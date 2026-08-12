El tamaño sí importa: cómo elegir la talla correcta de un preservativo. Foto: Pexels

Hablar de preservativos sigue siendo incómodo para muchas personas, sin embargo, su uso correcto es capaz de prevenir infecciones de transmisión sexual (ITS) y embarazos no deseados.

Uno de los mitos más comunes es pensar que todos los preservativos tienen prácticamente el mismo tamaño. No obstante, esto no es así .

Existen distintas tallas y formas, y escoger una que no se ajuste adecuadamente puede afectar tanto la comodidad como la protección.

El tamaño sí importa: cómo elegir la talla correcta de un preservativo

Los riesgos de un preservativo mal usado

“Si el preservativo es muy grande, puede deslizarse durante la relación sexual. Si es demasiado pequeño, puede generar molestias e incluso romperse , explica Victoria Cancino, matrona de DKT South America.

“En ambos casos se termina comprometiendo la protección frente a embarazos no planificados y las infecciones de transmisión sexual”, agrega.

La elección, por lo tanto, no debería hacerse solamente por la marca o el precio.

Algunos empaques indican directamente sus medidas en milímetros, mientras que otros utilizan nombres comerciales para diferenciar sus tamaños.

La recomendación de la especialista es revisar la tabla de tallas de cada producto y, si existe duda, probar distintas alternativas .

El material, el grosor y la forma también pueden cambiar la experiencia de uso.

“Decir solamente ‘usa preservativo’ ya no es suficiente. También necesitamos enseñar cómo elegirlo, cómo colocarlo correctamente, revisar su fecha de vencimiento y entender que no todos los modelos se ajustan de la misma manera”, plantea Cancino.

El tamaño sí importa: cómo elegir la talla correcta de un preservativo

Tres consejos para escoger un preservativo

Cancino menciona tres claves para el uso correcto de condones:

Revisar la talla. La medida indicada en el envase permite saber si el producto corresponde a un ajuste más estrecho, estándar o amplio.

Probar distintas opciones. Dos preservativos de la misma talla pueden sentirse diferentes dependiendo del material, grosor o diseño. Que uno diga XL, por ejemplo, no significa que todos los XL tengan exactamente las mismas dimensiones .

Mirar el envase. Además de la talla, es importante revisar la fecha de vencimiento y las instrucciones de uso.

La especialista sostiene que la educación sexual no debería quedarse en una recomendación general.

También debe entregar información práctica para que las personas sepan elegir y utilizar correctamente los métodos de protección.

“Mientras más información concreta tengamos, menos espacio queda para los mitos. Hablar de talla, uso correcto y alternativas disponibles también es parte del autocuidado”, concluye Cancino.