó ocho actas de su Comité de Asesores, realizadas entre fines de 2025 y mediados de 2026. Entre quienes participaron en varias reuniones se cuenta a los socios Maximiliano Vial, Carlos Saieh, Alejandro Reyes y Alejandro Montero (socio y miembro del directorio de Toesca), Andrés Chechilnitzky (miembro del directorio), Francisca Ellis (VP Legal), Juan León (miembro del directorio) y Alejandro Bezanilla (nuevo director ejecutivo).

Abogados

En la primera sesión del Comité de Asesores, realizada el 28 de octubre de 2025, se definieron las líneas de defensa legales iniciales. Durante la reunión, quedó plasmada la preocupación del equipo frente a las auditoras: según detalla el acta, “se presentó una inquietud respecto de los informes de valorización independientes llevado a cabo por PwC y Deloitte, los cuales no han sido entregados a la administradora, a pesar de haber sido solicitados”.

Asistieron los socios Carlos Saieh, Maximiliano Vial y Manuel Ossa, acompañados por los miembros del Comité de Asesores de Crédito Privado, Andrés Chechilnitzky y Rodrigo Violic. También participaron los abogados Cristián Gandarillas y James Black.

“Se expuso sobre la necesidad de contratar a un estudio de abogados para hacer un análisis preliminar sobre la situación de Downtown Investments y FRM LLC, posiciones invertidas a través de Asesorías e Inversiones Cerro el Plomo, y se propuso contratar los servicios legales de Duane Morris LLP, cuyos honorarios estimados para este análisis preliminar sería entre US$8.000–US$12.000″, dice el acta.

En la segunda sesión, el 13 de noviembre de 2025, se propuso la idea de contratar a un abogado penalista para apoyar las estrategias de recupero de los fondos y se acordó solicitar propuesta de honorarios a Carlos Cortés, Cristián Muga (hoy presidente de Enap) y Miguel Schurmann. Finalmente se inclinaron por Carlos Cortés, abogado falecido en febrero de este año, y contrataron a Surlatina como auditor externo de todos los fondos.

También abordaron la sitación del FIP Tactical Sport con el cual Michael Clark, controla Azul Azul. “Se actualizó sobre la situación de FIP Tactical Sport y se indicó que para efectos de llevar a cabo el remate de las acciones Azul Azul, se debe otorgar fianza de resulta (8MMUS$). Acuerdo: Se acordó analizar detalladamente la estrategia legal para poder decidir si vale la pena otorgar la fianza de resulta”, dice el texto.

Miami

En la cuarta sesión, el comité asesor volvió a abordar la sitación de Fondo Táctico Internacional- Sartor Fund SPC. “Se informó que se está tratando de llegar a un acuerdo para que Downtown Investment LLC traspase un 25,3% de las acciones de Faena Residences Miami (FRM Associates LLC). Para poder llevar a cabo el traspaso, se constituyó una sociedad en Florida, Miami, denominada Cerro el Plomo Recovery LLC”, dice el acta.

“A cambio están pidiendo que Asesorías e Inversiones Cerro el Plomo S.A. otorgue una cláusula de liberación de responsabilidad muy amplia, tanto en Chile como en Estados Unidos, en favor de Downtown Investments LLC, FRM Associates LLC, incluyendo a todos sus miembros, accionistas, ejecutivos, directores, empleados, representantes, abogados, afiliados sucesores y/o cesionarios”, consignó el acta. Posteriormente, Toesca rechazó otorgar esa liberación de responsabilidad.

También se informaron acuerdos sobre diferentes materias, entre ellas sobre el mall Casa Boulevard Zapallar en Curicó. “Se informó que se ha llegado a un acuerdo para levantar el embargo del strip center, con las siguientes condiciones: Mantener garantías de propiedades por UF 34.000; Eliminar avales, pero deben constituir hipoteca sobre unidades por un monto de UF 16.000; y se debe realizar un pago up-front de UF 5.000; UF 6.000 en 12 meses; UF 5.000 en 18 meses; y UF 5.000 en 24 meses, incluyendo capital e intereses”.

“Se acordó firmar documento de transacción y alzar embargo, en la medida que se cumplan las condiciones indicadas”, acotó.

Grupo Araucana

El 1 de abril de 2026 se realizó la quinta sesión del comité. Según el acta “se informó que, en el marco de las gestiones que se están llevando a cabo con la Sociedad Inversiones La Araucana (“SIA), ha surgido la posibilidad de resolver una parte relevante de los problemas y saldos pendientes con dicha entidad mediante la dación en pago de parte o la totalidad del 42,73% de las acciones de Inmobiliaria Senior Assist SpA (Inmosa).

Según el mismo documento, La Araucana había reconocido “adeudar tanto el capital como los intereses, manifestando su disposición a valorizarlos a la par en caso de materializarse esta transacción. Se deja constancia de que uno de los pagarés de las sociedades Altos del Lonco y Valle Azul no se encuentra incluido, por no contar con aval y debido a que dichas sociedades, según información preliminar, aún por verificar, no tendrían capacidad de pago”.

Senoir Assist SpA es propietaria de inmuebles destinados a residencias para adultos mayores. Cinco de sus seis inmuebles se encuentran arrendados a largo plazo a Acalis, operador internacional del rubro.

Es, además, un activo conocido por Toesca, ya que el Fondo Toesca Rentas Inmobiliarias mantiene una participación del 43% en esa sociedad desde hace más de cinco años. Inmosa cuenta con estados financieros auditados y una valorización actualizada, según la cual la participación de SIA en la sociedad asciende aproximadamente a UF 280.000.

Acuerdo: Se acuerda continuar con las negociaciones y materializar la transacción en los términos propuestos, dice el acta.

PWC y Deloitte

El 6 de mayo de 2026, el comité fue informado que el día anterior, 5 de mayo de 2026, se ingresó la querella relacionada con el proyecto inmobiliario en Miami denominado Faena Residences Miami (anteriormente ORP Partners), así como respecto de un financiamiento back-to-back a través de Atlas Bank (Panamá) realizado con recursos del Fondo Sartor Táctico Internacional a favor de Asesorías e Inversiones Sartor, matriz del grupo controlador.

En cuanto a los informes de valorización, se informó que “se solicitó a PwC y Deloitte la posibilidad de compartir con los aportantes los respectivos informes de valorización, atendidas las reiteradas solicitudes formuladas por ellos. Frente a lo cual ambas firmas señalaron que, atendidos los acuerdos de confidencialidad y el marco bajo el cual se desarrollaron dichos trabajos, no resulta posible divulgar tales antecedentes, debiendo mantenerse las obligaciones de confidencialidad aplicables”.

Además, “ambas auditoras confirmaron que no se encuentran disponibles para efectuar nuevas valorizaciones de los fondos”.

Causas

En la última sesión del comité realizada el 1 de julio, el abogado Sergio Rodríguez, ex socio del fallecido Carlos Cortés, expuso un resumen ejecutivo del trabajo ha realizado en materia penal: a la fecha, se habían presentado cuatro querellas y una denuncia por lavado de activos.

El acta describe todas las acciones.

La primera querella: Circuito Yañez/ Inverges-Ecapital, hace referencia a pagarés cero cupón trasladados a los fondos y disfrazados en sociedades “Ecosustentables” y acusa por los delitos de administración desleal, negociación incompatible y la entrega de información falsa al mercado, dice el documento. Los fondos afectados son Táctico, Leasing y el Proyección.

La segunda querella -Miami (Cepsa) y Atlas Bank Panamá hace referencia a la autocontratación en el proyecto inmobiliario de Miami y crédito back to back con Atlas Bank (Panamá) y acusa por los delitos de negociación incompatible y administración desleal. El fondo afectado es el Táctico Internacional.

La tercera querella- Control de Azul Azul S.A. (FIPTS) hace referencia a la adquisición y control de Azul Azul S.A. a través de FIP Táctical Sport, incluida su venta en el año 2024 a precio bajo mercado y acusa por delito de negociación incompatible y administración desleal. El fondo afectado es el Fondo Leasing.

La cuarta querella- Danke SF y Emprender Capital hace referencia a financiamiento sostenido a sociedades relacionadas al mismo grupo controlador y acusa el delito de negociación incompatible y administración desleal. El fondo afectado es el Táctico, Leasing y Proyección.

“La denuncia por lavado de activos describe la extracción, desplazamiento, transformación y ocultamiento de los recursos de los fondos. Se solicitó reserva y propuesta de diligencias y cooperación internacional, dada la presencia de vehículos y bancos extranjeros (Panamá, Estados Unidos)”, concluyó el acta.