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    TC desarrolla maratónica audiencia por requerimientos de oposición contra megarreforma con 56 terceros interesados

    Grupos ambientalistas, organizaciones sindicales y centros de pensamiento oficialistas como la fundación Libertad y Desarrollo y de oposición como el Instituto Igualdad, figuran entre las entidades inscritas para exponer.

    José NavarretePor 
    José Navarrete
    JAVIER SALVO/ATON CHILE

    En el marco del análisis de los requerimientos de la oposición contra la megarreforma del Ejecutivo, el Tribunal Constitucional desarrollará este miércoles una audiencia pública, a partir de las 9.00 horas, en la que serán oídos terceros interesados en el debate.

    Se trata de 56 entidades que, representando un interés colectivo y constituyendo personas jurídicas, se inscribieron para exponer sus posturas ante el TC.

    Grupos ambientalistas, organizaciones sindicales y centros de pensamiento oficialistas como la fundación Libertad y Desarrollo y de oposición como el Instituto Igualdad, figuran entre las entidades inscritas para exponer por hasta cinco minutos.

    Cada inscrito va a exponer en el siguiente orden:

    1. Fundación Libertad y Desarrollo
    2. ONG FIMA
    3. Fundación para la Promoción del Desarrollo Sustentable (Fundación Terram)
    4. Fundación Greenpeace Pacífico Sur
    5. Museo Botánico Quinta Rosa de Chiguayante
    6. Asociación de la Industria del Salmón de Chile A.G..
    7. Consejo del Salmón de Chile A.G.
    8. Fundación Humedal Cerro Alegre de la comuna de San Antonio
    9. Federación Nacional de Trabajadores del Medio Ambiente
    10. Corporación Ngen de Quilicura
    11. Corporación ONG Sur Territoria
    12. Fundación para el Desarrollo Social
    13. Central Autónoma de Trabajadores y Trabajadoras de Chile
    14. Agrupación Medio Ambiental Social por una Carretera Respetuosa
    15. Fundación Muza-Museo para la Naturaleza
    16. Confederación General de Trabajadores Públicos y Privados
    17. Organización de Productores Orgánicos de Curacavi
    18. Colegio de Trabajadoras y Trabajadores Sociales de Chile
    19. Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras de Chile
    20. Asociación Indígena Consejo de Pueblo Atacameños
    21. Fundación Instituto de Estudios Laborales
    22. Comité Ambiental Comunal de Chonchi
    23. Corporación Coordinadora Nacional de Familiares de Usuarios y Amigos de Personas con Afecciones de Salud Mental
    24. Universidad del Desarrollo
    25. Centro de Estudios Públicos
    26. Agrupación Nacional de Empleados Fiscales
    27. Coordinadora Ecológica de Casablanca
    28. Fundación Nodo XXI
    29. Colegio de Psicólogas y Psicólogos de Chile A.G.
    30. Foro Indígena sobre Cambio Climático
    31. Asociación Cívica contra la Corrupción y Captura Estatal
    32. Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente
    33. Confederación de Profesionales de los Servicios de Salud
    34. Asociación Nacional de Funcionarios de FONASA
    35. Fundación Constituyente XXI
    36. Sindicato de Profesores Profesionales de la Educación
    37. Confederación Nacional de Funcionarios de Salud Municipalizada
    38. Asociación Chilena de Desalación y Reuso A.G.
    39. Programa de Reformas a la Justicia UC
    40. Asociación Chilena de Hidrógeno A.G.
    41. Asociación de Funcionarios Profesionales Universitarios del Hospital de Alto Hospicio
    42. Club Deportivo y Social Ronin Fight Club
    43. Confederación FENATS Nacional
    44. Confederación de Trabajadores del Cobre
    45. Fundación Rumbo Colectivo
    46. Federación de Sindicatos de Supervisores de Minería Privada
    47. Centro Cultural Creando Valle
    48. Fundación Yarur Bascuñán
    49. Federación de Sindicatos de Profesionales de la Salud Privada
    50. Agrupación por un San Gregorio Sostenible
    51. Coordinadora de Comunidades Mapuche Huilliche Huilli Lafken Hueichan
    52. Sociedad Nacional de Agricultura
    53. Instituto Igualdad
    54. Federación Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de Laboratorios y Afines
    55. Club Deportivo Social y Cultural Ojos de Sal
    56. Sindicato del Trabajo Nº 1 del Instituto Bioquímico Beta

    El tribunal no formulará preguntas y no serán admitidas réplicas entre los expositores.

    La audiencia no exigirá la presencia total y continua de los ministros del TC y no se requerirá cuórum mínimo para el funcionamiento.

    La audiencia se desarrollará en tres bloques de una hora y media cada uno y con una pausa de diez minutos entre uno y otro.

    Más sobre:MegarreformaTribunal ConstitucionalTCFundación Libertad y Desarrollo

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