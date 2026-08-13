Petróleo cae pese a tensión en Ormuz por señales de menor demanda global

Los precios del petróleo caen este jueves, en momentos en que el mercado pondera señales de una demanda global más débil por sobre la persistente disrupción de la oferta en Medio Oriente.

El precio del crudo Brent, de referencia para Chile, retroceden 2,01% y se ubican en US$ 87,19 el barril, mientras que el WTI, la referencia estadounidense, caen 2,31% hasta los US$ 81,36 el barril, de acuerdo a Tradingview,

La Agencia Internacional de Energía (AIE) señaló el miércoles que proyecta una caída de la demanda mundial de petróleo mayor a la prevista anteriormente para este año, en momentos en que se profundiza el impacto del cierre del Estrecho de Ormuz.

“La renovada hostilidad y las disrupciones marítimas” están debilitando los esfuerzos por aumentar la oferta mundial de crudo, afirmó la AIE. Según el organismo, la oferta se mantuvo 6,3 millones de barriles diarios por debajo del nivel de julio del año pasado.

Paralelamente, ataques mortales contra embarcaciones en el golfo de Omán y el mar Rojo mantienen en alerta a los inversionistas, mientras un derrame de petróleo cerca de Omán continúa expandiéndose, informó CNBC.

La costa de Omán habría comenzado a ser afectada por un masivo derrame causado por un buque tanquero que encalló el 30 de junio pasado, con un cargamento estimado en 800.000 barriles de crudo ruso bajo sanciones internacionales, según informó Reuters. El derrame se filtra cerca de una reserva natural que alberga fauna como ballenas jorobadas del mar Arábigo y cormoranes de Socotra, reportó la misma agencia.

Aunque existen señales de que continúan los esfuerzos diplomáticos para reabrir completamente el Estrecho de Ormuz, el conflicto, que ya se extiende por más de cinco meses, sigue afectando el flujo energético de la región.

“El gran factor a vigilar sigue siendo el crudo: mientras la incertidumbre sobre el Estrecho de Ormuz no se resuelva, cada rebote del petróleo va a seguir presionando a la baja nuestra bolsa y, eventualmente, podría empezar a tensionar también al peso si el metal rojo llegara a ceder”, dijo Liza Salinas, Branch Business Director Liberty Finance-Life.