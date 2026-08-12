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    Terremoto en Colombia: autoridades locales cifran en más de 240 los fallecidos por el sismo 7,4

    El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, firmó un decreto mediante el cual declaró desastre de carácter nacional en Colombia.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla

    Al menos 240 personas han fallecido a raíz del terremoto 7,4 registrado en Colombia el pasado lunes 10 de agosto, según dieron a conocer las autoridades locales.

    La cifra, entregada por los departamentos locales, difiera de la presentada por la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, que cifró en al menos 190 el número de muertos por el terremoto.

    De acuerdo a medios locales, a raíz de la emergencia se han registrado más de mil heridos y un centenar de estructuras afectadas.

    El presidente de Colombia Abelardo De La Espriella firmó durante la noche del martes un decreto mediante el cual declaró desastre de carácter nacional en Colombia.

    Algunas autoridades locales han decretado el toque de queda después de que se hayan producido los primeros incidentes, entre ellos saqueos, y en un intento también por facilitar las labores de los equipos de rescate y emergencias. Del mismo modo, se reforzado la seguridad en las calles con la presencia del Ejército.

    Está previsto que el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, dedique estos días a visitar las zonas afectadas, habiendo pasado ya por Quibdó, capital de Chocó, lugar en el que se ha registrado el epicentro del que es ya el peor terremoto que sacude Colombia desde hace diez años.

    El presidente colombiano ha anunciado la entrega de las primeras ayudas económicas a más de 1.400 familias afectadas para reconstruir sus hogares, así como el traslado de los heridos a centros médicos de Medellín.

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