La FNE aprobó sin condiciones la compra de Kenvue por parte de Kimberly-Clark

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) anunció este miércoles que aprobó sin medidas de mitigación, la adquisición del control de Kenvue por parte de Kimberly-Clark, tras concluir que en Chile las dos multinacionales sólo compiten entre sí en la venta mayorista de productos de higiene femenina y que la firma resultante seguirá enfrentando rivales capaces de “disciplinar su comportamiento competitivo”.

Según el organismo, la toma de control “no cuenta con la aptitud para reducir sustancialmente la competencia” por lo que dio luz verde a esa adquisición “en forma pura y simple”.

Aunque ambas compañías participan en múltiples líneas de negocio en el mundo, la superposición efectiva en el mercado local se reduce a una categoría: los protectores diarios.

Para llegar a esa conclusión, la Fiscalía fue más allá del análisis documental. Requirió información y tomó declaraciones a representantes de las partes y a otros actores de la industria, y aplicó una encuesta a usuarias finales de estos productos para delimitar el mercado relevante, medir la cercanía competitiva entre las marcas y recoger la percepción de las consumidoras sobre la operación.

En el plano local, Kimberly-Clark comercializa papel higiénico Scott, pañales Huggies, productos para la incontinencia urinaria (Depend, Lina, Plenitud y Poise) y artículos de higiene femenina bajo Kotex. Kenvue, en cambio, participa en cuidado de la piel con Neutrogena y Lubriderm, en enjuagues bucales con Listerine y en protectores diarios con Carefree, entre otras categorías.

El acuerdo se anunció el 3 de noviembre de 2025 y consideró una valorización de Kenvue en torno a US$ 48.700 millones, con Kimberly-Clark adquiriendo la totalidad de las acciones de la compañía. Kenvue fue escindida de Johnson & Johnson en 2023 y se ubicó en el séptimo lugar entre los quince mayores negocios de 2025.