Contraloría advierte débil control de la DGAC sobre ambulancias aéreas

La Contraloría General de la República reportó la detección de diversas falencias en el control de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) a las operaciones de ambulancia aérea realizadas durante 2023 y 2024.

La DGAC deberá iniciar un sumario administrativo para determinar eventuales responsabilidades en los hechos constatados y comunicar en un plazo de 15 días hábiles al organismo fiscalizador las acciones adoptadas.

Esta determinación se desprende de la evaluación del Informe Final de Investigación Especial N°777 de 2025 de la Contraloría, que tuvo por objeto verificar el cumplimiento de la normativa aeronáutica aplicable a las empresas, aeronaves y personal involucrados en servicios de ambulancia aérea.

El informe consigna que 15 vuelos fueron realizados por pilotos y copilotos que no estaban registrados en los respectivos manuales de operación de las empresas que entregan este tipo de servicios.

Asimismo, se detectó que seis aeronaves efectuaron un total de 581 viajes sin estar incorporadas en los manuales de las compañías del rubro y otras seis efectuaron siete vuelos como ambulancia aérea, sin que estas consideraran dicha operación en el documento denominado “Especificaciones Relativas a las Operaciones”.

La investigación también verificó que siete vuelos no contaban con antecedentes que acreditaran su carácter de ambulancias aéreas.

Además, dos traslados presentaban inconsistencias entre sus registros y la base de datos de la DGAC, impidiendo comprobar el motivo del viaje, los pasajeros y el cumplimiento de la normativa aplicable.

Esto, según advirtió la Contraloría, incrementaría el riesgo de que este tipo de operaciones se realice para finalidades irregulares.

Otros 26 vuelos presentaron incumplimientos en requisitos asociados a seguros aeronáuticos o autorizaciones sanitarias exigidas por la normativa sectorial.

A la luz de todos estos antecedentes la Contraloría instruyó a la institución ejercer de manera efectiva y permanente sus facultades de control, supervisión y fiscalización sobre estas operaciones, además de adoptar las medidas preventivas, correctivas y sancionatorias que correspondan para resguardar la seguridad operacional y de vuelo.