SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    El tamaño sí importa: cómo elegir la talla correcta de un preservativo

    Elegir mal la talla de un preservativo puede hacer que este pierda efectividad: puede deslizarse, romperse o resultar incómodo.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    El tamaño sí importa: cómo elegir la talla correcta de un preservativo. Foto: Pexels

    Hablar de preservativos sigue siendo incómodo para muchas personas, sin embargo, su uso correcto es capaz de prevenir infecciones de transmisión sexual (ITS) y embarazos no deseados.

    Uno de los mitos más comunes es pensar que todos los preservativos tienen prácticamente el mismo tamaño. No obstante, esto no es así.

    Existen distintas tallas y formas, y escoger una que no se ajuste adecuadamente puede afectar tanto la comodidad como la protección.

    El tamaño sí importa: cómo elegir la talla correcta de un preservativo

    Los riesgos de un preservativo mal usado

    “Si el preservativo es muy grande, puede deslizarse durante la relación sexual. Si es demasiado pequeño, puede generar molestias e incluso romperse, explica Victoria Cancino, matrona de DKT South America.

    “En ambos casos se termina comprometiendo la protección frente a embarazos no planificados y las infecciones de transmisión sexual”, agrega.

    La elección, por lo tanto, no debería hacerse solamente por la marca o el precio.

    Algunos empaques indican directamente sus medidas en milímetros, mientras que otros utilizan nombres comerciales para diferenciar sus tamaños.

    La recomendación de la especialista es revisar la tabla de tallas de cada producto y, si existe duda, probar distintas alternativas.

    El material, el grosor y la forma también pueden cambiar la experiencia de uso.

    “Decir solamente ‘usa preservativo’ ya no es suficiente. También necesitamos enseñar cómo elegirlo, cómo colocarlo correctamente, revisar su fecha de vencimiento y entender que no todos los modelos se ajustan de la misma manera”, plantea Cancino.

    El tamaño sí importa: cómo elegir la talla correcta de un preservativo

    Tres consejos para escoger un preservativo

    Cancino menciona tres claves para el uso correcto de condones:

    • Revisar la talla. La medida indicada en el envase permite saber si el producto corresponde a un ajuste más estrecho, estándar o amplio.
    • Probar distintas opciones. Dos preservativos de la misma talla pueden sentirse diferentes dependiendo del material, grosor o diseño. Que uno diga XL, por ejemplo, no significa que todos los XL tengan exactamente las mismas dimensiones.
    • Mirar el envase. Además de la talla, es importante revisar la fecha de vencimiento y las instrucciones de uso.

    La especialista sostiene que la educación sexual no debería quedarse en una recomendación general.

    También debe entregar información práctica para que las personas sepan elegir y utilizar correctamente los métodos de protección.

    “Mientras más información concreta tengamos, menos espacio queda para los mitos. Hablar de talla, uso correcto y alternativas disponibles también es parte del autocuidado”, concluye Cancino.

    Lee también:

    Más sobre:PreservativosCondonesAnticonceptivosSaludSalud sexualCienciaEducación sexualTamañoTallaTendenciasLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Es muy variada la situación como para dictar una regla general”: Poduje defiende acción ante el TC por reconexión gratuita de servicios

    TC desarrolla maratónica audiencia por requerimientos de oposición contra megarreforma con 56 terceros interesados

    Inflación en Estados Unidos se moderó en julio y resta presión a una nueva alza de tasas de la Fed

    “Es necesario”: Sichel respalda reforma constitucional de seguridad, pero plantea reparos a nuevo Estado de Excepción

    Así se hizo el dramático final de House of the Dragon 3 (y se prepara la cuarta temporada)

    AIE alerta que el cierre del Estrecho de Ormuz hunde la oferta mundial de crudo y agota los inventarios de emergencia

    Lo más leído

    1.
    Cuándo comienza la lluvia en la Región Metropolitana y qué esperar del evento de precipitaciones

    Cuándo comienza la lluvia en la Región Metropolitana y qué esperar del evento de precipitaciones

    2.
    Llueve en todo Chile: revisa cuándo comienzan las precipitaciones en cada región

    Llueve en todo Chile: revisa cuándo comienzan las precipitaciones en cada región

    3.
    Estos son los factores de riesgo que puedes controlar para prevenir la demencia, según un estudio

    Estos son los factores de riesgo que puedes controlar para prevenir la demencia, según un estudio

    4.
    Vuelve la lluvia a Santiago: anticipan hasta cinco días de precipitaciones, según el pronóstico

    Vuelve la lluvia a Santiago: anticipan hasta cinco días de precipitaciones, según el pronóstico

    5.
    Esta es la nueva píldora aprobada por la FDA que reduce significativamente los niveles de colesterol

    Esta es la nueva píldora aprobada por la FDA que reduce significativamente los niveles de colesterol

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Vuelve la lluvia a Santiago: anticipan hasta cinco días de precipitaciones, según el pronóstico

    Vuelve la lluvia a Santiago: anticipan hasta cinco días de precipitaciones, según el pronóstico

    Cómo es el cable submarino de Google que conecta Chile con Panamá

    Cómo es el cable submarino de Google que conecta Chile con Panamá

    “Aumentos de caudal y activación de quebradas”: advierten peligros por la lluvia en Atacama y Coquimbo

    “Aumentos de caudal y activación de quebradas”: advierten peligros por la lluvia en Atacama y Coquimbo

    Qué dice el ensayo de Mark Zuckerberg sobre el futuro de la inteligencia artificial

    Qué dice el ensayo de Mark Zuckerberg sobre el futuro de la inteligencia artificial

    Servicios

    Así funciona la red de Metro este miércoles 12 de agosto: toda la red se encuentra disponible

    Así funciona la red de Metro este miércoles 12 de agosto: toda la red se encuentra disponible

    Temblor hoy, miércoles 12 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 12 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    “Es muy variada la situación como para dictar una regla general”: Poduje defiende acción ante el TC por reconexión gratuita de servicios
    Chile

    “Es muy variada la situación como para dictar una regla general”: Poduje defiende acción ante el TC por reconexión gratuita de servicios

    TC desarrolla maratónica audiencia por requerimientos de oposición contra megarreforma con 56 terceros interesados

    “Es necesario”: Sichel respalda reforma constitucional de seguridad, pero plantea reparos a nuevo Estado de Excepción

    Inflación en Estados Unidos se moderó en julio y resta presión a una nueva alza de tasas de la Fed
    Negocios

    Inflación en Estados Unidos se moderó en julio y resta presión a una nueva alza de tasas de la Fed

    AIE alerta que el cierre del Estrecho de Ormuz hunde la oferta mundial de crudo y agota los inventarios de emergencia

    Ley Karin: gobierno socializa borrador de reglamento que pone filtro inicial a denuncias

    Cuándo comienza la lluvia en la Región Metropolitana y qué esperar del evento de precipitaciones
    Tendencias

    Cuándo comienza la lluvia en la Región Metropolitana y qué esperar del evento de precipitaciones

    Estos son los factores de riesgo que puedes controlar para prevenir la demencia, según un estudio

    El tamaño sí importa: cómo elegir la talla correcta de un preservativo

    “Grosero error reglamentario”: la prensa internacional lapida a Piero Maza tras el papelón en la Copa Sudamericana
    El Deportivo

    “Grosero error reglamentario”: la prensa internacional lapida a Piero Maza tras el papelón en la Copa Sudamericana

    Leandro Paredes repasa el papelón de Piero Maza en la Copa Sudamericana

    Periodista turco es detenido por informaciones falsas de llegada de figura de Alemania y el Bayern Múnich al Galatasaray

    El plegable que por fin tiene una cámara a la altura de su precio
    Tecnología

    El plegable que por fin tiene una cámara a la altura de su precio

    Cómo es el cable submarino de Google que conecta Chile con Panamá

    Qué dice el ensayo de Mark Zuckerberg sobre el futuro de la inteligencia artificial

    Así se hizo el dramático final de House of the Dragon 3 (y se prepara la cuarta temporada)
    Cultura y entretención

    Así se hizo el dramático final de House of the Dragon 3 (y se prepara la cuarta temporada)

    Charli XCX y una pausa en medio de la era Brat: Erupcja llega al streaming

    “Inter Alia” entra en su última semana de funciones en Teatro Zoco tras una elogiada temporada

    Terremoto en Colombia: autoridades locales cifran en más de 240 los fallecidos por el sismo 7,4
    Mundo

    Terremoto en Colombia: autoridades locales cifran en más de 240 los fallecidos por el sismo 7,4

    Marco Rubio augura que Cuba avanzará hacia un futuro “muy diferente” antes de que finalice el mandato de Trump

    Colombia agradece los gestos de solidaridad internacional: “El mundo está listo para apoyar en esta tragedia”

    Hablemos de amor: mi primer amor
    Paula

    Hablemos de amor: mi primer amor

    Cuando una pareja se separa, ¿quién se queda con la mascota?

    Las barreras que enfrentan los hombres trans en consultas ginecológicas