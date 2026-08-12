TC desarrolla maratónica audiencia por requerimientos de oposición contra megarreforma con 56 terceros interesados

En el marco del análisis de los requerimientos de la oposición contra la megarreforma del Ejecutivo, el Tribunal Constitucional desarrollará este miércoles una audiencia pública, a partir de las 9.00 horas, en la que serán oídos terceros interesados en el debate.

Se trata de 56 entidades que, representando un interés colectivo y constituyendo personas jurídicas, se inscribieron para exponer sus posturas ante el TC.

Grupos ambientalistas, organizaciones sindicales y centros de pensamiento oficialistas como la fundación Libertad y Desarrollo y de oposición como el Instituto Igualdad, figuran entre las entidades inscritas para exponer por hasta cinco minutos.

Cada inscrito va a exponer en el siguiente orden:

Fundación Libertad y Desarrollo ONG FIMA Fundación para la Promoción del Desarrollo Sustentable (Fundación Terram) Fundación Greenpeace Pacífico Sur Museo Botánico Quinta Rosa de Chiguayante Asociación de la Industria del Salmón de Chile A.G.. Consejo del Salmón de Chile A.G. Fundación Humedal Cerro Alegre de la comuna de San Antonio Federación Nacional de Trabajadores del Medio Ambiente Corporación Ngen de Quilicura Corporación ONG Sur Territoria Fundación para el Desarrollo Social Central Autónoma de Trabajadores y Trabajadoras de Chile Agrupación Medio Ambiental Social por una Carretera Respetuosa Fundación Muza-Museo para la Naturaleza Confederación General de Trabajadores Públicos y Privados Organización de Productores Orgánicos de Curacavi Colegio de Trabajadoras y Trabajadores Sociales de Chile Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras de Chile Asociación Indígena Consejo de Pueblo Atacameños Fundación Instituto de Estudios Laborales Comité Ambiental Comunal de Chonchi Corporación Coordinadora Nacional de Familiares de Usuarios y Amigos de Personas con Afecciones de Salud Mental Universidad del Desarrollo Centro de Estudios Públicos Agrupación Nacional de Empleados Fiscales Coordinadora Ecológica de Casablanca Fundación Nodo XXI Colegio de Psicólogas y Psicólogos de Chile A.G. Foro Indígena sobre Cambio Climático Asociación Cívica contra la Corrupción y Captura Estatal Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente Confederación de Profesionales de los Servicios de Salud Asociación Nacional de Funcionarios de FONASA Fundación Constituyente XXI Sindicato de Profesores Profesionales de la Educación Confederación Nacional de Funcionarios de Salud Municipalizada Asociación Chilena de Desalación y Reuso A.G. Programa de Reformas a la Justicia UC Asociación Chilena de Hidrógeno A.G. Asociación de Funcionarios Profesionales Universitarios del Hospital de Alto Hospicio Club Deportivo y Social Ronin Fight Club Confederación FENATS Nacional Confederación de Trabajadores del Cobre Fundación Rumbo Colectivo Federación de Sindicatos de Supervisores de Minería Privada Centro Cultural Creando Valle Fundación Yarur Bascuñán Federación de Sindicatos de Profesionales de la Salud Privada Agrupación por un San Gregorio Sostenible Coordinadora de Comunidades Mapuche Huilliche Huilli Lafken Hueichan Sociedad Nacional de Agricultura Instituto Igualdad Federación Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de Laboratorios y Afines Club Deportivo Social y Cultural Ojos de Sal Sindicato del Trabajo Nº 1 del Instituto Bioquímico Beta

El tribunal no formulará preguntas y no serán admitidas réplicas entre los expositores.

La audiencia no exigirá la presencia total y continua de los ministros del TC y no se requerirá cuórum mínimo para el funcionamiento.

La audiencia se desarrollará en tres bloques de una hora y media cada uno y con una pausa de diez minutos entre uno y otro.