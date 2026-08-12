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    AIE alerta que el cierre del Estrecho de Ormuz hunde la oferta mundial de crudo y agota los inventarios de emergencia

    La agencia recortó nuevamente su proyección de suministro para 2026 tras el fracaso del cese al fuego entre Irán y Estados Unidos. La producción del Golfo sigue 8,3 millones de barriles diarios por debajo de los niveles previos al conflicto y el mercado enfrenta un déficit histórico en el tercer trimestre.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Estrecho de Ormuz. Imagen @MarioNawfal en X.

    La Agencia Internacional de Energía (AIE) volvió a rebajar sus estimaciones de suministro para lo que resta del año, en medio de un escenario marcado por la reanudación de las hostilidades en Medio Oriente y la persistente clausura del Estrecho de Ormuz, la arteria por donde circulaba casi un cuarto del crudo mundial.

    Según el informe de agosto, la oferta mundial de crudo alcanzó los 101,5 millones de barriles por día (mb/d) en julio, con un repunte mensual de 2,4 mb/d. Sin embargo, esa cifra todavía se ubica 6,3 mb/d por debajo del nivel de un año atrás, con cerca de 8,3 mb/d de producción del Golfo aún paralizada.

    El organismo advirtió que las renovadas tensiones militares y las interrupciones marítimas de julio y comienzos de agosto frustraron los esfuerzos de recuperación y obligaron a restar 1,7 mb/d a la proyección del tercer trimestre respecto del reporte anterior.

    Un panorama de oferta en fuerte retroceso

    La revisión más relevante para el mercado apunta al balance anual. La agencia estima ahora que el suministro global caerá 4,3 mb/d en promedio durante 2026, hasta unos 102 mb/d.

    El aporte adicional del continente americano, cifrado en 1,4 mb/d, apenas logra compensar de manera parcial las pérdidas concentradas en Medio Oriente y Rusia.

    La fotografía del Golfo resume la magnitud del choque. Tras un alza de 3,7 mb/d en junio, la producción de la región sumó otros 2,5 mb/d en julio para llegar a 23,9 mb/d, aunque las exportaciones se desplomaron 2,1 mb/d hasta los 15 mb/d luego de que el paso quedara efectivamente cerrado nuevamente a inicios de mes y de que la infraestructura petrolera y los buques tanque fueran blanco de ataques.

    Los embarques, que habían tocado un máximo de 20 mb/d al arrancar julio, se redujeron a cerca de 12 mb/d hacia el cierre del período.

    En el bloque ampliado, la producción total de la OPEP+ se situó en 34,53 mb/d en julio, mientras que Arabia Saudita elevó su bombeo a 8,24 mb/d, todavía muy lejos de su capacidad sostenible estimada en 10,35 mb/d. Rusia, por su parte, retrocedió a 8,76 mb/d, presionada por los ataques a sus refinerías.

    Inventarios en niveles críticos

    El elemento que la AIE subraya con mayor inquietud es el agotamiento de los amortiguadores de inventario. Las existencias observadas de petróleo se hundieron 69 mb en julio (equivalentes a 2,2 mb/d), arrastradas casi por completo por la merma del crudo en tránsito marítimo.

    Con ello, los stocks cayeron por debajo de los 7.900 millones de barriles por primera vez desde abril de 2025. El drenaje acumulado entre fines de febrero y fines de julio alcanzó los 410 mb, un ritmo de 2,7 mb/d.

    Esa dinámica desemboca en un déficit proyectado de 1,8 mb/d para el tercer trimestre, más del doble de los cerca de 800 kb/d que la agencia anticipaba un mes atrás.

    El reporte de la AIE sobre el petróleo. Richard Carson

    Aunque la AIE mantiene la expectativa de que el mercado retorne a una situación de superávit hacia el final del año, advierte que los riesgos siguen siendo elevados y que la urgencia por reabrir Ormuz se ha acentuado a medida que se consumen las reservas disponibles.

    Precios volátiles y refinación tensionada

    El desajuste en el suministro se trasladó con fuerza a los precios. Los referenciales oscilaron en un rango inusualmente amplio de casi US$40 por barril durante julio, con un pico de hasta US$105 el día 23 tras el retorno de las hostilidades.

    En paralelo, la escasez de productos refinados empujó los márgenes de refinación de la Cuenca del Atlántico a máximos históricos, con alzas récord en los crack spreads de diésel, combustible de aviación y gasolina.

    Pese a un aumento mensual, el procesamiento global de crudo se mantuvo casi 5 mb/d por debajo del año anterior, en 80,9 mb/d, sin capacidad ociosa suficiente en el resto del sistema para aliviar los cuellos de botella.

    De cara a 2027, la agencia proyecta un rebote del suministro de 8,3 mb/d, hasta los 110,3 mb/d, en un escenario que asume la normalización del tránsito por los estrechos. Hasta que ese supuesto se materialice, el mercado permanecerá expuesto a que cualquier nueva escalada geopolítica vuelva a comprimir una oferta que ya opera sin holgura.

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