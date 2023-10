15 puntos sobre el sexo y las relaciones de pareja que todos deben saber, según una especialista

Cuando se reflexiona sobre temáticas como el amor, el sexo y la relaciones de pareja, es habitual que aparezcan una serie de dudas sobre cómo se pueden formar vínculos que protejan —y potencien— el bienestar y la salud mental.

Tales cuestionamientos suelen aparecer principalmente en jóvenes, muchas veces como una respuesta para evitar situaciones que puedan generar incomodidad o, derechamente, sufrimiento.

La doctora en Humanidades y Comunicación, Coral Herrera (46), se ha dedicado a estudiar este fenómeno. Y recientemente, acaba de publicar un libro que lo aborda.

Se trata de 100 preguntas sobre el amor. La Revolución Amorosa para jóvenes (Catarata, 2023), una obra que nació a partir de su preocupación.

“Cuando echo un vistazo a las cifras, la cantidad de violaciones, dentro y fuera de la pareja, maltratos físicos y psicológicos, emocionales, comprendo que no tenemos herramientas para aprender a querernos bien”, explicó la especialista española en una entrevista con El País.

Y junto con ello, compartió 15 claves sobre el amor y el sexo que —desde su visión— todos deberían sabes antes de los 15 años.

Esto fue lo que enumeró al citado medio español.

1. ¿Por qué se sufre por amor?

En palabras de la autora, aquello se debe a que el amor se suele entender como “una guerra en la que el objetivo es dominar a la otra persona” y en la que “necesitamos sentir que es nuestra y que debe satisfacer nuestras necesidades”.

Según Herrera, son los hombres quienes principalmente perciben esto como “lo normal”, mientras que las mujeres interiorizan que “se necesita el amor de un hombre para estar completas”.

Por supuesto, aquello promete generar múltiples consecuencias en las personas involucradas, ya que no favorece al desarrollo de vínculos saludables y fructíferos.

“Nos han idealizado el amor hasta tal punto que la realidad nos supone una constante decepción. Cuanto más distancia hay entre el mito y la realidad, más sufrimos”, añadió la especialista a El País.

2. ¿El amor lo puede todo?

Para la autora, la respuesta a esa pregunta es un tajante “no”, debido a que el amor “no puede con el machismo, con la violencia, con los problemas del otro, con las mentiras, los malos tratos, la falta de cuidados ni el abuso”.

Herrera explicó que el entendimiento tradicional que se tiene sobre el amor plantea que cuando ocurren situaciones como esas se debe “luchar” para mantener el vínculo, lo que potencia a que incluso aparezcan episodios de violencia.

3. ¿Qué hay detrás de figuras como la de “la media naranja”?

Seguramente has escuchado referencias como esa, las cuales aluden a que una persona debe emparejarse con otra para —de alguna manera— “completarse” a sí misma, además de centrar todas sus energías en la relación.

Aquello puede ser problemático, aseguró Herrera, ya que potencia a que una de las partes se distancie de sus vínculos, como por ejemplo, la familia o los amigos.

Según su análisis, mientras más lejos se está de la propia red, más vulnerabilidad hay.

“Para que eso no suceda, es fundamental equilibrar el tiempo que dedicas a tu pareja con el que dedicas a amigos, familia y a ti misma”, subrayó.

4. Lo que suelen hacer las personas tóxicas para limitar la libertad de su pareja

La especialista destacó que estos individuos tienden a recurrir a técnicas que van desde la manipulación psicológica y el chantaje emocional hasta amenazas y el uso de la fuerza.

“Explicarte amablemente que él sabe mejor que nadie lo que necesitas y es bueno para ti”, es una de las formas mediante las cuales pueden deteriorar tu seguridad y autoestima, dijo Herrera.

Asimismo, si “finge estar triste, enfermo o dolido” por una situación y “ofrece la posibilidad de arreglarlo cediendo a sus deseos”, es una muestra de que está realizando un chantaje emocional.

Por otro lado, las amenazas pueden presentarse en frases como “si te pones ese vestido tan provocativo, aquí se acaba la relación”, mientras que el uso de la fuerza puede venir acompañado de otras como “no pienses que puedes hacer lo que quieras”.

En este sentido, cabe recordar que si sufres de violencia y estás en Chile, puedes contactarte con el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género a través del número 1455.

5. Las parejas no son una “propiedad”

Herrera enfatizó que ver a otra persona como si fuese una “propiedad privada” no es amor, por lo que tampoco se debe coartar su libertad a través de actos como estar siempre pendiente de lo que hace.

“Si no existe la confianza mutua, no es posible tratarse bien: cuanto menos confías, más vigilas y espías a tu pareja y más te pones en el papel de policía o carcelero. Vivir con miedo es un auténtico infierno”, advirtió la autora española.

6. Los signos de que se presenta violencia

“Si no te respeta, te da órdenes, te prohíbe hacer cosas, te habla con desprecio, no confía en ti, se burla con crueldad, te humilla a solas o en público, se hace la víctima para que tú quedes como la mala, te controla, te trata como si estuvieras loca, te grita, o te insulta, estás sufriendo violencia”, aseguró Herrera.

De la misma manera, otras señales son: “Si tú modificas tu comportamiento para que él no se ofenda o se enfade o se sienta mal, te culpas a ti misma de su enfado, o en algún momento pasas miedo”.

Cuando esas situaciones ocurren, la especialista alertó que “tienes que salir corriendo de esa relación”.

7. Es falso que “las mujeres a las que les gusta mucho el sexo son unas depravadas”

Al igual que con dicho encabezado, es erróneo pensar que las mujeres u otras personas que no tienen sexo son “estrechas y puritanas”.

A esto se le suma, según Herrera, que es dañino criticar a otras personas por la cantidad de actos sexuales que realizan o autopercibirse de forma negativa por tener sexo.

“Incluso, tú misma puedes ejercer violencia contra ti cuando te criticas después de haber tenido relaciones sexuales: una de las armas del patriarcado es la culpa, que sirve para que nos reprimamos y castiguemos”, agregó la experta.

8. Debe respetarse cuando otra persona dice “no”

Ya sea con una pareja, un conocido o un desconocido, las personas tienen derecho a decir que “no” cuando no tienen ganas de tener relaciones sexuales.

Esto aplica en cualquier momento y contexto situacional.

“Cuando hemos empezado el proceso de cortejo, nos hemos besado, llegamos a la cama y de pronto nos damos cuenta de que no nos sentimos cómodos o no nos apetece tanto como creíamos. Da igual donde estés, no importa si estás desnuda o vestida. El sexo solo puede tener lugar entre dos o más personas que se desean”, subrayó Herrera.

9. No querer ponerse condón es un acto de “machismo” y “maltrato”

Cuando una persona persiste en la idea de que no debe usar preservativo porque así siente más “placer” —o por cualquier otro motivo— no solo está poniendo en riesgo tu salud, sino que también “es una forma de desprecio”, ya que te pide que “le des prioridad a su placer y te olvides del tuyo”.

“Demuestra que no solo es egoísta, sino machista”, recalcó la experta, para luego añadir que también califica como “maltrato” y que esto aplica tanto cuando no quiere usarlo como cuando se lo quita “a medio camino”.

De hecho, aquel acto —también conocido como “stealthing”— puede llegar a ser sancionado como un delito.

10. Lo que hay que saber sobre el sexo anal

Coral Herrera explicó a El País que este método debe hacerse con cuidado, paciencia y amor, ya que si no se tienen las consideraciones necesarias, “puede ser una de las vivencias más horrendas y dolorosas del mundo”.

En el caso contrario, se podría producir un desgarro en el ano, lo que requeriría de una visita inmediata a urgencias.

“Algunas personas precisan de cirugía y medicación”, detalló la autora española, para luego reiterar que si se hace esta práctica, siempre debe ser consensuado, “mutuo y placentero”.

“Si no te gusta, dilo claramente, no sufras ni aguantes ‘por amor’ (...) eso no es amor”.

11. ¿Las parejas pueden hablar sobre sus relaciones sexuales anteriores?

“Tú eliges si quieres compartirlo o no, y tú decides cómo lo cuentas, cuándo y a quién”, dijo Herrera al citado medio, por lo que no se debe insistir a otra persona para que lo haga si no quiere.

Para esto último, es necesario que “se sienta cómoda y segura”.

12. Los límites entre una discusión y hacerse daño

La autora del mencionado libro manifestó que “los comentarios cargados de desprecio, bromas humillantes, insultos, acusaciones falsas, ataques y amenazas” muchas veces son utilizados como una forma de hacer daño.

Si bien, es normal que haya discusiones, lo anterior no debe ocurrir.

“(Debemos) darnos cuenta de que no tenemos derecho a hacer daño a los demás, por muy dolidos o dolidas que estemos”, aseguró Herrera, para luego añadir que hay que “tomar consciencia del lenguaje” y aprender a identificar cuando se está a punto de decir alguna frase de ese tipo.

Una vez detectado ese impulso, sugirió tratar de mantener el control.

Sin embargo, si te das cuenta de que no podrás contenerte, recomendó “salir del espacio de discusión y no volver hasta haberte calmado y puedas hablar sin herir a la otra persona”.

13. ¿Qué pasa con las personas que ocultan a la pareja de su entorno?

La autora precisó que usualmente tienden a ser los hombres quienes caen en este fenómeno, el cual definió como “negacionismo del amor” y consiste en “ocultar” a la pareja de espacios como su esfera familiar o social.

Aquello también cae dentro de la toxicidad, ya que “el negacionista del amor, con su forma de actuar, nos dice que no valemos lo suficiente para poder llegar a ser su pareja”.

Es por esto que la especialista dijo que “si no hay reciprocidad, si no se tienen las mismas ganas, si te quieren invisibilizar, si niegan tu existencia, nada de crearte falsas esperanzas ni de esperar el milagro romántico, lo mejor es dejarlo enseguida y ahorrarte toneladas de sufrimiento”.

14. La idealización

Cuando dos individuos que sienten atracción mutua se están conociendo, el escenario puede desembocar en dos principales caminos, dijo Herrera.

El primero es que “si la otra persona nos ha idealizado mucho, es muy probable que se decepcione cuando nos conozca bien”.

Por su lado, el segundo es cuando ocurre lo opuesto, es decir, “cuanto más conocemos a alguien, más nos gusta”.

Si identificas que estás en el primer escenario y que el vínculo se va deteriorando, Herrera sugirió que lo mejor es terminarlo.

“Nos cuesta mucho poner punto final a las historias. Si fuéramos capaces de hacerlo en su momento, nos ahorraríamos meses y años de sufrimiento. Se trata de tomar conciencia de que si no hay reciprocidad, lo mejor es dejar la relación”.

15. Un factor esencial a tener en cuenta

Además de los puntos mencionados, Coral Herrera resaltó que es fundamental “el cuidado hacia una misma y hacia las personas con las que nos relacionamos”.

Tal como escribió en su libro publicado este año, “no importa si compartes una noche o 500 noches, si tu relación dura mucho o poco, si es abierta o cerrada: todas las personas con las que estés merecen respeto, buenos tratos, sinceridad, honestidad, ternura y cariño”.

“Y tú también lo mereces. No lo olvides”.